Вирус на вирус — минус страх перед ВИЧ. Как живут в ковиде петербуржцы с иммунодефицитом

автор фото Олег Харсеев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Но кажется, что коронавирус изрядно изменил восприятие этого диагноза окружающими. Как сосуществуют ВИЧ и ковид, «Фонтанке» рассказали в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями.

Скорая доставила пациента с пневмонией в обычную городскую перепрофилированную под ковид больницу. Дрожащим голосом в приемном покое он сообщает доктору: «У меня ВИЧ». Доктор спрашивает: «Лечитесь?» Тот кивает: «Да». — «Сахарного диабета нет? Онкологии нет? Ну и ерунда».

— Еще недавно я бы не поверила, что в наших больницах врачи мало того что спокойно отнеслись к ВИЧ, так еще легко и естественно успокоили человека, опасающегося всего — и ковидной пневмонии, и отношения к его диагнозу, — говорит доктор медицинских наук Наталия Сизова, заместитель главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. По ее словам, люди с ВИЧ болеют ковидом так же, как все, у кого этого вируса нет. И, судя по всему, заражаются так же.

Официальных данных, сколько петербуржцев с ВИЧ перенесли ковид, нет. В Городском центре СПИДа пытаются собирать статистику через лечащих врачей, с которыми пациенты поддерживают постоянную связь: попросили переболевших ковидом сообщать о перенесенной болезни и степени ее тяжести. На сегодня о своем заболевании сообщили 850 человек, рассказала «Фонтанке» Наталия Сизова:

— Понятно, что далеко не все сообщают о болезни, особенно если переносили ее легко. Официальные цифры есть только по умершим — их 150. 75 процентов из них не наблюдались в центре и не получали антиретровирусную терапию (АРВТ — лекарственное лечение, позволяющее подавить активность вируса иммунодефицита и восстановить иммунную систему). Остальные 25 процентов — те, у кого уже была продвинутая стадия ВИЧ (СПИД), только начавшие АРВ-лечение или это пациенты, страдающие параллельно хроническими неизлечимыми заболеваниями — онкологическими, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом. Выявил ВИЧ — лечи

ВИЧ в Петербурге живет уже больше 30 лет. За эти годы выявлено 60 тысяч инфицированных им петербуржцев, умерли больше 17 тысяч из них. В последние допандемийные годы умирали около тысячи человек ежегодно (ДТП, передозировка, инфаркты, инсульты, онкология, другие хронические заболевания, способные стать причиной смерти любого человека), из них от СПИДа в разные годы — от 200 до 300 человек.



— Благодаря терапии смертность от СПИДа уменьшается, но она растет от сопутствующих ВИЧ заболеваний, потому что наши пациенты, грубо говоря, до них доживают. На первом месте у них, как у всех, — сердечно-сосудистые и онкология, плюс циррозы. Если в начале 2000-х на пике распространения ВИЧ в Петербурге и в стране средний возраст наших пациентов был 20–25 лет, то сейчас им уже 40–45, много 50–60-летних, есть люди и более старшего возраста, — рассказала Наталия Сизова. — А надо учитывать, что ВИЧ-инфицированные стареют на 10 лет раньше, чем обычные люди (без ВИЧ). Проблемы, обусловленные старением организма, у них проявляются, скажем, не в 60 лет, а в 50. Причем на это самое ускорение старения можно повлиять только как можно более ранним началом лечения: оно подавляет процесс воспаления, соответственно подавляется и процесс его негативного влияния на органы и ткани. Современная установка такая: выявил вирус — лечи.

Когда встреча с коронавирусом может стать фатальной

Лечить носителей вируса важно не только для их собственного здоровья. Вирусная нагрузка человека, получающего современную антиретровирусную терапию, снижается настолько, что он становится неопасен для окружающих и не может заразить других. А иммунная система восстанавливается настолько, что может сопротивляться инфекции.



Вирус иммунодефицита человека — ВИЧ, стремящийся уничтожить иммунную систему человека, для новой инфекции, можно сказать, помощник — он позволяет коронавирусу разгуляться в беззащитном организме. Поэтому даже те, кто еще недавно называл антиретровирусную терапию отравой, начали принимать свои таблетки. Особенно активно они пошли в Центр профилактики и лечения СПИДа после того, как в зарубежной прессе появились сообщения о том, что некоторые препараты их схем терапии облегчают течение ковида и даже защищают от заражения коронавирусом. Официального подтверждения, основанного на клинических исследованиях, это предположение не получило, но врачи подозревают, что какая-то доля правды в тех сообщениях есть.

По данным Центра СПИДа с выявленным ВИЧ в Петербурге живут более 43 тысяч человек. На конец сентября наблюдаются в центре 32 733 человека (71,5 %), 23 400 человек получают АРВ-терапию. Это значит, что 10 тысяч не обращаются к врачам, не лечатся, то есть не контролируют свою вирусную нагрузку и, скорее всего, живут с иммунодефицитом.



Для них, во-первых, встреча с коронавирусом может стать фатальной, во-вторых, под вопросом эффективность единственного способа защиты от тяжелого течения ковида — прививки.

Пациентам с ВИЧ — только «Спутник»

Многие ВИЧ-инфицированные ждали появления вакцины от коронавируса, искали информацию о прививках для себя в зарубежной медицинской литературе. И с самого начала поверили американскому источнику, где сказано: «Лучшая вакцина сегодня та, что вам доступна». Они тут же нашли возможность сделать прививку, как только она появилась. В поликлиниках по месту жительства в карте пациента обозначен диагноз, вакцинировать их отказывались, потому петербуржцы с ВИЧ отправлялись на прививку в первые открывшиеся торговые центры, где их истории болезни недоступны. Так, многие сделали прививки от коронавируса в первых рядах, а сейчас уже ревакцинируются, выезжавшие за рубеж уже «протестировали» и «Пфайзер».

Отношение к вакцинации у ВИЧ-инфицированных, как у всех, — те, кто были первыми, понятно, хотели в первую очередь защититься от коронавируса, а те, кто впервые делают прививку сейчас, хотят стать свободными людьми в тех рамках, что дает им QR-код. И есть те, кто не хочет вакцинироваться. Причем в СПИД-центре отмечают: как только вступили в силу новые правила о предъявлении QR-кодов, некоторые пациенты пошли за медотводами, которых, в общем-то, не должно быть. Даем их очень строго — по заключению врачебной комиссии, которая выясняет, есть ли для отвода основания. И выясняется, что чаще всего объективных оснований нет — люди не хотят прививаться по надуманным причинам, это все те же всемирные заговоры и чипирование.



— Полгода назад и раньше наши пациенты вакцинировались на свой страх и риск, а теперь есть четкая инструкция от Минздрава, в которой сказано, что ВИЧ-инфицированные нуждаются в вакцинации, независимо от количества СД4-клеток и вирусной нагрузки, поскольку потенциальные преимущества перевешивают потенциальные риски. Единственная особенность: нашим пациентам рекомендована только вакцина «ГамКовидВак». А медотвод мы можем дать в случае, если пациент только начал антиретровирусную терапию, на 4 недели: за это время смотрим, как подавляется вирусная нагрузка. Естественно, мы не можем прививать в стадии СПИДа, в стадии прогрессирования заболевания или обострения хронических болезней. Многие наши пациенты уже привились. Ни после первой, ни после второй прививки я не знаю ни одного человека, у которого были бы какие-то серьезные осложнения. Легкое недомогание, скачок температуры, боль в месте инъекции были. Но это всё. Они обычно значимые у людей с сильным иммунитетом — известно ведь, что реакция на прививку тем сильнее, чем сильнее иммунитет. А у людей с иммунодефицитом — вялый отклик на любую прививку, значит, и негативных проявлений после нее практически не бывает. Что касается тех, кто не лечится — не получает АРВТ, то о них данных нет, — говорит Наталия Сизова. — Но они к нам и не приходят. Как они переживают эпидемию, никто не знает.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

