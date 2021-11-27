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Стало известно, куда денут персонажа Саманты из «Секса в большом городе»

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СМИ выяснили, как поступили сценаристы продолжения «Секса в большом городе», столкнувшись с нежеланием актрисы Ким Кэтролл, игравшей одну из подруг — пиарщицу Саманту Джонс, — сниматься в новом проекте. Источник Daily Mail рассказал, что «убивать» Саманту не стали — хотя поклонники сериала предполагали такое развитие событий и даже видели на него намеки.

Как оказалось, Саманта Джонс, разругавшись с героиней Сары Джессики Паркер (что в общем повторяет реальную ситуацию) и остальными подругами, переедет жить в Лондон и не захочет с ними общаться.

«Посылать ее в Лос-Анджелес — было не вариант, потому что мы это уже делали в первой картине, так что переезд в Лондон стал отличным способом оставить Саманту в живых и в то же время объяснить ее отсутствие», — цитирует СМИ своего информатора.

В то же время, согласно другой утечке, в конце сезона Кэрри, переживающая трудные времена, попытается сделать попытку примирения с бывшей подругой.

Ранее Ким Кэтролл, отвечая на вопрос о перспективах своего участия в проекте, заявила, что не хочет и часу тратить на то, что не приносит ей удовольствия.

Сериал «И просто так» (And Just Like That), ставший продолжением «Секса в большом городе», выйдет 9 декабря (в русском переводе — 10 декабря). Уже доступен его трейлер.

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