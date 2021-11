Стало известно, куда денут персонажа Саманты из «Секса в большом городе»

«Посылать ее в Лос-Анджелес — было не вариант, потому что мы это уже делали в первой картине, так что переезд в Лондон стал отличным способом оставить Саманту в живых и в то же время объяснить ее отсутствие», — цитирует СМИ своего информатора.



В то же время, согласно другой утечке, в конце сезона Кэрри, переживающая трудные времена, попытается сделать попытку примирения с бывшей подругой.



Ранее Ким Кэтролл, отвечая на вопрос о перспективах своего участия в проекте, заявила, что не хочет и часу тратить на то, что не приносит ей удовольствия.



Сериал «И просто так» (And Just Like That), ставший продолжением «Секса в большом городе», выйдет 9 декабря (в русском переводе — 10 декабря). Уже доступен его трейлер.