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8 декабря — круглый стол «Чтобы сердце не болело: достижения современной кардиологии»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн заочный круглый стол на тему здоровья сердца и приглашают к участию представителей клиник, врачей-кардиологов, производителей препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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По данным Всемирной Организации Здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти у людей во всем мире — на них приходится 31% всех случаев. В России статистика еще печальнее — 57,1% людей умирает от болезней сердца. Но современная кардиология не стоит на месте и сегодня врачи могут помочь многим пациентам довольно долго жить даже с серьезными заболеваниями благодаря новым препаратам и современной хирургии. О том, что делать, чтобы сердце не болело — поговорим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Наиболее часто встречающиеся болезни сердца и сосудов. Почему в России статистика хуже, чем в мире?
  • Причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний — можно ли их предотвратить или это неизбежно?
  • Современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний — каких результатов удается добиться?
  • Мифы и правда о сердце: помогает ли корвалол и насколько полезны «кардио» упражнения?
  • Кардиохирургия — когда нужна операция?

Приглашаются представители клиник, врачи-кардиологи, производители препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 8 декабря 2021 года

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

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