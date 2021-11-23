8 декабря — круглый стол «Чтобы сердце не болело: достижения современной кардиологии»

По данным Всемирной Организации Здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти у людей во всем мире — на них приходится 31% всех случаев. В России статистика еще печальнее — 57,1% людей умирает от болезней сердца. Но современная кардиология не стоит на месте и сегодня врачи могут помочь многим пациентам довольно долго жить даже с серьезными заболеваниями благодаря новым препаратам и современной хирургии. О том, что делать, чтобы сердце не болело — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Наиболее часто встречающиеся болезни сердца и сосудов. Почему в России статистика хуже, чем в мире?
- Причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний — можно ли их предотвратить или это неизбежно?
- Современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний — каких результатов удается добиться?
- Мифы и правда о сердце: помогает ли корвалол и насколько полезны «кардио» упражнения?
- Кардиохирургия — когда нужна операция?
Приглашаются представители клиник, врачи-кардиологи, производители препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 8 декабря 2021 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72