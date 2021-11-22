7 декабря — круглый стол «Не хватает рук: как победить дефицит синих воротничков»

По данным hh.ru количество активных вакансий выросло на 48% по сравнению с началом года и на 61% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Одновременно с ростом спроса со стороны работодателей на рынке наблюдается снижение активности соискателей. По данным Росстата, больше всего дефицит кадров сейчас среди линейного персонала — в том числе, рабочих на различных предприятиях. При этом эксперты говорят о том, что необходимо менять подходы к набору персонала и профориентации — как раньше это делать не получится хотя бы из-за демографической ямы. Где набирать и как учить квалифицированных рабочих, обсудим на круглом столе.