FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -8
73.97р83.84р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

7 декабря — круглый стол «Не хватает рук: как победить дефицит синих воротничков»

Городской портал «ФОНТАНКА.РУ» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Не хватает рук: как победить дефицит синих воротничков» и приглашает к участию представителей предприятий, образовательных учреждений, специалистов по профориентации, представителей профильных комитетов.

Печать

По данным hh.ru количество активных вакансий выросло на 48% по сравнению с началом года и на 61% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Одновременно с ростом спроса со стороны работодателей на рынке наблюдается снижение активности соискателей. По данным Росстата, больше всего дефицит кадров сейчас среди линейного персонала — в том числе, рабочих на различных предприятиях. При этом эксперты говорят о том, что необходимо менять подходы к набору персонала и профориентации — как раньше это делать не получится хотя бы из-за демографической ямы. Где набирать и как учить квалифицированных рабочих, обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Насколько ощутим дефицит рабочей силы? Какие профессии наиболее востребованы?
  • В чем причина невысокого интереса к рабочим профессиям: недостаточная осведомленность, низкая зарплата, отсутствие престижа, наследие 90-х?
  • Насколько активно сейчас выбирает рабочие профессии молодежь? На каком этапе должна проводиться профориентация?
  • Есть ли потенциал для вовлечения людей более старшего возраста за счет переквалификации?
  • Минтруд предложил в качестве одного из решений привлекать заключенных. Насколько это реальный ресурс?
  • Каковы сегодня требования к рабочим профессиям?
  • Как выстроена система образования в рабочих профессиях? Как необходимо изменить систему профобразования, чтобы оно было более эффективным?
  • Какую роль играет работодатель в образовании рабочих? Насколько эффективна коллаборация предприятий с учебными заведениями?
  • Каков потенциал трудовой миграции из других регионов и стран?

Приглашаются представители предприятий, образовательных учреждений, специалисты по профориентации, представители профильных комитетов.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 7 декабря 2021 года

По вопросам участия обращаться:

Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

План мероприятий

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1