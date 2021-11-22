7 декабря — круглый стол «Не хватает рук: как победить дефицит синих воротничков»

По данным hh.ru количество активных вакансий выросло на 48% по сравнению с началом года и на 61% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Одновременно с ростом спроса со стороны работодателей на рынке наблюдается снижение активности соискателей. По данным Росстата, больше всего дефицит кадров сейчас среди линейного персонала — в том числе, рабочих на различных предприятиях. При этом эксперты говорят о том, что необходимо менять подходы к набору персонала и профориентации — как раньше это делать не получится хотя бы из-за демографической ямы. Где набирать и как учить квалифицированных рабочих, обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Насколько ощутим дефицит рабочей силы? Какие профессии наиболее востребованы?
- В чем причина невысокого интереса к рабочим профессиям: недостаточная осведомленность, низкая зарплата, отсутствие престижа, наследие 90-х?
- Насколько активно сейчас выбирает рабочие профессии молодежь? На каком этапе должна проводиться профориентация?
- Есть ли потенциал для вовлечения людей более старшего возраста за счет переквалификации?
- Минтруд предложил в качестве одного из решений привлекать заключенных. Насколько это реальный ресурс?
- Каковы сегодня требования к рабочим профессиям?
- Как выстроена система образования в рабочих профессиях? Как необходимо изменить систему профобразования, чтобы оно было более эффективным?
- Какую роль играет работодатель в образовании рабочих? Насколько эффективна коллаборация предприятий с учебными заведениями?
- Каков потенциал трудовой миграции из других регионов и стран?
Приглашаются представители предприятий, образовательных учреждений, специалисты по профориентации, представители профильных комитетов.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 7 декабря 2021 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru