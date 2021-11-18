Великолепная десятка. Олег Бележенко: путь от энтузиазма к профессионализму

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Олег Бележенко хочет помочь детдомовцам, вступающим во взрослую жизнь, влиться в общество, найти работу и круг общения. Как начинался проект

— У меня всегда был интерес к благотворительности, — рассказал Олег Бележенко. — Еще на втором курсе института мы с друзьями начали ходить в больницы. Я был больничным клоуном — мы с ребятами жонглировали, показывали фокусы. Я занимался этим почти год — и мне это очень нравилось. С тех пор у меня отложилось впечатление, что делать такие вещи для людей — это весело, важно и интересно!



После окончания института Олег переехал из Витебска в Петербург, работал в интернет-маркетинге и SMM. Но в конце 2018 года у него появилась возможность заняться благотворительностью — и это вылилось в целый проект «Анна помогает».

Почему помогает Анна?

Название проекта — от петербургской церкви Анненкирхе на Кирочной улице, где, собственно, он и зародился. Олег был прихожанином этой церкви и уже участвовал в благотворительных проектах под ее эгидой, когда настоятель предложил ему использовать для его идей помещение на Васильевском острове, которое тогда стояло пустым.

Поначалу это был сырой подвал, который пришлось обживать и оформлять — без всякого финансирования. Первый год жизни проекта Олег жил в Анненкирхе: ночевал в келье и подрабатывал администратором и смотрителем. «Первые полтора года никто из родных не понимал, чем я занимаюсь, — признался он. — Ушел с работы, живу в какой-то церкви...»

Первая команда была очень маленькой — сам Олег и еще два человека. Но примерно через год проект получил первое финансирование, и теперь в нем работают 12 человек. Чем же они занимаются?



Выбор цели

Олег признался, что сначала они брались за все: возили продукты старикам, собирали одежду. Он четко сформулировал основную проблему начального этапа: сложным оказался переход от энтузиазма к профессионализму. Проект постепенно нащупывал свой путь и переходил от адресной помощи к системной.

Бележенко пояснил разницу так: это как накормить бездомных (адресная) — или сделать так, чтобы оказавшиеся на улице люди снова вернулись в социум (системная). Для оказания системной помощи надо было выбрать проблему и изучить ее.

В тот момент как раз налаживалось взаимодействие с детскими домами. Проект оказывал им ту самую адресную помощь: подарки, мероприятия, общение с детьми. И сотрудники осознали, что есть значительная проблема с выпускниками. В 18 лет они практически не социализированными покидают детский дом и остаются один на один со взрослой жизнью. Олег Бележенко подчеркнул, что это не очевидно даже тем, кто работает с детдомовцами.

Почему выпускники детдомов уязвимы?

В представлении многих картина довольно благостна: эти дети в 18 лет получают квартиру от государства, льготы на поступление… Но очень мало кто задумывается, как они смогут распорядиться своей жизнью.



Бележенко упомянул, что по статистике в первые 5 лет после выпуска 80% выпускников детских домов регрессируют: попадают в психоневрологические интернаты, в тюрьмы, пополняют ряды бездомных, у них возникают проблемы с алкоголем или наркотиками.

Даже если такой выпускник поступит или найдет работу, он может не справиться — из-за того, что у него может не быть привычки к дисциплине и систематическому труду или навыков общения с людьми.

Команда проекта «Анна помогает» решила заняться именно этим направлением системной благотворительности.

Как Анна им помогает

Сейчас помощь выпускникам детских домов — основное направление работы кластера. Их социализируют, дают им профессии — на это есть договоры с детскими домами Петербурга, фондами, которые занимаются проблемами выпускников.

Олег Бележенко рассказал, что основная трудность этих детей — с трудоустройством: «В их представлении, предел — это мойщик посуды или курьер, другого они не знают. Мы придумали для них направление профориентации и мастерские».



Сначала появился курс для девочек — из них готовили визажистов. Затем — курс ногтевого сервиса, фотомастерская и курсы бариста — последний стал самым быстро растущим во всем кластере. Из него родилась и кофейня «Р10», в которой выпускники курса стажируются — уже за зарплату.

— В Петербурге много кофеен, и хорошие бариста всегда нарасхват, — заметил Олег Бележенко. — И для этой профессии не нужно многолетнее обучение: за два-три месяца можно дать набор знаний, достаточный для самостоятельного трудоустройства.

К концу декабря в центре, на Большой Конюшенной, планируют открыть кофейню для трудоустройства выпускников, уже прошедших практику в «Р10». Там они научатся работать в более крупных заведениях, общаться с клиентами — и потом смогут устроиться бариста в другие кофейни.

В перспективах — создание собственных мастерских, где делают какие-то интересные вещи для людей: например, модные сейчас сумки-шопперы, значки и так далее. Также команда проекта хочет заняться культурным просвещением своих подопечных: для начала водить их в театры.



Параллельно ребятам помогают индивидуально: встать в очередь на получение квартиры, решить проблемы со здоровьем, научиться вести домашнее хозяйство и покупать одежду. Их консультируют и по юридическим, и по житейским вопросам. А еще они могут просто приходить в кластер и пить там кофе, играть в настольные игры — то есть у них есть место, где они могут отдохнуть, познакомиться и всегда знать, что рядом есть те, кто поможет.

Где найти информацию

Проект в информационном пространстве представлен группой «ВКонтакте» и аккаунтами в Instagram — отдельно для кластера и для кофейни.

— Соцсети — это возможность говорить о проблеме. Мы сейчас стараемся выстраивать пиар-кампании таким образом, чтобы о проблеме говорить красиво. Тогда люди читают нас и понимают больше в наших делах. Со всеми нашими ребятами мы делаем какие-то истории: публикуем фотопроекты, рассказываем личные истории. Чтобы «выпускник детского дома» был не какой-то абстракцией, а конкретным человеком.

Совсем скоро появится и полноценный сайт, где можно будет узнать больше о деятельности проекта, подписаться на ежемесячные пожертвования.



О благотворительности и ее задачах

— Сейчас благотворительность становится модной в хорошем смысле этого слова, — заметил Олег. — Возможно, причина этого в пандемии. Для нашего проекта она точно сработала триггером роста.

Отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки» об интересе к благотворительности, Олег рассказал, что в последнее время он все чаще видит, как люди с большим удовольствием откликаются на такие истории. По его мнению, надо только объяснить — благотворительность может быть простой. Не обязательно даже переводить куда-то деньги: можно раз в месяц съездить в приют погулять с собакой, сходить покормить бездомных, сдавать вещи в ресайклинг, а не выбрасывать в мусорные контейнеры… Для многих людей это становится интересным времяпровождением, хобби.

— Цель любой социальной организации — решить социальную проблему и закрыться, — таково мнение Олега Бележенко о том, может ли благотворительность влиять на общество. — Они работают, чтобы решить какую-то проблему, и очень важно, чтобы государство услышало о ней и подключилось к ее решению.

Но одна общественная организация или даже несколько не решат глобально эту проблему.

— У нас около 50 ребят — и для нас это много, — привел пример Олег, — но для Петербурга это капля в море. Я недавно задумался, что надо сделать, чтобы люди не попадали в детские дома. Чтобы этого добиться, мало быть хорошим человеком или даже благотворительным центром на Васильевском острове.

О нашем герое

— Для меня очень важно, что я просыпаюсь и думаю: какая же у меня прекрасная работа! — улыбнулся Олег. В том, что у него получается совмещать любимое дело и работу как источник денег, он видит одно из своих главных достижений.

А главное в проекте, по его мнению, в следующем: вот к ним приходит выпускник без работы, с долгами, возможно, даже в депрессии — и через несколько месяцев он оживает, находит работу, расплачивается с долгами, откладывает деньги… «Может, это немного пафосно звучит, но меня вдохновляет, когда наш проект меняет судьбу человека», — заметил Олег.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Но иногда бывают и тяжелые моменты, и провалы. На вопрос корреспондента «Фонтанки», случалось ли ему испытывать горечь и разочарование в том, что он делает, Олег ответил: «По нескольку раз в день». Он сказал, что работа и его собственный характер требуют эмоционального вовлечения в процесс, поэтому сложные ситуации не получается «пропустить мимо себя». «Бывает очень тяжело, — признался Олег. — Если бы не жена и не спорт, я бы этим делом мог бы уже не заниматься».

Как помочь Анне?

Для тех, кто после прочтения статьи захотел присоединиться к команде «Анна помогает», Олег Бележенко сообщил: в проект всегда нужны репетиторы по разным предметам, в том числе для подготовки к ЕГЭ. Всегда найдется вариант сотрудничества с теми людьми, у которых уже есть свои проекты и которые готовы предоставлять ребятам стажировки или обучение — или даже брать на работу.

— А люди, которые просто хотят помочь, могут подписаться на наши соцсети и следить за новостями, — предложил Олег Бележенко.

