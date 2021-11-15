Борис Гребенщиков пишет книгу про искусство пития

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков работает над книгой об истории и искусстве употребления алкоголя. Об этом музыкант рассказал в интервью «Фонтанке».
«Есть и еще одно важное дело — книга о том, как и что мы пьем, почему мы это пьем и как бы сделать так, чтобы нам было от этого лучше», — рассказал «Фонтанке» Борис Гребенщиков.
Книга еще не готова, дата ее выхода не определена. Несмотря на это, по словам музыканта, за право издать будущую книгу уже соревнуются несколько издательств.
Тему искусства пития музыкант поднимал в одном из недавних выпусков своей радиопередачи «Аэростат», которая выходит еженедельно на «Радио России» и радио «Культура».
«Люди любят ставить на себе эксперименты. В частности, проверять — а что будет, если я употреблю вот это. Так были открыты чай, кофе и всяческие лекарства… Или вот питье вина. Казалось бы, ну какая радость пить испорченный виноградный сок? Однако же нет, люди и в этом обнаружили пользу», — говорит Гребенщиков в авторской передаче.
В передаче Гребенщиков провел увлекательный экскурс в историю поиска человечеством идеального спиртного напитка. Скажем, по сведениям музыканта, первое настоящее вино в Китае изготовили в 2070 году до нашей эры. А в четвертом тысячелетии до нашей эры в Междуречье шумеры пили пиво.
«Дело за малым — знать меру. Оказывается, что это сложнее всего — а значит, и почетнее всего. А зная меру и придя таким образом к равновесию, мы увидим, что бытие на самом деле бесконечно и прекрасно», — делает философский вывод Гребенщиков.
В интервью «Фонтанке» мэтр русского рока рассказал о том, почему написал книгу об Индии и каким будет новый альбом «Аквариума».