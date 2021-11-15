Борис Гребенщиков пишет книгу про искусство пития

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков работает над книгой об истории и искусстве употребления алкоголя. Об этом музыкант рассказал в интервью «Фонтанке».

«Есть и еще одно важное дело — книга о том, как и что мы пьем, почему мы это пьем и как бы сделать так, чтобы нам было от этого лучше», — рассказал «Фонтанке» Борис Гребенщиков.

Книга еще не готова, дата ее выхода не определена. Несмотря на это, по словам музыканта, за право издать будущую книгу уже соревнуются несколько издательств.

Тему искусства пития музыкант поднимал в одном из недавних выпусков своей радиопередачи «Аэростат», которая выходит еженедельно на «Радио России» и радио «Культура».