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«Я хотел, чтобы все продолжалось». Пол Маккартни заявил, что группа The Beatles распалась из-за решения Джона Леннона

Музыкант Пол Маккартни рассказал, почему распалась группа The Beatles

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Один из основателей The Beatles Пол Маккартни заявил, что причиной распада группы стало решение одного из основателей — Джона Леннона.

«Джон однажды зашел в комнату и сказал, что уходит из The Beatles. Он произнес это, будучи взбудораженным, как будто бы сообщил о желании развестись», — рассказал 79-летний Маккартни в интервью BBC, выдержки из которого опубликовали 11 октября.

Музыкант добавил, что группа могла бы продолжить свое существование, если бы Леннон не ушел. Время распада коллектива оказалось «самым сложным в его жизни».

«Вся суть в том, что Джон начинал новую жизнь с Йоко, и ему хотелось… недельку полежать спокойно в кровати в Амстердаме <...> Это была моя группа, моя работа, моя жизнь. Я хотел, чтобы все продолжалось. Я думал, мы делаем неплохие вещи — Abbey Road и Let It Be не так плохи — я думал, это продолжится», — добавил Маккартни.

Согласно данным журнала Rolling Stone, группа The Beatles находится на первой строчке в списке величайших исполнителей всех времен. Рок-коллектив из Ливерпуля — самый коммерчески успешный музыкальный коллектив в истории: число проданных копий его аудиозаписей превысило 600 млн. По количеству композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles — исторический лидер как в Великобритании, так и в США.

Коллектив существовал с 1960 по 1970 годы, после чего участники разошлись, и каждый из них начал сольную карьеру.

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