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Пол Маккартни завершил начатую в 1970-х трилогию. В новом альбоме он сам играет на всех инструментах

Пол Маккартни выпустил новый альбом. Сборник «McCartney III» 18 декабря появился на стриминговых платформах.

В альбом вошли 11 композиций, их музыкант записывал на студии у себя дома в Сассексе, где проводил дни изоляции вместе с семьёй. Из-за пандемии и отмены концертов у Маккартни появилось много свободного времени, он не знал, чем заняться, и решил обратиться к ранее недописанным песням. Легендарный участник The Beatles каждое утро садился за один из инструментов, которые должны звучать в песнях, и потом накладывал звук слой за слоем.

«Было очень весело. Я писал музыку для себя, не для «работы». Делал вещи, которые мне нравятся, и даже не думал, что из этого может получиться альбом», — приводит слова исполнителя издание Pitchfork.

Название «McCartney III» отсылает к предыдущим сольным альбомам музыканта: «McCartney I» 1970 года и «McCartney II» 1980 года и, по сути, завершает трилогию. На всех пластинках музыкант сам исполняет партии всех музыкантов и вокалиста.

На официальном YouTube-канале артиста 18 декабря появился клип на песню «Find my Way» из нового сборника. В композиции Пол Маккартни предлагает слушателю «перегруженному своими тревогами», «помочь найти любовь внутри».

Нынешний альбом — не единственный за последнее время, где можно будет услышать сэра Пола Маккартни. Так, он принимал участие в записи новой пластинки экс-барабанщика The Beatles Ринго Старра. Альбом под названием «Zoom In» выйдет в марте 2021 года. Одна из песен с него — «Here’s to the nights» — уже появилась в сети.

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Комментарии (1)

Butleger
Cпасибо за новый альбом, сэр Пол Маккартни, и долгих лет жизни!!!
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