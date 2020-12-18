В альбом вошли 11 композиций, их музыкант записывал на студии у себя дома в Сассексе, где проводил дни изоляции вместе с семьёй. Из-за пандемии и отмены концертов у Маккартни появилось много свободного времени, он не знал, чем заняться, и решил обратиться к ранее недописанным песням. Легендарный участник The Beatles каждое утро садился за один из инструментов, которые должны звучать в песнях, и потом накладывал звук слой за слоем.

«Было очень весело. Я писал музыку для себя, не для «работы». Делал вещи, которые мне нравятся, и даже не думал, что из этого может получиться альбом», — приводит слова исполнителя издание Pitchfork.



Название «McCartney III» отсылает к предыдущим сольным альбомам музыканта: «McCartney I» 1970 года и «McCartney II» 1980 года и, по сути, завершает трилогию. На всех пластинках музыкант сам исполняет партии всех музыкантов и вокалиста.



На официальном YouTube-канале артиста 18 декабря появился клип на песню «Find my Way» из нового сборника. В композиции Пол Маккартни предлагает слушателю «перегруженному своими тревогами», «помочь найти любовь внутри».