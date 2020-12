В альбом вошли 11 композиций, их музыкант записывал на студии у себя дома в Сассексе, где проводил дни изоляции вместе с семьёй. Из-за пандемии и отмены концертов у Маккартни появилось много свободного времени, он не знал, чем заняться, и решил обратиться к ранее недописанным песням. Легендарный участник The Beatles каждое утро садился за один из инструментов, которые должны звучать в песнях, и потом накладывал звук слой за слоем.

На официальном YouTube-канале артиста 18 декабря появился клип на песню «Find my Way» из нового сборника. В композиции Пол Маккартни предлагает слушателю «перегруженному своими тревогами», «помочь найти любовь внутри».

Нынешний альбом — не единственный за последнее время, где можно будет услышать сэра Пола Маккартни. Так, он принимал участие в записи новой пластинки экс-барабанщика The Beatles Ринго Старра. Альбом под названием «Zoom In» выйдет в марте 2021 года. Одна из песен с него — «Here’s to the nights» — уже появилась в сети.