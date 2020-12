Новые альбомы декабря: «Сплин», Тейлор Свифт, Пол Маккартни, «Мумий тролль». Обзор «Фонтанки»

Avalanches. We Will Always Love You



Австралийский электронный дуэт, то ли очень ленивый, то ли крайне щепетильный и дотошный. Пока Taylor Swift сочиняет два альбома в год, эти ребята за двадцать с лишним лет выпускают лишь третий. Притом разрыв между первым и вторым составлял 16 лет, а между вторым и последним — около пяти.



Avalanches ткут свою музыку из мелко нарезанных сэмплов чужих произведений. Так называемый mash up, правда, обычно мастера этого стиля составляют свои треки так, чтобы в них были явно слышны оригиналы. Чтобы слушатели приходили в восторг от того, как, оказывается, удивительно сочетаются Portishead и группа «Любэ» и какая чудесная песня получается из этого симбиоза. Avalanches действуют несколько иначе. Для них сэмплы это кирпичики, и только кирпичики, которые они вытащили из чужих старых зданий, чтобы построить свой собственный дом. Они пускают в дело любые исходные материалы, от неоклассики и джаза до панк-рока и синти-попа. А затем, если звуков для выражения музыкальной идеи им не хватает, они доигрывают остальное самостоятельно.