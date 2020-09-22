Убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно спустя 40 лет после смерти одного из основателей The Beatles

Суд в Нью-Йорке в очередной раз отказал в условно-досрочном освобождении убийце Джона Леннона. Марк Чепмен рассказал, что застрелил одного из основателей «ливерпульской четверки» из эгоизма.



Слушание по ходатайству Чепмена состоялось 19 августа, 22 сентября СМИ получили доступ к стенограмме заседания. Убийца рассказал суду, что убил Леннона ради личной славы, так как Леннон был «очень знаменит». Он также сообщил, что думает о своем поступке каждый день, назвав его отвратительным и заслуживающим смертной казни. Чепмен добавил, что убийство было крайне эгоистичным поступком с его стороны, и извинился перед вдовой Йоко Оно за боль, которую ей причинил.