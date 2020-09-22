Убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно спустя 40 лет после смерти одного из основателей The Beatles
Суд в Нью-Йорке в очередной раз отказал в условно-досрочном освобождении убийце Джона Леннона. Марк Чепмен рассказал, что застрелил одного из основателей «ливерпульской четверки» из эгоизма.
Слушание по ходатайству Чепмена состоялось 19 августа, 22 сентября СМИ получили доступ к стенограмме заседания. Убийца рассказал суду, что убил Леннона ради личной славы, так как Леннон был «очень знаменит». Он также сообщил, что думает о своем поступке каждый день, назвав его отвратительным и заслуживающим смертной казни. Чепмен добавил, что убийство было крайне эгоистичным поступком с его стороны, и извинился перед вдовой Йоко Оно за боль, которую ей причинил.
Комиссия отказала ему в УДО в 11-й раз, сочтя, что убийство принесло горе не только семье и коллегам Леннона, но и всему миру.
Чепмен был поклонником The Beatles и тщательно готовился к убийству. Он застрелил Леннона 8 декабря 1980 года возле его дома на Манхэттене. Осужденный на пожизненный срок (смертную казнь в штате Нью-Йорк отменили в 2007 году), Чепмен трудится в колонии как канцелярский работник. В следующий раз просить об УДО он может через два года.