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22.09.2020 19:10
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Убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно спустя 40 лет после смерти одного из основателей The Beatles

Суд в Нью-Йорке в очередной раз отказал в условно-досрочном освобождении убийце Джона Леннона. Марк Чепмен рассказал, что застрелил одного из основателей «ливерпульской четверки» из эгоизма.

Слушание по ходатайству Чепмена состоялось 19 августа, 22 сентября СМИ получили доступ к стенограмме заседания. Убийца рассказал суду, что убил Леннона ради личной славы, так как Леннон был «очень знаменит». Он также сообщил, что думает о своем поступке каждый день, назвав его отвратительным и заслуживающим смертной казни. Чепмен добавил, что убийство было крайне эгоистичным поступком с его стороны, и извинился перед вдовой Йоко Оно за боль, которую ей причинил.

Комиссия отказала ему в УДО в 11-й раз, сочтя, что убийство принесло горе не только семье и коллегам Леннона, но и всему миру.

Чепмен был поклонником The Beatles и тщательно готовился к убийству. Он застрелил Леннона 8 декабря 1980 года возле его дома на Манхэттене. Осужденный на пожизненный срок (смертную казнь в штате Нью-Йорк отменили в 2007 году), Чепмен трудится в колонии как канцелярский работник. В следующий раз просить об УДО он может через два года.

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Комментарии (1)

old_rat
Пускай сидит, а если помрет, то не надо сжигать или хоронить. Фанаты скинутся, пускай в капсуле с табличкой так и валяются его останки на обозрение для всех желающих плюнуть на него. Он же хотел славы.
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