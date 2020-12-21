В Сети появилась ранее неизвестная хроника The Beatles. Десятки часов в документалку собирает режиссёр «Властелина колец»

Кадры стали частью «специального видео», выпущенного режиссёром в честь того, что он наполовину завершил монтаж своей будущей документальной ленты о музыкантах «The Beatles: Get Back». Планировалось, что работа над фильмом должна быть завершена в декабре 2020 года, но процесс затянулся из-за пандемии коронавируса. При производстве картины Джексон использует 56 часов ранее неизвестных кадров хроники, отснятых американским режиссёром Майклом Линдсей-Хоггом в 1969 году, а также 150 часов аудиозаписей студийных сессий с записи пластинки «Let It Be», многие из которых не были ранее опубликованы.

На отрывках, которые вошли в «спецролик», зритель видит, как Джон Леннон вслух зачитывает газетную статью, в которой говорится о том, что соло-гитарист группы Джордж Харрисон должен явиться в суд и объяснить, почему он напал на фотографа, когда однажды выходил из ночного клуба вместе с Ринго Старром. На кадрах коллектив репетирует песню «Get Back», музыканты играют на крышах, дурачатся и танцуют.

«Это не трейлер. И это не сцена из фильма. Это фрагменты, выбранные нами из 56 часов видеозаписей, отражающие дух фильма, над которым мы работаем», — пояснил Джексон. Войдут ли именно эти отрывки в итоговый вариант ленты, не поясняется.

Известно, что лента Джексона завершится записью последнего живого концерта The Beatles, который состоялся на крыше дома 3 по улице Сэвил Роу 30 января 1969 года. Сама документалка появится на экранах летом 2021 года.

