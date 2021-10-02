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«Уборщица. История матери-одиночки» / Maid

Экранизация мемуаров от продюсера Марго Робби Где/когда: Netflix — с 1 октября 2021 Второй осенний месяц бодрее всех начинает Netflix: с 1 октября доступен сериал про насилие в семье и желание выжить любой ценой — драмеди «Уборщица. История матери-одиночки». Алекс вместе с дочкой Мией спасается бегством от мужа-абьюзера. Теперь она мать-одиночка, которая вынуждена скрываться по прибежищам для жертв домашнего насилия, а чтобы выжить и прокормить ребёнка — работать уборщицей. В свободное время Алекс пишет книгу, где у главной героини — идеальная жизнь с огромным домом, личным тренером и финансовым консультантом.

Сериал основан на мемуарах Стефани Лэнд — «Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты», бестселлере по версии The New York Times. Девушка описала жизнь, в которой нет места выходным, праздникам с друзьями и спонтанным покупкам — лишь подорванное здоровье, самая дешёвая еда, одиночество, панические атаки и постоянный страх за будущее своего ребёнка. Она учится не сдаваться, ценить маленькие радости жизни и упорно идти навстречу своей мечте. Это история о надежде, решимости и подлинной силе человеческого духа. В главной роли — Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде»), которая, кстати, снялась в сериале вместе со своей реальной матерью — легендарной актрисой Энди МакДауэлл. Продюсером выступила голливудская кинодива — Марго Робби.

Автор: youtube.com/Netflix Russia

«Пингвины моей мамы»

Путь юного стендапера из Москвы Где/когда: KION — с 6 октября 2021 Отечественные стрим-сервисы тоже не теряют времени даром и штампуют свои оригинальные телесериалы. Одна из новинок начала октября — драмеди от Наталии Мещаниновой, снявшей «Обычную женщину», — «Пингвины моей мамы» на KION.

Главный герой — 15-летний подросток из Москвы, у которого, естественно, куча проблем: стычки в школе, несчастная любовь и непонимание в семье. Родители Гоши одержимы идеей спасти всех детей, оставшихся без семьи и дома, они уже усыновили трёх детей и готовятся принять в семью четвёртого. Гоше кажется, что в родном доме и в сердце родителей для него нет места. Выступления в стендап-клубе для Гоши — единственная отдушина, попытка поговорить о своих проблемах и найти выход. Главную роль в телесериале играет Макар Хлебников, сын режиссёра Бориса Хлебникова, с которым Мещанинова снимала «Аритмию» и всё ту же «Обычную женщину». «Конечно, я давно знала Макара, ещё совсем ребёнком, — признаётся режиссёр. — Так вышло, что я увидела его пробы совсем к другому проекту и сразу поняла: это наш Гоша. С самого начала было понятно, что его надо утверждать. Мы ещё для очистки совести поискали ребят, был большой кастинг, но каждого, кто приходил после Макара, я сравнивала с ним». Родителей горе-подростка сыграли Александра Урсуляк и Алексей Агранович, а помощниками Наталии Мещаниновой в написании сценария стали Зака Абдрахманова, выпускница Школы документального кино Марины Разбежкиной, и стендап-комики Сергей Орлов, Евгений Сидоров, Саша Малой и Михаил Кострецов.

Автор: youtube.com/kionru

«Чаки» / Chucky

Спин-офф одноимённой хоррор-франшизы Где/когда: Syfy/USA Networks — с 12 октября 2021 Безусловно, октябрь на мировом телесериальном рынке — это всегда месяц триллеров и хорроров в связи с грядущим Хэллоуином. Поэтому поклонники жанра смогут насладиться новинками сполна, особенно ремейками всевозможных культовых историй. Первая — телепроект «Чаки», спин-офф одноимённой хоррор-франшизы, состоящей аж из 7 фильмов. Как уже все догадались, злобная кукла Чаки вновь начинает терроризировать жителей американских пригородов. В 2019 году вышел ремейк первого фильма франшизы «Детские игры», к которому авторы оригинальной истории ужасов Дон Манчини и Дэвид Киршнер не имели никакого отношения, так что теперь нас ждёт более аутентичный образ Чаки. В телесериале появится Дженнифер Тилли в роли всё той же Тиффани Валентайн, которую актриса сыграла в четырех фильмах оригинального киноцикла. Ну а кукла-убийца Чаки по-прежнему будет говорить голосом Брэда Дурифа. Дон Манчини признался, что главным источником вдохновения для нового телесериала стала самая любимая фанатами часть франшизы — второй фильм «Детские игры 2» 1990 года.

Автор: youtube.com/SYFY

«Ломка» / Dopesick

Триллер с Майклом Китоном о фармзаговоре Где/когда: Hulu — с 13 октября 2021 Главная октябрьская сериальная новинка потокового сервиса Hulu — драматический триллер «Ломка» с Майклом Китоном в главной роли. Это история доктора, который узнаёт о заговоре фармацевтических компаний, направленном на то, чтобы продавать больше опиоидных обезболивающих. 8-серийный проект Hulu — это экранизация документальной книги-расследования знаменитой американской журналистки Бет Мэйси, изданной в 2018 году — Dopesick: Dealers, Doctors, and the Drug Company That Addicted America («Ломка: Дилеры, Доктора и Фармкампания, которые подсадили Америку»). Адаптацию для телевидения сделал сценарист сериала «Империя» Дэнни Стронг, который смог идеально точно изложить хронологию событий, повлекших грандиозное расследование о сговоре между врачами, фармкомпаниями и даже офицерами Управления по борьбе с наркотиками США. Главными жертвами этих корыстных деяний стали жители небольшого шахтёрского городка в штате Вирджиния.

Главным режиссёром мини-сериала «Ломка» выступил сам Барри Левинсон, а компанию Майклу Китону составили Питер Сарсгаард, Кейтлин Дивер, Розарио Доусон, Майкл Стулбарг, Уилл Поултер и другие.

Фото: youtube.com/Hulu Поделиться Поделиться







«Виновная сторона» / Guilty Party

Кейт Бекинсейл в роли пробивной журналистки Где/когда: Paramount + — с 14 октября 2021 В середине октября стрим-сервис Paramount + порадует нас своей заметной новинкой — драмеди «Виновная сторона». Кейт Бекинсейл, заменившая в этой роли Айлу Фишер, играет в чёрной комедии дискредитировавшую себя журналистку, которая всеми правдами и неправдами пытается вернуться в карьеру и затевает грандиозный хайп вокруг несправедливо осуждённой на пожизненное заключение молодой матери. Ту ошибочно обвинили в убийстве, и теперь героиня Бекинсейл нашла якобы неопровержимые доказательства судебной ошибки. Но журналистка явно пытается прыгнуть выше своей головы! Хотя... это же комедийный сериал... 10-серийный телепроект придумала создательница «Прощай навсегда» Ребекка Аддельман. В роли жертвы судов — Джульет Амара.

Фото: youtube.com/SpoilerTV Поделиться Поделиться







«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» / I Know What You Did Last Summer Свежая телевариация на известный молодёжный ужастик Где/когда: Amazon Prime Video — с 15 октября 2021 Ещё один ремейк популярной хоррор-истории нас ждёт в октябре. На этот раз VOD-платформа Amazon Prime Video запускает телесериал, снятый по мотивам новеллы американской писательницы Лоис Дункан (1934–2016), которая, кстати, преуспела в подростковой литературе и литературе с элементами саспенса, — «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», изданной в далёком 1973 году. Автор книги получила вторую популярность в 90-е благодаря тогдашней экранизации её произведения, ну а фильм 1997 года с тогда ещё молодыми голливудскими звёздами Дженнифер Лав Хьюитт, Сарой Мишель Геллар, Фредди Принцем-младшим и Райаном Филлиппом стал настоящей классикой ужастиков 90-х. Прошло почти 25 лет, и теперь короткий роман Лоис Дункан получил новую жизнь в виде телесериала. Сюжет всё тот же и разворачивается, естественно, в наши дни: спустя год после аварии со смертельным исходом, произошедшей в их выпускной вечер, группу подростков преследует таинственный убийца. Сценарий для новой телеверсии написала Сара Гудман, одна из сценаристок сериала «Проповедник», пилотный эпизод снял режиссёр Крэйг Уилльям Макнейлл («Смерть Лиззи Борден», «Нулевой канал»).

Фото: youtube.com/Amazon Prime Video Поделиться Поделиться







«Наследники» / Succession

Лучшая семейная драма о медиабизнесе Где/когда: HBO / Амедиатека — с 17 октября 2021 Отложенный и укороченный из-за пандемии 3-й сезон «Наследников», лучшего драматического телесериала по версии EMMY-2020, наконец на экранах. Напомним: наследники мерзкого деда-медиамагната Логана Роя ведут свою подковёрную борьбу за захват медиаимперии, упражняясь в лицемерии, остроумии и коварстве. Самым подлым оказался один из сыновей! Хотя… папаша сам виноват, да и яблоко от яблони не далеко падает. Брайан Кокс вновь сыграл медиамагната, но сериал обзавёлся и неплохой компанией special guest stars: Санаа Лэтэн, Линда Эмонд, южнокорейская рок-звезда Jihae, а также Хоуп Дэвис, Эдриан Броуди и Александр Скарсгард.

Автор: youtube.com/Amediateka

«Вторжение» / Invasion

Крупнобюджетный сай-фай про вторжение пришельцев Где/когда: Apple TV+ — с 22 октября 2021 Стрим-сервис Apple TV+ тем временем продолжает осваивать крупные бюджеты и тратить их на сай-фай-блокбастеры. Очередная новинка — драма про пришельцев «Вторжение». Сериал находился в разработке несколько лет, затем столько же снимался в самых разных частях земного шара, и вот теперь 10 серий предстанут пред нашими очами. На Землю прилетают угрожающие человечеству существа. Пятеро героев сериала наблюдают за происходящим в разных точках планеты и пытаются разобраться в хаосе, который творится вокруг. Создатели нового шоу — сценарист «Людей Икс» Саймон Кинберг и шоураннер «Охотников» и «Одиночества» Дэвид Вейл. А во главе огромного интернационального каста — Шамир Андерсон и Сэм Нил. Поговаривают, что по масштабу нас ждёт чуть ли не новая версия «Войны миров».

Автор: youtube.com/Apple TV

«Лок и ключ» / Lock & Key Продолжение экранизации хоррор-комиксов от сына Стивена Кинга Где/когда: Netflix — с 22 октября 2021 Ещё один хоррор-сериал под Хэллоуин — 2-й сезон экранизации серии комиксов Джо Хилла (тот самый сын Стивена Кинга) и Габриэля Родригеза. «Лок и ключ» — это история о трёх ребятах, которые переезжают в родовое поместье после убийства отца и обнаруживают в доме волшебные ключи, наделяющие их разными способностями. Кстати, любопытную статистику Netflix опубликовал в конце 2020 года: популярность фэнтези по сравнению с 2019 годом выросла в 10 раз, и больше всего подписчиков привлекли такие оригинальные проекты стрим-гиганта, как «Лок и ключ», «Проклятая» и «Письмо королю». Новый сезон полюбившегося отечественному зрителю телепроекта ждали в конце прошлого года, но из-за пандемии всё перенеслось на осень 2021-го. Кстати, сериал уже продлён на 3-й сезон!

Автор: youtube.com/Netflix Russia

«Личная жизнь» / Love Life

Продолжение драматической антологии про превратности любви Где/когда: HBO Max — с 28 октября 2021 Ну а потоковый сервис HBO Max в октябре порадует новым, вторым сезоном своей драматической антологии «Личная жизнь» от продюсера Анны Кендрик, которая также играет одну из главных ролей. В первом сезоне героиня Анны Кендрик — Дарби — активно искала любовь в Нью-Йорке в лучших традициях «Секса в большом городе» и «Девочек». В новых сериях устраивать свою личную жизнь после тяжёлого расставания станет новый герой в исполнении Уильяма Джексона Харпера, знакомого по телесериалу «В лучшем мире». Компанию ему составят: Джессика Уильямс, Крис Пауэлл, Панки Джонсон и Эго Нводим. Из предыдущих серий периодически мелькать будут Блэр Андервуд, Ник Тун, Лесли Бибб, ну и сама Анна Кендрик.

Фото: youtube.com/HBO Max Поделиться Поделиться







«Сказки Пушкина. Для взрослых»

Экранизация русской классики от Михаила Зыгаря Где/когда: more.tv — октябрь 2021 В октября пополнится линейка more originals и отечественной VOD-платформы more.tv. Там стартует один из самых ожидаемых отечественных телепроектов этой осени — сериал «Сказки Пушкина. Для взрослых». Шоураннером нового прочтения классических пушкинских произведений выступает Михаил Зыгарь, журналист, автор бестселлеров «Вся кремлёвская рать» и «Все свободны». В основу проекта легли пять сказок Александра Сергеевича. В каждой серии действие сказок великого писателя переносится в нашу реальность: царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой петушок — нейросетью. Пушкинские архетипы в этом сериале сплетаются с технофобией «Чёрного зеркала», порочным гламуром в духе Брета Истона Эллиса и хмурой российской действительностью, напоминающей о дилогии Алексея Балабанова «Брат». По крайней мере, так преподносит свой новый телепроект Михаил Зыгарь. В главных ролях 6-серийной антологии: Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Лолита Милявская, Денис Шведов, Алёна Свиридова, Андрей Смоляков, Ирина Безрукова, Игорь Верник и многие другие. Режиссёры тоже не промах: Оксана Карас, Ксения Зуева и Павел Бардин.

Фото: more.tv Поделиться Поделиться







Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»