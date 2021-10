Сериал основан на мемуарах Стефани Лэнд — «Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты», бестселлере по версии The New York Times. Девушка описала жизнь, в которой нет места выходным, праздникам с друзьями и спонтанным покупкам — лишь подорванное здоровье, самая дешёвая еда, одиночество, панические атаки и постоянный страх за будущее своего ребёнка. Она учится не сдаваться, ценить маленькие радости жизни и упорно идти навстречу своей мечте. Это история о надежде, решимости и подлинной силе человеческого духа.

8-серийный проект Hulu — это экранизация документальной книги-расследования знаменитой американской журналистки Бет Мэйси, изданной в 2018 году — Dopesick: Dealers, Doctors, and the Drug Company That Addicted America («Ломка: Дилеры, Доктора и Фармкампания, которые подсадили Америку»). Адаптацию для телевидения сделал сценарист сериала «Империя» Дэнни Стронг, который смог идеально точно изложить хронологию событий, повлекших грандиозное расследование о сговоре между врачами, фармкомпаниями и даже офицерами Управления по борьбе с наркотиками США. Главными жертвами этих корыстных деяний стали жители небольшого шахтёрского городка в штате Вирджиния.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» / I Know What You Did Last Summer

Свежая телевариация на известный молодёжный ужастик

Где/когда: Amazon Prime Video — с 15 октября 2021

Ещё один ремейк популярной хоррор-истории нас ждёт в октябре. На этот раз VOD-платформа Amazon Prime Video запускает телесериал, снятый по мотивам новеллы американской писательницы Лоис Дункан (1934–2016), которая, кстати, преуспела в подростковой литературе и литературе с элементами саспенса, — «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», изданной в далёком 1973 году. Автор книги получила вторую популярность в 90-е благодаря тогдашней экранизации её произведения, ну а фильм 1997 года с тогда ещё молодыми голливудскими звёздами Дженнифер Лав Хьюитт, Сарой Мишель Геллар, Фредди Принцем-младшим и Райаном Филлиппом стал настоящей классикой ужастиков 90-х. Прошло почти 25 лет, и теперь короткий роман Лоис Дункан получил новую жизнь в виде телесериала.

Сюжет всё тот же и разворачивается, естественно, в наши дни: спустя год после аварии со смертельным исходом, произошедшей в их выпускной вечер, группу подростков преследует таинственный убийца. Сценарий для новой телеверсии написала Сара Гудман, одна из сценаристок сериала «Проповедник», пилотный эпизод снял режиссёр Крэйг Уилльям Макнейлл («Смерть Лиззи Борден», «Нулевой канал»).