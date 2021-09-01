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«Импичмент: Американская история преступлений» / «Impeachment: American Crime Story»

Сериал-антология про громкие преступления в истории США

Где/когда: FX — с 7 сентября 2021

Ходят слухи, что режиссёр-многостаночник Райан Мёрфи начал сдавать позиции — точнее, обилие его телефраншиз во главе с «Американской историей ужасов/преступлений/вражды» + параллельные мини-сериалы а-ля «Поза», «Рэтчед», «Холстон» и т.д. настолько заполонили телеэфир, что зритель устал, и наблюдается настоящая интоксикация однотипными проектами. На горизонте даже маячит «Американская история спорта», но кто знает…



Так или иначе, спустя год ожиданий Райан Мёрфи выпускает долгожданный 3-й сезон «Американской истории преступлений» — на этот раз про импичмент Биллу Клинтону. Напомним, что каждый сезон проекта снят в жанре криминальной драмы и рассказывает о том или ином громком преступлении, оставившем свой след в истории Соединённых Штатов.

Новые серии посвящены знаменитому сексуальному скандалу в Белом Доме в середине 90-х, чуть было не стоившему Биллу Клинтону его президентского кресла. Райан Мёрфи с соавторами перенесли на телеэкран историю Моники Левински, небезызвестной стажёрки Белого Дома, которая состояла в запретной связи с американским президентом. В основе сценария сериала — документальная книга-бестселлер известного американского юриста и журналиста Джеффри Тубина «Обширная конспирация», изданная в 1999 году.

В главных ролях — Бини Фелдштейн и Клайв Оуэн, а сама Моника Левински выступила консультантом и исполнительным продюсером телесериала.



Автор: Rotten Tomatoes TV/YouTube

«На грани» / «On the Verge»

Драмеди про тётенек 45+ в современном Лос-Анджелесе



Где/когда: Netflix — с 7 сентября 2021

Набирающий обороты кинотренд про героинь 45+ плодит всё больше перспективных телепроектов, среди которых и новинка на стрим-сервисе Netflix — кстати, копродукция с французским Canal Plus. Популярная французская актриса/режиссёр/сценарист Жюли Дельпи, звезда в том числе знаменитой семейной франшизы Ричарда Линклейтера, придумала новый телесериал «На грани».

В центре сюжета — четыре подруги из Лос-Анджелеса. Шеф-повар модного ресторана, мать-одиночка, наследница и безработная — они дружат давно, но внезапно им уже под 50 лет и они оказались на жизненном, профессиональном и личностном распутье в городе, где даже 35-летние дамы уже считаются бабушками.

Сериал в комедийном ключе исследует положение женщины средних лет в современном социуме, а для самой Жюли Дельпи «На грани» стал первым телевизионным проектом за долгие годы. Компанию актрисе составили Элизабет Шу, Сара Джонс, Алексия Ландо и Джованни Рибизи.



Автор: CANAL+ Séries/YouTube

«Американская ржавчина» / «American Rust»



Экранизация саги Филиппа Мейера

Где/когда: SHOWTIME — с 12 сентября 2021

Соскучились по Мейр из Исттауна? А тут новая экзистенциальная история в виде «Американской ржавчины», экранизация одноимённого романа Филиппа Мейера. Сама публикация в 2009 году произвела фурор среди критиков и читателей: авторитетнейшие издания «Economist» и «New York Times» назвали её «книгой года», а «Washington Post» включила «Ржавчину» в десять лучших книг года.

Это роман о потерянной американской мечте и современном отчаянии, о дружбе и верности, о любви, что вырастает на обломках разрушенной жизни. Филипп Мейер разворачивает свою историю на фоне щемяще-прекрасных пейзажей Пенсильвании, в которые вписаны ржавеющие остатки былой индустриальной мощи. Написанная в «эпохальном» стиле сага о современной Америке вызывает в памяти романы Фолкнера и Стейнбека. Это история о неуверенности в себе и в стране, о мрачной реальности, превозмочь которую можно лишь на очень личном уровне.

Это и постарались перенести на телеэкран в экранизации «Американской ржавчины» создатели телесериала, главные роли в котором исполнили Джефф Дэниелс и Мора Тирни.



Автор: Amediateka/YouTube

«Сцены из супружеской жизни» / «Scenes From a Marriage»

Американский ремейк культовой классики Ингмара Бергмана

Где/когда: HBO — с 12 сентября 2021

Ещё одна большая телепремьера ожидает всех 12 сентября: медиаимперия HBO сняла американский ремейк знаменитого телесериала, снятого Ингмаром Бергманом для шведского ТВ в 1973 году, — «Сцены из супружеской жизни». События из Стокгольма начала 70-х перенесены в Нью-Йорк наших дней. Главные герои Джонатан и Мира разводятся после 10 лет брака. Позже они встречаются, и их чувства вспыхивают с новой силой.

За американский ремейк отвечает режиссёр Хагай Леви, отметившийся ранее вполне себе неплохой и рейтинговой остросюжетной мыльной оперой «Любовники». Как уже успели заметить занудные кинокритики, оригинал Бергмана был хладнокровным и безжалостным, а Леви, кажется, готовится представить публике что-то тёплое и мелодраматичное. Так или иначе, мини-сериалу повезло с кастингом, и главные роли в нью-йоркских «Сценах из супружеской жизни» играют Оскар Айзек и Джессика Честейн.



Автор: Amediateka/YouTube

«Y: Последний мужчина» / «Y: The Last Man»

Сай-фай про то, как вымерли все мужчины

Где/когда: Hulu / FX — с 13 сентября 2021

В середине сентября стрим-сервис Hulu явит миру многострадальную сай-фай драму «Y: Последний мужчина». Это экранизация одноимённого цикла графических романов издательства Vertigo Брайана К. Вона и Пиа Гуэрры, получивших за него огромное количество литературных премий из мира научной фантастики, включая престижную The Hugo Award.

Сюжет постапокалиптического повествования интригует: по неизвестным причинам умирают практически все носители Y-хромосомы на планете, кроме парня Йорика и его ручного самца капуцина. Общество погружается в хаос, выжившие женщины пытаются приспособиться к существованию в новом мире. Йорик же отправляется к матери-сенатору в Вашингтон, а затем намеревается найти свою подружку Бэт, находившуюся в Австралии на момент начала катастрофы.

Путь комикса к экранизации оказался тернистым. Ещё в 2019 году первоначальные шоураннеры сериала Майкл Грин и Айда Кроаль покинули проект из-за творческих разногласий с продюсерами. Им на смену пришла сценаристка Элиза Кларк, автор популярных телесериалов «По волчьим законам» и «Рубикон». Но тут начались проблемы с исполнителем главной роли, и в 2020-м проект покинул актёр Барри Кеоган. Его заменили на Бена Шнетцера, знакомого по экранизации видеоигры «Варкрафт». Но и на этом проблемы не закончились — началась настоящая свистопляска с остальным кастом: заменили сразу трёх кинозвёзд — Имоджен Путс, Тимоти Хаттона и Лашану Линч, причём, когда съёмки были в самом разгаре. Вместо них пришли Дайан Лэйн, Эмбер Тэмблин, Оливия Тирлби, Эшли Роман и Марин Айрлэнд.



В итоге, после спада пандемии «Y: Последний мужчина» дошёл до зрителя, причём, все 10 серий сняли женщины-режиссёры, как того и требует общий концепт.



Автор: Rotten Tomatoes TV/YouTube

«Утраченный символ» / «Dan Brown's The Lost Symbol»

Телевизионный приквел к «Коду Да Винчи» Дэна Брауна

Где/когда: Peacock — с 16 сентября 2021

Потоковый сервис Peacock также подготовил интересную телепремьеру в сентябре — это исторический детектив «Утраченный символ», экранизация одноимённого романа Дэна Брауна 2009 года из его популярной франшизы про профессора Лэнгдона.

Итак, молодой профессор Гарварда Роберт Лэнгдон получает приглашение выступить с лекцией в Капитолии. Незадолго до мероприятия он узнаёт, что его наставника Питера Соломона похитили. Злоумышленники оставили на месте преступления отсечённую руку Соломона. Чтобы спасти друга и остановить глобальный заговор, профессору религиозной символогии предстоит расшифровать «утраченное слово» масонов.

Изначально «Утраченный символ» должен был стать частью киновселенной с Томом Хэнксом наряду с другими экранизациями романов Дэна Брауна — «Код Да Винчи», «Ангелы и Демоны» и «Инферно». Но не срослось, в итоге будет телесериал в формате предыстории того, что мы увидели в трилогии с Томом Хэнксом.

На этот раз роль профессора Лэнгдона досталась актёру Эшли Цукерману, знакомому по телесериалам «Последний кандидат» и «Манхэттен». Также в ролях: Вэлори Керри и Эдди Иззард.



Автор: Peacock/YouTube

«Утреннее шоу» / «The Morning Show»

Драма о закулисье утреннего телешоу эпохи борьбы с харассментом и абьюзом

Где/когда: Apple TV+ — с 17 сентября 2021

17 сентября — запомните эту дату — Дженнифер Энистон вернётся на экраны со свежим 2-м сезоном телесериала «Утреннее шоу». В 2019 году, когда Apple запускал свой стрим-сервис, этот проект стал дебютным и, в итоге, самым рейтинговым. Зрители с нескрываемым удовольствием наблюдали за закулисьем утренней телепередачи, где рубились насмерть телезвёзды и пытались усидеть на своих местах влиятельные телебоссы, когда обвинения в харассменте и абьюзе беспощадно уничтожали всех и вся.

«Утреннее шоу» — совместный продюсерский проект двух голливудских кинодив и успешных бизнесвумен Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун — стал рупором нового формата женских телесериалов. Теперь это жёсткая телеистория, в которой нет места сильным и слабым — здесь все равны, а мир телевидения показан без прикрас: тебя сожрут твои же коллеги при любом представившемся удобном случае, тебя уничтожат твои руководители, когда ты им окажешься не нужен, а уж дискриминация по половому, этническому и прочим признакам становится проклятием (на американском ТВ, в отличие от российского). 1-й сезон «Утреннего шоу» «взорвал» интернет-пространство, был номинирован на кучу телепремий, многие из которых и получил.

2-й сезон все ждали долго — увы, из-за пандемии съёмки были приостановлены и возобновились лишь в начале этого года. После бурных событий 1-го сезона мы увидим, как коллектив «Утреннего шоу» постепенно пытается справиться с последствиями действий своих ведущих Алекс и Брэдли, как меняется телеканал UBA, а весь мир словно бы переворачивается с ног на голову. Первостепенное значение теперь придается имиджу, а разрыв между публичной персоной и реальной личностью становится как никогда глубоким. Нас ждёт новый виток карьерных взаимоотношений героинь Джен и Риз, ну а новой приглашённой звездой стала «Хорошая жена» — Джулианна Маргулис в роли такой же стервозной телеведущей.



Автор: Apple TV/YouTube

«Сексуальное просвещение» / «Sex Education»

Продолжение сериала про секспросвет

Где/когда: Netflix — с 17 сентября 2021

У драмеди «Сексуальное просвещение» выходит третий сезон. По этому проекту Netflix давно принято «вибрировать» в хорошем смысле данного слова. Отличная семейная история, помноженная на буллинг в школе и проблемы взросления, стала буквально библией для половозрелых телезрителей.

Напомним, что в центре сюжета сериала — стеснительный и необщительный подросток-девственник Отис, который живёт с мамой, порождающей фантазии своей профессией: она секс-терапевт. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис проводит сеансы терапии для своих сверстников, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями.

Новые серии «Сексуального просвещения» подзадержались из-за пандемии, но теперь Отис, Мэйв и сексуальная терапия нагрянут с удвоенной силой. В главных ролях по-прежнему Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, а новенькими оказались Джейсон Айзекс, Дуа Салех и Джемайма Кёрк из «Девочек». Средняя школа Мурдейла ждёт!



Автор: Netflix Russia/YouTube

«Основание» / «Foundation»

Грандиозная экранизация антиутопии Айзека Азимова

Где/когда: Apple TV+ — с 24 сентября 2021

VOD-платформа Apple TV+ раскошелилась на ещё один мощный телепроект, который должен затмить весь уже существующий телевизионный сай-фай. Речь про «Основание», экранизацию одноимённого цикла романов американского писателя-фантаста Айзека Азимова, 100-летие которого отметили в прошлом году. Долгожданная эпическая сага от шоураннера-визионера и исполнительного продюсера Дэвида С. Гойера — первая экранизация легендарной литературной серии Азимова, удостоенной многих наград.

Когда врач-новатор Гэри Селдон предсказывает неминуемый крах Империи, он с отрядом преданных сторонников отправляется в путешествие к дальним рубежам галактики, стремясь создать Основание и защитить будущее цивилизации. Разъярённая заявлениями Гэри правящая династия клонированных императоров Клеонов опасается, что их власть над галактикой может пошатнуться, осознавая потенциальную вероятность полной потери своего наследия.

Это монументальное творение, в котором сыграли лауреаты премии «Эмми» Джаред Харрис и Ли Пейс, а также восходящие звёзды Лу Ллобелл и Лея Харви, следует за сюжетными линиями четырёх ключевых персонажей, преодолевающих пространство и время и борющихся со смертельными опасностями, предательствами и запутанными взаимоотношениями, которые в итоге и определят судьбу человечества.

В теледраме Apple Original также сыграли Лора Бирн, Терренс Манн, Кассиан Билтон и Альфред Энох.



Автор: Apple TV/YouTube

«Семья Чёрной Мафии» / «BMF»

Криминальная сага от 50 Cent

Где/когда: Starz — с 26 сентября 2021

Американский кабельный телеканал Starz продолжает свои успешные телеэксперименты с black-контентом и запускает в эфир новый продюсерский проект рэпера 50 Cent, в миру — Кёртис Джексон.

«Семья Чёрной Мафии» — криминальная драма, основанная на реальных событиях, которые произошли в Детройте в 80-х годах прошлого века. В центре сюжета — два брата, сколотившие настоящий мафиозный клан и державшие в страхе весь город.

В главных ролях тех самых криминальных легенд 80-х — молодые актёры Да'Винчи и Деметриус «Lil Meech» Фленори-мл., который будет играть вместе со своим отцом в реальной жизни — актёром Ригасом Фленори. Компанию им составят Расселл Хорнсби из «Гримма», Стив Харрис, а также special guest stars — Вуд Харрис и даже сам Snoop Dogg.



Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться







«Вертинский»

Байопик самого известного русского шансонье ХХ века

Где/когда: KION / Первый канал — с 13 сентября 2021

Как всегда, выберем самый-самый российский телепроект месяца и это — биографическая драма от Авдотьи Смирновой «Вертинский», ставшая самым высокобюджетным российским телесериалом на сей момент. История артиста, покинувшего Россию 1919 года и вернувшегося в СССР 1943-го, в разгар Второй мировой.

Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе (Стамбуле), Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, лёгким и весёлым. Однако эта картина, в первую очередь, о его доброте. Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. И за это судьба одарила его огромным успехом и поздним семейным счастьем.

«Вертинский» станет первым сериалом «Первого канала» с цифровой премьерой в онлайн-кинотеатре KION. Главные роли исполнили Алексей Филимонов, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Алена Бабенко, Виктория Исакова, Сергей Уманов, Степан Девонин, Анна Мишина, Юлия Марченко, Алексей Смирнов, Павел Чинарев, Александр Устюгов и другие. Режиссёром выступила Авдотья Смирнова, сценарий был написан Авдотьей Смирновой и Анной Пармас при участии Джона Шемякина.



Фото: предоставил «Первый канал» Поделиться Поделиться







Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

