Фото: скриншот трейлера/YouTube Поделиться Поделиться







«Почему женщины убивают» / Why Women Kill

Драмеди — антология сюжетов про женскую психологию

Где/когда: Paramount+ / Амедиатека — с 3 июня / 4 июня 2021

Совершивший ребрендинг стрим-сервис CBS All Access, который превратился просто в Paramount+, порадует в начале лета возвращением полюбившегося зрителям телепроекта про отчаянных тётенек. «Почему женщины убивают» — сериал-антология на стыке комедии и драмы — исследует женскую психологию и пытается доступно объяснить зрителям обоих полов, что же толкает женщин на убийство. В основном, это оказываются раздражающие их мужчины.



Во втором сезоне сериала от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри мы не будем путешествовать сразу по трём десятилетиям прошлого века, а станем наблюдать за развитием женских страстей в 1949 году. Драмеди представит новый актёрский каст и сюжетные линии. Главные роли в шоу исполнят Эллисон Толман и Ник Фрост, которые играют обыкновенную пару, чей брак оказывается под угрозой после того, как жена узнаёт о тайном увлечении мужа. Даму-антагонистку сыграла Лана Паррия.



Автор: Amediateka/YouTube

«История Лизи» / Lisey’s Story

Экранизация Стивена Кинга

Где/когда: Apple TV+ — с 4 июня 2021

Обладательница премии «Оскар» Джулианна Мур и лауреат «Золотого Глобуса» Клайв Оуэн исполняют главные роли в новом сериале «История Лизи», основанном на одноимённом бестселлере Стивена Кинга. Это захватывающий психологический триллер, рассказывающий историю Лизи Лэндон, которая пытается справиться с утратой супруга, известного писателя Скотта Лэндона. Серия тревожных событий разворачивается в жизни главной героини спустя два года с момента его гибели, заставляя Лизи столкнуться с воспоминаниями, которые она старалась оставить позади.



Каждый эпизод сериала был лично написан Стивеном Кингом. А режиссёром выступил один из самых именитых современных кинематографистов Чили — Пабло Ларраин. Спродюсировал 8-серийный триллер сам Джей Джей Абрамс, подаривший миру перезапуск «Стартрека», а также сериалы «Остаться в живых» и «Мир Дикого Запада».



Автор: Apple TV/YouTube

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth

Экранизация комикса про детей—гибридов

Где/когда: Netflix — с 4 июня 2021

Ни дня без очередного комикс-сериала! На этот раз руки сценаристов и продюсеров добрались до цикла графических романов «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» от издательства Vertigo. 4 июня Netflix порадует нас цифровой премьерой экранизации.

В центре сюжета — история мальчика, который из-за таинственного вируса рождается наполовину человеком и наполовину оленем. Ему дают прозвище Сладкоежка, однако ребёнку-гибриду приходится несладко из-за своей непохожести на других, и его начинают преследовать. Вместе с группой людей и таких же, как он, необычных детей, главный герой начинает искать ответы.



Главную роль в новом телепроекте играет юный Кристиан Конвери, снявшийся ранее в картине «Красивый мальчик». Также в фильме задействованы и взрослые известные актёры: Уилл Форте и Джеймс Бролин. Исполнительным продюсером «Сладкоежки» выступил большой поклонник комиксов на экране — сам Железный человек, он же — актёр Роберт Дауни-мл. на пару со своей супругой Сьюзан Дауни.



Автор: Netflix Russia/YouTube

«Дом» / DOM

Криминальная драма о бразильских наркокартелях

Где/когда: Amazon Prime Video — с 4 июня 2021

Вообще 4 июня будет каким-то убойным днём цифровых релизов добротных новых телесериалов. Отметится новинкой и стрим-сервис Amazon Prime Video — его подписчикам станет доступен один из самых амбициозных по бюджету и масштабам съёмок бразильский криминальный сериал «Дом».

Полицейский Виктор посвятил жизнь борьбе с наркотиками и тому, чтобы его сын Педро не вырос преступником. Но ещё подростком Педро попробовал запрещенные вещества и начал воровать, чтобы купить новую дозу, а повзрослев, стал лидером преступной банды, которая не сходила с первых полос криминальных сводок и всех таблоидов Рио-де-Жанейро в начале 2000-х годов.



Новый телесериал снят на стыке жанров: это что-то среднее между боевиком, приключенческой картиной и драмой. В сериале показано путешествие отца и сына, живущих противоположными жизнями, часто отражающих и дополняющих друг друга, в то время как оба сталкиваются с ситуациями, стирающими границы между добром и злом. В главных ролях — популярные бразильские актёры Гэбриел Леоне и Флавио Толезани.



Фото: скриншот трейлера/YouTube Поделиться Поделиться







«Война миров» / War of the Worlds

Вольная адаптация романа Герберта Уэллса

Где/когда: Epix — с 6 июня 2021

В 2019 году американская Fox и французская Studio Canal торжественно презентовали новый совместный телепроект «Война миров». Все сначала напряглись: опять экранизация культового романа Герберта Уэллса 1898 года о вторжении марсиан! Но вскоре расслабились: новоявленный телесериал стал лишь вольной адаптацией литературного первоисточника и перенёс события в наши дни.

Астрономы обнаружили передачу данных из другой галактики, что стало очевидным доказательством разумной внеземной жизни. Жители земли ждут дальнейшего контакта, но им не придётся долго ждать.



В начале июня 2021 года на американском кабельном телеканале Epix стартует долгожданный второй сезон ставшего вполне себе приличным телешоу. В новых сериях выживших ждёт очередное потрясение: возможно, захватчики Земли на самом деле связаны с людьми!

Сценарист сериала «Война миров» Ховард Оверман ранее работал над знаменитыми «Отбросами», а режиссёр Ричард Кларк снял несколько серий «Доктора Кто». Во Франции второй сезон показали уже в мае и зрители остались довольны продолжением.



Автор: Rotten Tomatoes TV/YouTube

«Леди—детектив мисс Перегрин Фишер» / Ms Fisher's Modern Murder Mysteries

Спин-офф одноимённого австралийского ретро-детектива

Где/когда: Acorn TV — с 7 июня 2021

С новым вторым сезоном возвращается и свеженький оригинальный австралийский ретро-детектив «Леди-детектив мисс Перегрин Фишер». Правда, началось всё в 2012 году, когда в эфир главного национального телевещателя Австралии — телеканала ABC — вышел первый сезон экранизации популярного цикла детективных романов Керри Гринвуд про первую женщину, частного детектива Мельбурна, «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер». Шоу продержалось в эфире три сезона до 2015 года, вывело исполнительницу главной роли — прекрасную австралийскую актрису Эсси Дэвис — в топ-звёзды, а рейтинги сериала про Австралию 100-летней давности просто зашкалили до предела.



И вот прошло 4 года, и на этот раз другой австралийский телеканал, Seven Network, решил продолжить успешную телефраншизу, правда, несколько в ином ключе: они заказали спин-офф про Фрайни Фишер, точнее, новый сериал без той самой частной детективщицы из 1920-х. По сюжету она пропала во время путешествия где-то в Африке, и теперь в центре внимания её бойкая племянница, мисс Перегрин Фишер, а на дворе уже 1960-е, правда, всё тот же Мельбурн.

Мини-сериал про леди-детектива мисс Перегрин Фишер пришёлся по вкусу телезрителям, и его быстро выкупил американский телеконсорциум Acorn TV, заказал продолжение, и вот второй сезон из 8 серий стартует 7 июня. Будут новые преступления, убийства, погони и приключения. В главной роли — Джералдина Хейквилл, а помогает ей бравый детектив полиции Мельбурна — Джеймс Стид в исполнении австралийского актёра Джоэля Джексона.



Автор: Acorn TV/YouTube

«Локи» / Loki

Персональный телесериал про самого любимого персонажа киновселенной Marvel

Где/когда: Disney + — с 9 июня 2021

Можно смело сказать: «Локи», который начнут показывать в эфире стрим-сервиса Disney+ 9 июня — главный телесериал июня. Как мы помним, киновселенная Marvel переживает активную трансформацию в формате телесериалов: этой весной мы уже узнали подробности жизни Ванды и Вижна, а также Сокола и Зимнего Солдата. Теперь настал черёд неоднозначного брата Тора — того самого Локи.

Действие персонального телесериала «Локи» происходит после событий эпохальных «Мстители: Финал», где бог-трикстер похитил Тессеракт, тем самым создав новую временную петлю. Судя по всему, главного героя задержит Мобиус, глава Управления временными изменениями, его играет Оуэн Уилсон, который и заставит Локи всё исправить.

Технически «Локи» — это мини-сериал, всего 6 эпизодов, в каждом из которых всеми обожаемый Том Хиддлстон будет играть 6 ипостасей Локи. Но никто не говорит, что второго сезона не будет: кто знает? В остальных ролях заняты: Гугу Эмбата-Ро, Ричард Э. Грант, Саша Лэйн и Софи Ди Мартино. Ответственный за сценарий — Майкл Валдрон, писавший для культового «Рика и Морти», а также «Сообщества». Сняла «Локи» Кейт Херрон, новичок в киновселенной Marvel, правда, за её спиной уже такие мощные телесериалы как, к примеру, «Половое воспитание».



Автор: Marvel Entertainment/YouTube

«Бетти» / Betty

Яркая молодежная драмеди для поклонников «Эйфории».

Где/когда: HBO — с 11 июня 2021

Если вы фанатеете от безумно популярного молодёжного телесериала «Эйфория», то и «Бетти» придётся вам по вкусу. Первый сезон вышел ещё в прошлом году, и вот в начале июня 2021-го на HBO стартует свежий второй сезон драмеди про женскую дружбу, дух свободы и опасный мир скейтбординга.

Главных героинь сериала играют скейтбордистки из нью-йоркского объединения Skate Kitchen. Режиссёр Кристал Мозелл узнала о них в 2015-м, знакомство перетекло в короткометражку That one day («Тот самый день»), а затем — в один из лучших фильмов о женщинах в скейтбординге, драму «Скейт-кухня». Неудивительно, что медиа-империя HBO решила посвятить отважным девушкам целый сериал.

Год назад стартовал 6-серийный телепроект, в котором Skate Kitchen продолжили рушить стереотипы и доказывать, что девушкам есть место в этом сложном спорте. Например, в одной из серий снялись самые крутые скейтбордистки Штатов, которые могут дать фору любому парню. Во втором сезоне всё продолжится: личные девчачьи проблемы и борьба с мужским шовинизмом в суровом мире скейтбординга.



Автор: HBO/YouTube

«В ритме жизни» / Physical

Где/когда: Apple TV + — с 18 июня 2021

Ещё одна заметная новинка от стрим-сервиса Apple TV + — ретро-сериал «В ритме жизни». События в телепроекте переносят зрителей в солнечный Сан-Диего 80-х. Это комедийная драма о тихой, скромной и замученной домохозяйке, которая покорно следует за своим супругом. Но в тихом омуте Шейлы Рубин скрываются довольно смелые желания и дерзкие идеи, которыми она не спешит делиться с миром. Одолеваемая внутренними демонами и внушительным списком комплексов, Шейла находит свой путь к спасению через спорт. Сначала она страстно увлекается упражнениями, а затем решает превратить свое новое хобби в настоящий бизнес — продавать видеокассеты с уроками по аэробике.

«В ритме жизни» — это история становления успешной и амбициозной женщины, которая стремительно превращается в настоящего гуру лайфстайла, сметая архаичные социальные нормы на своём пути. Создатели сатирического проекта Энни Уайзман («С большой буквы», «Отчаянные домохозяйки») и Крейг Гиллеспи, снявший «Тоню против всех». В главной роли — Роуз Бирн.



Автор: Apple TV/YouTube

«Хорошая борьба» / The Good Fight

Энергичный спин-офф юридической саги «Хорошая жена» — с борьбой против Трампа и афроамериканскими активистами

Где/когда: Paramount+ — с 24 июня 2021

В конце июня возвращается с новым пятым сезоном одна из лучших юридических телефраншиз десятилетия — «Хорошая борьба». Это спин-офф процедурала про адвокатов «Хорошая жена» с Джулианной Маргулис, которая недавно присоединилась ко второму сезону «Утреннего шоу» от Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Пять лет назад телеканал CBS завершил телепроект, а продюсеры и сценаристы развили сюжетную линию начальницы Алисии Флорик — мисс Дайан Локхарт. Так появился спин-офф «Хорошая борьба», который стал местами даже лучше оригинального телесериала.

Бойкая антитрамповская юрдрама показывает, как тяжела и неказиста жизнь современного чикагского юриста. К пятому сезону сложных судебных разбирательств становится всё больше, правда, на смену проблемам с Трампом пришла пандемия. Как юристы её пережили и что будет дальше с их фирмой — знает только Дайан Локхарт.

В главной роли по-прежнему Кристин Барански, правда, сериал понёс потери — с пятого сезона его покидают Каш Джамбо и Делрой Линдо, но на смену им придут Мэнди Пэтинкин из «Родины» и Уэйн Брэди.



Автор: TV Promos/YouTube

«Содержанки»

Финал сериала про московских эскортниц и жиголо

Где/когда: START — с 10 июня 2021

Третий сезон «Содержанок» получил вселяющий надежду подзаголовок «Развязка». Напомним, что в финале прошлого сезона героиня Дарьи Мороз, Лена Широкова, сделала неожиданный выбор, сбежав от Глеба Ольховского (Владимир Мишуков) прямо в аэропорту. Куда приведёт Лену это решение и как сложатся их отношения с Глебом?

Ответы на эти вопросы зрители получат в третьей части одного из самых откровенных и провокационных сериалов о современной Москве, который, правда, «стух» сразу после первого сезона. Тогда режиссёрское кресло занимал Константин Богомолов, для которого проект стал сериальным дебютом. Второй сезон снимала Дарья Жук. Режиссёром нового сезона стал папа Дарьи Мороз — Юрий Мороз, а к актёрскому составу присоединились Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Светлана Устинова, Антон Севидов (Tesla Boy) и другие.



Автор: START/YouTube

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

