11 лучших телесериалов мая: выбор «Фонтанки»

«Девушка по вызову» / «The Girlfriend Experience»

Стивен Содерберг исследует философию эскорта

Где/когда: Starz — со 2 мая 2021

На ком простой из-за пандемии коронавируса уж точно не сказался — так это на Стивене Содерберге. За последний год он активно снимал свои любимые кинопроекты-эксперименты и благополучно выпускал их на VOD-платформах (одна драма «Пусть говорят» с Мэрил Стрип чего стоит!). Продюсерская деятельность голливудского кинематографиста тоже бьёт все рекорды.

В начале мая на американском кабельном телеканале Starz стартует 3-й сезон сериала-антологии «Девушка по вызову». Прошло три с половиной года с выхода последних серий предыдущего сезона телепроекта, который продюсирует мистер Содерберг, и тема исследования психологии эскорта не то чтобы потеряла свою актуальность, но приобрела новый формат — webcam. Конечно, 3-й сезон «Девушки по вызову» не совсем про это, но зато в центре внимания будет дама-учёная, специалистка по нейробиологии, которая пытается закрепиться самыми разными способами в мире техиндустрии Лондона.



Для производства 3-го сезона неоднозначного сериала Стивен Содерберг пригласил немецкую сценаристку и режиссёра фильма «Теряя контроль» Аню Марквардт, которая получила «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля за свою работу в 2014 году. Главную роль в новых сериях «Девушки по вызову» сыграла Джулия Голден Теллес, знакомая зрителям по телесериалу «Любовники».



«Поза» / «Pose»

История дрэг-квин в Нью-Йорке рубежа 1980–1990-х

Где/когда: FX — со 2 мая 2021

Возвращается со своим новым 3-м сезоном (который, кстати, будет последним) эпатажный телепроект всесильного Райана Мёрфи — «Поза» для американской кабельной телесети FX. Напомним, что мистер «Американская история ужасов» и т. д. создал сериал о дискриминируемом мире легендарных балов Нью-Йорка. Под «балами» имеются в виду вечеринки трансвеститов и геев, которые одевались в модные наряды, подражая крупнейшим мировым домам мод, и создали направление drag queen, которое имитировало модные показы, топ-моделей и даже создало такой танец, как вог, прославившийся благодаря песне Мадонны.



Однако Райан Мёрфи не стал просто воспевать подпольные тусовки нью-йоркских дрэг-квин конца 80-х годов прошлого века, он добавил «социалки» в виде начинавшейся в то время новой эпидемии — СПИДа.

В мае 2021-го нам предстоит попрощаться с персонажами сериала, оставив их где-то в начале 90-х. «Поза» стала своего рода революционным телепроектом, ибо на главные роли были приглашены актёры-трансгендеры, а об остросоциальной проблематике — сериал поднимает вечно острые темы дискриминации ЛГБТ-коммьюнити и не только — не написал разве что ленивый. 3-й сезон «Позы» будет не только финальным, но и короче обычного: не всё успели снять из-за пандемии.



«Девчонки навсегда» / «Girls5eva»

Комедийный мюзикл о женской поп-группе из 90-х

Где/когда: Peacock — с 6 мая 2021

Комедийные звёзды американского ТВ — Тина Фей и Роберт Карлок — решили тряхнуть стариной и после теперь уже культового проекта начала «нулевых» «30 Rock» спродюсировали новый музыкальный ситком а-ля мюзикл — «Girls5eva» для стриминговой платформы своего родного телеканала NBC — Peacock.



Итак, нас ожидает история девичьей поп-группы из 90-х, которая хочет напомнить о себе поколению Tik-Tok. А повод их реюниона, как всегда, банальный: звезда наших дней, мегапопулярный рэпер сделал кавер на их единственный хит 30-летней давности. И вот девчонки пробуют вновь «вскочить на коня» — хотя в русле тренда бодипозитива не всем им это удастся.

Сценарий сериала написала Мередит Скардино, автор недавнего комедийного телехита «Несгибаемая Кимми Шмидт». Ну а в главных ролях 8-серийного проекта от Тины Фей заняты Бизи Филиппс, Пола Пелл, Эшли Парк, обладательница премии «Грэмми» Сара Барейллес и звезда Бродвея и мюзикла «Гамильтон» Рене Голдсберри. Кинокритики уже шутят, что сняли пародию на «Spice Girls», хотя подобных групп в 90-х было пруд пруди.



«Наследие Юпитера» / «Jupiter’s Legacy»

Комикс-блокбастер про супергероев на пенсии

Где/когда: Netflix — с 7 мая 2021

Стрим-сервис Netflix также завалит нас в мае своими новыми дорогими телепремьерами. Одна из ранних — комикс-сериал «Наследие Юпитера». Первое поколение супергероев получило невероятные способности в 1930-х, и с тех пор стало символом надежды и порядка. Спустя десятилетия их по-прежнему уважают и почитают, но вот их потомков, которые стали суперзвёздами, больше волнует слава, нежели спасение мира.



Ещё в 2018 году Netflix объявил о желании всерьёз взяться за экранизации комиксов Марка Миллара. Сериал по мотивам «Наследия Юпитера» — один из них. Это модное ныне переосмысление супергеройского жанра: пожилые сверхлюди пытаются противостоять своим потомкам, которые забыли об истинном предназначении. Экранизацией сначала занимался Стивен ДеНайт, создатель исторического экшен-сериала «Спартак: Кровь и песок» и шоураннер первого сезона комикс-драмы «Сорвиголова». Затем посреди съёмочного процесса ДеНайта заменили на сценариста «Ходячих мертвецов» Сэнга Кю Кима. В главных ролях всё-таки остались Джош Дюамель, Бен Дэниелс и Лесли Бибб.



«Обитель»

Экранизация романа Захара Прилепина

Где/когда: «Россия 1» — с 10 мая 2021

Свершилось чудо: не прошло и трех лет, как сериал-событие выходит в телеэфир. Экранизацию романа Захара Прилепина «Обитель» все ждали ещё в 2019 году, теперь морально устаревшее телешоу «доковыляло» до эфира телеканала «Россия 1» и стартует с 10 мая. При этом работа претендует на то, чтобы стать одной из самых громких телепремьер и экранизаций года.



Напомним, что многосерийный фильм рассказывает о Соловецком лагере особого назначения. Страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни становятся фоном страстной любовной истории заключённого Артёма Горяинова (Евгений Ткачук) и чекистки Галины (Александра Ребенок). Это любовь на краю пропасти: гражданский муж Галины — всесильный начальник Соловков Фёдор Эйхманис (Сергей Безруков).

Продюсеры сериала «Обитель» — Валерий Тодоровский и Антон Златопольский. Авторы сценария — Александр Велединский и Пётр Тодоровский. Снял сериал Александр Велединский, не самый оперативный кинематографист нашей страны. И именно из-за его гениальной медлительности разразился жуткий скандал перед премьерой сериала, который ВГТРК хотела выпустить ещё в прошлом году. Но Велединский так долго монтирует и не терпит вмешательств в творческий процесс, что пошёл на открытую конфронтацию с продюсерами. В итоге от монтажа режиссёра отстранили и быстро всё доделали без него, и вот 10 мая «Обитель» ворвётся в телепространство.



Велединский, естественно, обиделся, угрожал убрать своё имя из титров и занимается откровенно подрывной деятельностью среди актёров, призывая к бойкоту горе-сериала.

В сериале также снялись Виктор Раков, Игорь Черневич, Владимир Стеклов, Федор Лавров, Михаил Евланов и другие. Кстати, съёмки телесериала проходили в Ленинградской области — под Выборгом.



«Мир! Дружба! Жвачка!»

Молодёжный сериал о поколении 90-х

Где/когда: ТНТ — с 10 мая 2021

Телеканал ТНТ не отстаёт от старших эфирных братьев и запускает свои популярные телешоу в мае. Так, с 10 мая возвращается и ставший довольно-таки рейтинговым ретросериал про 90-е — «Мир! Дружба! Жвачка!». Драма показывает 90-е глазами подростков, которые пережили тяжёлые для целого поколения времена и стали свидетелями противоречивых событий эпохи, но смотрели на них через призму молодости, первых впечатлений, детской наивности и романтики.

Этой весной сериал расскажет, как всего один год в истории новой России изменил жизнь самых обычных людей, в которых зрители разных возрастов узнают себя. Действие переместится в 1994-й, когда страну захватила волна финансовых пирамид, заводы постепенно переходили в частные руки, в том числе и незаконно, в городах орудовали преступные группировки, а семью Рябининых продолжало лихорадить после событий прошлого лета. Ребята повзрослели, их проблемы стали серьёзнее, а детские ожидания столкнулись с суровой реальностью нового времени. Теперь точка сбора друзей — не солнечная крыша, а закрытый гараж, в котором они мечтают о будущем в эпоху неопределённостей. Взрослые пытаются выбраться из личного кризиса и ещё не подозревают о приближении кризиса экономического.

К своим ролям во втором сезоне вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов и Федор Рощин. К квартету подростков примкнут новые героини в исполнении Ксении Трейстер и Полины Гухман, а актёрский состав старшего поколения пополнили звёзды 90-х Лариса Удовиченко и Александр Половцев.



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«Холстон» / «Halston»

Байопик легендарного американского дизайнера 1970-х

Где/когда: Netflix — с 14 мая 2021

Многостаночник Райан Мёрфи продолжает своё плодотворное сотрудничество с Netflix. В середине мая стрим-сервис покажет мини-сериал «Холстон», снятый по мотивам неофициальной биографии легендарного американского дизайнера эпохи 1970-х — Рэя Холстона. Книгу под названием «Просто Холстон» написал Стивен Гейнс. Райан Мёрфи давно пытался подступиться к её экранизации, но в силу разных причин не получалось, и вот наконец-то спустя годы звёзды сошлись, и 5-серийный телепроект готов!

Сюжет прост, как и стиль минимализм от Холстона: он создал империю, его стиль определил эпоху. Американский модельер Холстон стремительно обрёл славу, но затем его жизнь стала выходить из-под контроля. Нам предстоит увидеть Нью-Йорк и становление фэшн-империи Halston в 70–80-х годах прошлого века.

Роль прославленного дизайнера сыграл Юэн МакГрегор, Рори Калкин исполнил роль голливудского кинорежиссёра Джоэла Шумахера, бойфренда Холстона, который затем снимет такие кинохиты, как «С меня хватит!» и «Призрак оперы». Близкой подругой Холстона была сама Лайза Миннелли — её образ в сериале воплотила Криста Родригез. В остальных ролях Билл Пуллман, Ребекка Дайан, Вера Фармига и Джан Франко Родригез. Режиссёр сериала «Холстон» — Даниэль Минахан, снявший и другие сериалы Райана Мёрфи, а также несколько сезонов «Игры престолов».



Фото: скрин Halston 2021 Поделиться Поделиться







«Подземная железная дорога» / «The Underground Railroad»

Историческая драма о борьбе с рабством

Где/когда: Amazon Prime Video — с 14 мая 2021

Напрасно вы думали, что не будет свежего антирасистского сериала! Стрим-сервис Amazon Prime Video 14 мая выложит для своих подписчиков новый оригинальный телепроект о борьбе с рабством — историческую драму «Подземная железная дорога».

Чернокожая рабыня Кора работает на хлопковой плантации в Вирджинии. Непосильный труд, нечеловеческая жестокость как хозяев, так и братьев и сестёр по несчастью, готовых на всё ради выживания, толкают Кору на отчаянный шаг, и она сбегает вместе с недавно прибывшим Цезарем. Именно от него она узнаёт о подземной железной дороге, которая ведёт к свободе. Но по их следам уже идёт безжалостный охотник за беглыми рабами.

Amazon затеял свой дорогостоящий исторический телепроект ещё в 2017 году. В основе сценария — одноимённый бестселлер Колсона Уайтхеда, получившего за него Пулитцеровскую премию. Сам же роман написан на основе реальных исторических событий и рассказывает историю тайной системы, применявшейся в США для организации побегов и переброски негров-рабов из рабовладельческих штатов Юга на Север. Она действовала вплоть до начала Гражданской войны в США в 1861 году.

10-серийный телепроект снял оскароносный режиссёр «Лунного света» — Барри Дженкинс. Главную роль — беглую рабыню Кору — сыграла южноафриканская актриса и дебютантка на американском телевидении Тусо Мбеду. А компанию ей составили Чейз Диллон, Джоэл Эдгертон, Аарон Пьер, Лили Рэйб, а также Уильям Джексон Харпер из ситкома «В лучшем мире».



«Пищеблок»

Фантастический триллер про зомби в пионерском лагере

Где/когда: «КинопоискHD» — с 19 мая 2021

Громкая отечественная премьера состоится 19 мая в онлайн-кинотеатре «КинопоискHD». Там стартует фантастический триллер «Пищеблок», снятый по мотивам одноимённого романа-бестселлера Алексея Иванова.

Пока вся страна следит за «Олимпиадой-80», в пионерском лагере «Буревестник» на Волге происходят странные события. Дети загадочно исчезают по ночам, а потом возвращаются — но совсем не такими, как прежде. Увлечённые летней свободой и друг другом вожатые не замечают, как в их отрядах оживают страшные пионерские легенды, а руководство лагеря делает вид, что всё в порядке. Разбираться в тайнах «Буревестника» придётся мальчику Валерке (Пётр Натаров) и вожатому Игорю (Даниил Вершинин). Для начала им предстоит понять, остался ли в лагере хоть кто-то, кому можно доверять.

Компанию молодым актёрам составили и мастодонты российского киноэкрана: Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Ирина Пегова, Сергей Гилев, Николай Фоменко и Роза Хайруллина. Режиссёр «Пищеблока» — Святослав Подгаевский, создатель отечественных добротных хорроров «Пиковая дама: Чёрный обряд» и «Русалка. Озеро мёртвых», а сценарий по роману Иванова написал Александр Талал, который уже адаптировал отечественную прозу для фильма «Дневной дозор».



«Регби»

Спортивная драма про регби

Где/когда: more.tv — с 19 мая 2021

Оказывается, регби — не такой уж экзотический для России вид спорта, про него даже сняли новый спортивный драматический телесериал, премьера первых трёх серий которого состоится 19 мая на платформе more.tv.

По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, девушка идёт в женское регби. В мужской команде того же клуба тренируется Макс (Олег Гаас), в своё время оставивший бокс и смешанные единоборства. Каждый в своей команде осваивает честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби.

Главные роли в проекте исполнили Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Сергей Селин, Александра Власова. Сценарист и продюсер — Илья Куликов.

Режиссёр — Анна Мирохина — признаётся, что сериал про регби снимать было непросто: «Мне нужно было понять, как играют в регби. Но больше всего меня интересовали игроки обеих команд и вопрос: почему они играют в регби? Что это за люди? Почему приходят в этот спорт и, самое главное, почему остаются? Для меня «Регби» — это история о том, как довольно жестокий спорт делает из тебя человека, а не наоборот, стирает в тебе всё человеческое».



«Соло» / «Solos»

Сай-фай-антология про человеческие узы

Где/когда: Amazon Prime Video — с 21 мая 2021

Во второй половине мая стрим-сервис Amazon Prime Video запускает 7-серийный телепроект в жанре драматического сай-фая в формате антологии — «Соло». В центре сюжета — 7 совершенно разных человеческих судеб, а основная тема исследования сериала — человечность: как люди могут делиться своим жизненным опытом, причём и удачным, и не особенно. Герои раскрываются через такие понятия, как время, путешествия, умные дома, пересадка памяти, искусственный интеллект и т. д.

В сериале снялись голливудские суперзвёзды, каждый в своей серии: Энн Хэтэуэй, Морган Фриман, Хелен Миррен, Николь Бахари, Узо Адуба, Энтони Маки, Констанс Ву и Дэн Стивенс. Режиссёрами также выступили известные постановщики: Дэвид Вейл, написавший сценарий к прошлогодним «Охотникам» с Аль Пачино, Сэм Тейлор-Джонсон и Зак Брафф, звезда ситкома «Клиника».



Фото: скрин Solos Поделиться Поделиться







Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

