«Пробуждение»

Российский ремейк американского телесериала про параллельные вселенные

Где/когда: ivi — с 1 июля 2021

В первый день июля российский онлайн-кинотеатр ivi явил стране свой оригинальный контент — наш ремейк популярной американской теледрамы с Джейсоном Айзексом 2012 года — «Пробуждение» с Евгением Мироновым в главной роли.

Сериал рассказывает историю следователя Павла Фролова, который вместе с семьёй попал в автомобильную аварию. После трагедии каждый новый день героя происходит в разных реальностях: в одной из них после аварии выжила его жена, а сын погиб, а в другой выжил сын, но погибла жена. Павел продолжает раскрывать преступления на работе, а также расследует своё собственное дело.



Чтобы добиться реалистичности в кадре, над проектом работали консультанты: профессиональные судмедэксперты, криминалисты, сотрудники Следственного комитета России, спасатели МЧС и психиатры. Специально для роли Евгений Миронов освоил навыки стрельбы и подводного плавания. Ну а режиссёр проекта Эдуард Парри подчёркивает, что главная тема сериала — важность семейных отношений. Ведь зачастую профессиональная деятельность в современном мире заполняет всё жизненное пространство человека, отодвигает семью на второй план.

Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь IVI онлайн-кинотеатр

«Монстры за работой» / Monsters at work Сиквел одноимённой мультфраншизы Pixar

Где/когда: Disney+ — с 7 июля 2021

Мало в мире тех, кто может остаться равнодушным к анимационной франшизе студии Pixar про очаровательных разноцветных монстров. Два полнометражных фильма «Корпорация монстров» и «Университет монстров», вышедших в мировой прокат в начале 2010-х, стали кассовыми суперхитами. И вот, спустя почти 10 лет, стрим-сервис Disney решил вновь подзаработать, точнее — порадовать своих подписчиков продолжением любимой мультистории. С 7 июля стартует анимационный сериал-сиквел «Монстры за работой».



В новых сериях мы узнаем, что произошло, когда жители города Монстрополиса переориентировались на добычу энергии не из детского страха, а из смеха. В оригинальной версии мультпроекта наши обожаемые герои вновь говорят голосами любимых актёров — все голливудские кинозвёзды вернулись к своим ролям в озвучании: Салли и его одноглазого приятеля Майка Вазовски вновь озвучивают Билли Кристал и Джон Гудман, также свои голоса старым персонажам снова подарили Бонни Хант, Джон Ратценбергер и Дженнифер Тилли. Но главный герой нового мультсериала всё-таки будет другой — новичка зовут Тайлер Таскмон, и он молодой амбициозный выпускник Университета монстров. Его мечта стать профессиональным страшилой рушится, и теперь он должен срочно переквалифицироваться из пугателя в шутника.

Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь Disney Plus<a href="https://www.youtube.com/channel/UCIrgJInjLS2BhlHOMDW7v0g" target="_blank" class="io-leave-page _"><br></a>

«Сплетница» / Gossip Girl

Ремейк популярной молодёжной драмы начала нулевых

Где/когда: HBO Max — с 8 июля 2021

Июль этого года богат на ремейки, спин-оффы и сиквелы популярных телепроектов прошлого. Очередная новинка выйдет на стрим-сервисе HBO Max, и это — ремейк добротной молодёжной драмы из «нулевых» — «Сплетница», который выходил на американском кабельном телеканале The CW с 2007 по 2012 год.



Новая «Сплетница», по большому счёту, это даже не полноценный ремейк, это как бы продолжение старого сериала, события которого разворачиваются спустя 9 лет. Эксклюзивно для VOD-платформы HBO Max был снят 12-серийный новый сезон. Сценарий написал один из авторов оригинального телепроекта — Джошуа Сафран, правда, в центре сюжетной канвы окажется уже другая группа старшеклассников из элитной школы на Манхэттене.

Итак, спустя 9 лет в крутую нью-йоркскую школу «Констанс Биллард» вместе с появлением новой ученицы Зои возвращается «Сплетница» — анонимный ресурс, распространяющий слухи о жизни золотой молодёжи. В новых сериях не появятся актёры из оригинальной «Сплетницы», за исключением Кристен Белл — точнее, её голоса в качестве рассказчика.

В главных ролях: Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Илай Браун и другие восходящие старлетки американского ТВ. Кстати, сериал «Сплетница» особенно интересен сейчас, когда все так активно пытаются бороться с кибербуллингом среди старшеклассников. Порадуются и фанаты fashion: художник по костюмам Эрик Даман, создавший образы главных героев старого телесериала, подобрал наряды и для новых героев, которые будут щеголять в роскошных нарядах от Ferragamo, Chanel, Balenciaga и Staud.

Фото: скриншот видео с сайта youtube.com Поделиться Поделиться







«Грабь награбленное: Искупление» / Leverage: Redemption

Продолжение некогда успешной криминальной драмы

Где/когда: IMDb TV — с 9 июля 2021

Ещё один приятный камбэк: возвращается криминальная экшен-драма «Грабь награбленное», выходившая на американском кабельном телеканале TNT с 2008 по 2012 год. Возрождение телепроекта свершится, как это сейчас модно, на стриминге — на этот раз американский кинопортал IMDb TV решил расширить линейку своего оригинального телеконтента (не всё ж просто про кино писать, да актёрские базы публиковать!) и заказал 16-серийный новый сезон сериала.

Итак, группа благородных негодяев (мошенница, вор, футбольный нападающий и хакер) возвращается спустя 10 лет и снова помогает жертвам других воров. Исполнители главных ролей шоу конца нулевых снова «в деле» — Джина Беллман, Элдис Ходж, Бэт Рисграф и Кристиан Кэйн. Новичком и главой группы добрых мошенников стал не кто иной, как корпоративный юрист, осознавший, что зря все эти годы помогал богатым злодеям. Его сыграл Ноа Уайли, звезда телесериалов «Скорая помощь», «Рухнувшие небеса», франшизы про «Библиотекарей» и других лент.

Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь IMDb TV

«Белый Лотос» / The White Lotus

Драмеди об обратной стороне гавайского отдыха

Где/когда: HBO — с 11 июля 2021

Медиаимперия HBO продолжает радовать зрителей крутыми мини-сериалами. На этот раз в разгар сезона отпусков мы узнаем, как на самом деле отдыхается в пятизвёздочном отеле на райских Гавайях. Это, конечно, не русский юг и, упаси Господи, не Анапа с местным колоритом гостевых домов, но страсти тоже кипят.

Проект называется «Белый Лотос», и это драмеди, то есть зритель ещё вдоволь поглумится над происходящим на экране. В центре 6-серийного шоу в лучших традициях социальной сатиры — одна неделя из жизни сотрудников и гостей гавайского отеля, чей отдых кажется идиллией — но только на первый взгляд. Обеспеченная и одинокая Таня собирается развеять прах матери над океаном, топ-менеджер Николь воспринимает свою семью как непослушных подчинённых, а счастливая молодая пара неожиданно встречает навязчивую свекровь.

Сатирическое шоу придумал и снял Майк Уайт, создатель такой же сатиры, только на полоумных работников корпораций с их псевдокорпоративной культурой внутренней этики, ЗОЖа, позитива и прочего «фитоняшества» — «Просветлённая» с Лорой Дерн. В главных ролях «Белого Лотоса»: Конни Бриттон, Стив Зан, Сидни Свини, Мюррэй Бартлетт, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лэси, Наташа Ротуэлл и Молли Шэннон.

Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь Amediateka

«Чудотворцы» / Miracle Workers

Новый сезон сериала про милосердие и любовь в разном историческом антураже

Где/когда: TBS — с 13 июля 2021

Со свежим третьим сезоном возвращаются «Чудотворцы». Из-за пандемии съёмки новых серий затянулись, но теперь чёрный юмор из разных исторических эпох снова с нами.

Третий сезон перенесёт зрителей на американский Дикий Запад образца 1844 года. Новые эпизоды сериала-антологии даже получили подзаголовок — «Орегонская тропа». Это знаменитая историческая дорога (маршрут) длиной около 3200 км, проложенная в 1830-е годы. Она связывала долину реки Миссури с долинами в современном штате Орегон и была пригодна для передвижения повозок. Это старейшая из дорог, тянувшихся от Великих Равнин на запад США. Орегонский маршрут сыграл огромную роль в освоении того самого Дикого Запада.

Вот в таком увлекательном антураже и окажутся герои Дэниэла Рэдклиффа и Стива Бушеми. Будут и оголтелый проповедник, и беглый каторжник, и отважные женщины, и много всякого сброда, который так усердно пытался сбежать от старой жизни на американский Дикий Запад.

Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь TBS

«Американские истории ужасов» / American Horror Stories

Спин-офф главного американского телеужастика

Где/когда: Hulu — с 15 июля 2021

На экваторе лета нас поджидает один из самых ожидаемых сериалов сезона: неугомонный создатель «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи решил запустить полноценный спин-офф своего проекта-долгожителя и, не мудрствуя лукаво, назвал его просто — «Американские истории ужасов». Он стартует на стрим-сервисе Hulu 15 июля.

Что же нас ждёт и чем этот сериал отличается от оригинального в единственном числе? Отличие минимально: если в оригинальном телесериале антология шла от сезона к сезону, то в хоррор-спин-оффе — уже от серии к серии. Другими словами, Мёрфи придумал ужасы для каждой из новых серий по типу «Сумеречной зоны». Что стабильно — это пул его любимых актёров: из «материнского» сериала в новое шоу перекочевали Мэтт Бомер, Эван Питерс, Таисса Фармига, Дэнни Трэхо, а Сара Полсон пополнила режиссёрскую группу телесериала.

В общем, будем наслаждаться очередными пугающими легендами в ожидании юбилейного, 10-го сезона самой «Американской истории ужасов», которая стартует на FX 25 августа.

Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь Rotten Tomatoes TV

«Доктор Смерть» / Dr. Death

Драматический мини-сериал, основанный на реальных событиях

Где/когда: Peacock — с 15 июля 2021

Ещё один заметный телепроект середины лета — долгожданный «Доктор Смерть», мини-сериал, который новый стриминговый проект Peacock заявил ещё в 2019 году к своему открытию, но из-за пандемии не успел снять.

В основе — оригинальный одноимённый подкаст на криминальные темы (50 миллионов скачиваний!), посвящённый событиям, произошедшим в Техасе в 2012–2013 годах, когда от рук нейрохирурга Кристофера Данча пострадали 30 пациентов: кто умер после операции, а кто остался глубоким инвалидом.

Сериальный Кристофер Данч — восходящая звезда далласского медицинского сообщества. Талантливый и харизматичный хирург, он быстро возглавил преуспевающий центр нейрохирургии. Однако со временем с его пациентами стали происходить странные вещи: вне зависимости от сложности операции, многие оставались покалеченными или попросту умирали. Два хирурга вместе с помощником прокурора решают разобраться в деятельности Данча.

В 2017 году американская Фемида назначила 46-летнему нейрохирургу наказание в виде пожизненного срока лишения свободы. Известно, что Данч занялся медицинской практикой после крушения двух его бизнес-проектов, в которые он вовлёк своих школьных друзей. Кристофер пытался наладить производство и продажу некоего медицинского оборудования, приписывая себе его изобретение. Потерпев неудачу и потеряв репутацию, решил попытать счастья в практической хирургии. И при этом был очень высокого мнения о себе. В электронной переписке сравнивал себя с Богом и с Альбертом Эйнштейном. По свидетельству знакомых, в течение всей своей медицинской карьеры злоупотреблял наркотиками и алкоголем. В прокуратуре также отмечали его алчность: Кристофер был готов участвовать даже в финансовых аферах в области медицины, лишь бы эта деятельность хорошо оплачивалась.

Главные роли в мини-сериале «Доктор Смерть» сыграли: Джошуа Джексон (в роли того самого «нейрохирурга от Бога»), а также Алек Болдуин и Кристиан Слэйтер.

Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь Peacock

«Северные воды» / The North Water

Драма о выживании с Колином Фарреллом

Где/когда: BBC Two / AMC+ — с 15 июля 2021

Ещё один многообещающий проект середины июля — мини-сериал «Северные воды», экранизация одноимённого реалистического романа британского писателя и филолога Иэна МакГуайра, изданного в 2016 году.

История — об опальном бывшем военном хирурге Патрике Самнере, который записался в качестве корабельного врача в китобойную экспедицию в Арктику в 1850-х. На борту он встречает Генри Дракса, гарпунера, жестокого убийцу. Надеясь сбежать от ужасов своего прошлого, Самнер оказывается в злополучном путешествии с психопатом. Поиски искупления оборачиваются жестокой борьбой за выживание в арктических пустошах.

«Северные воды» — это совместный 5-серийный телепроект британского телеканала BBC Two и американского стриминга AMC+. Сценарий по мотивам оригинального литературного первоисточника написал Эндрю Хэй, он же и поставил мини-сериал. В главных ролях — Колин Фаррелл, Джек О’Коннелл и Стивен Грэм.

Фото: BBC/See-Saw Films Фото: BBC/See-Saw Films Поделиться Поделиться







«Шмигадун!» / Schmigadoon! Комедийный мюзикл-пародия про заколдованный городок

Где/когда: Apple TV+ — с 16 июля 2021

Жанр мюзикла не отпускает современное ТВ и стриминги — на этот раз нас решил порадовать потоковый сервис Apple TV+. С 16 июля для его подписчиков будет доступен оригинальный музыкально-комедийный телесериал с малопонятным названием «Шмигадун!».

Это новый комедийный сериал, представляющий собой пародию на культовые мюзиклы. Сесили Стронг, прославившаяся участием в Saturday Night Live, и обладатель премии «Эмми» Кигэн-Майкл Ки играют супружескую пару, которая отправляется в поход, чтобы оживить свои отношения. В итоге они попадают в заколдованный городок, в котором все живут словно в студийном мюзикле 40-х годов. Венчает эту историю тот факт, что покинуть волшебный город они смогут, лишь когда встретят настоящую любовь. Исполнительный продюсер проекта — Лорн Майклз, работавшая с тем самым комедийным телешоу Saturday Night Live. Придумали сериал сценаристы мультика «Гадкий я» Кен Даурио и Синко Пол. В ролях — сплошь музыкальные актёры и комики: Алан Камминг, Кристин Ченоуэт, Фред Армисен, Джейн Краковски и Мартин Шорт.

Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь Apple TV

«Тёрнер и Хуч» / Turner & Hooch

Ремейк популярного фильма 1989 года

Где/когда: Disney+ — с 21 июля 2021

Раз мы начали с ремейков, ими и закончим наш июльский «топ». Во второй половине месяца стрим-сервис Disney+ подарит нам ремейк оригинального телесериала по мотивам семейного фильма 1989 года «Тёрнер и Хуч». Спешим всех успокоить: Тома Хэнкса не будет, а будет сын его экранного персонажа.

Спустя несколько десятилетий после событий оригинальной ленты Роджера Споттисвуда, сын Тёрнера (его тоже зовут Скотт) повторяет судьбу отца — ловит преступников и пытается ужиться с очаровательной, но непослушной собакой по кличке Хуч. Главную роль исполнил Джош Пек, звезда семейного шоу нулевых «Дрейк и Джош».

Шанс, что в шоу появится Том Хэнкс, призрачный: по сюжету его герой погиб, зато появится персонаж Реджинальда ВелДжонсона — Дэвид Саттон, который совершил головокружительную карьеру в городке Сайпресс Бич и стал его мэром.

12-серийный сериал придумал создатель шоу «Чёрная метка» — Мэтт Никс. Среди других популярных телезвёзд, занятых в проекте, — Линдси Фонсека и Карра Паттерсон.

Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь Disney Plus<a href="https://www.youtube.com/channel/UCIrgJInjLS2BhlHOMDW7v0g" target="_blank" class="io-leave-page _"><br></a>

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

