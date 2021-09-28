Совладелец здания в Апраксином дворе ищет справедливости в ЕСПЧ. История тяжбы с семьей депутата ЗакСа напоминает детектив

Предмет спора — арендные платежи ЗАО «Центр автомобильной торговли», собственника коммерческих помещений в Апраксином дворе с арендопригодной площадью 2,5 тыс. кв. м. Борис Капралов, владеющий 4% акций, и еще несколько миноритариев еще в 2017 году пожаловались в арбитраж на директора общества Виктора Чеснокова. Предприниматели просили взыскать убытки, причиненные сделками на заведомо невыгодных условиях. Проще говоря, руководство ЗАО, по мнению миноритариев, сдавало помещения в аренду по цене в 2–3 раза ниже рыночных, тем самым снижая прибыль и лишая партнеров по бизнесу дивидендов. Между тем ничто не мешало арендатору сдавать помещения торговцам уже на вполне коммерческих условиях, пояснил Борис Капралов суть конфликта.

Потери за 2016 год оценили в 4,9 млн рублей. Но иск — вопрос принципа, а не денег, говорит Капралов. По его словам, миноритарии ЗАО «ЦАТ» не видели дивидендов с самого момента учреждения «ЦАТ» в 1995 году. Впрочем, даже если ЕСПЧ встанет на их сторону, взысканные убытки вернутся предприятию и будут распределяться руководством.



Но российская Фемида не нашла доводы истцов убедительными. Экспертные заключения о рыночных ставках суд счел недостаточным доказательством «недобросовестности и (или) неразумности действий ответчика». Кроме того, миноритарии не представили доказательств, свидетельствующих о «реальной возможности заключить договоры по более высокой арендной ставке», говорится в решении.



Однако в жалобе в ЕСПЧ Борис Капралов настаивает, что во время судебного заседания «лично подтвердил свое намерение заключить долгосрочные договоры аренды» по цене в среднем в 5,5 раза выше фактической. При попытке подать апелляцию со ссылкой на этот факт выяснилось, что аудиозапись заседания попросту исчезла. Хотя отсутствие аудиопротокола является существенным нарушением процессуального законодательства, оспорить решение суда не удалось ни в апелляционной, ни в кассационной инстанции. Жалоба в Верховный суд, поданная по почте, потерялась по дороге и в начале 2021 года была отклонена из-за пропуска процессуального срока. Наличие скриншота об отслеживании отправления и ссылку на обязательную самоизоляцию 70-летнего заявителя суд не счел уважительной причиной. Таким образом, «имело место нарушение права на справедливое судебное разбирательство», — резюмирует Капралов в жалобе в ЕСПЧ.

