В США на 3D-принтере распечатали пластырь для вакцинации

Ученые из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины создали на 3D-принтере пластырь для вакцинации, который может оказаться эффективнее уколов. Об этом 27 сентября пишет Tjournal со ссылкой на публикацию в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Основой для пластыря стали микроиглы на полимерной подложке. Ученые утверждают, что полученный после их изобретения имунный ответ был в 10 раз сильнее, чем после внутримышечного укола. Пластырь наклеивают на кожу, на которой очень много имунных клеток, на которые и действует вакцина. Таким образом в будущем можно экономить препараты.
«С этой разработкой мы надеемся заложить основу для более быстрого развития индустрии вакцин. Их можно применять в низких дозах, без боли, лишнего беспокойства и их можно использовать самостоятельно», — заявил профессор Стэнфордского университета Джозеф М. ДеСимоун.
В зависимости от заболевания ученые будут подбирать специальные варианты игл. В ближайших планах — разработка пластырей для вакцин от Covid-19 от Pfizer и Moderna.