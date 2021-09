В США на 3D-принтере распечатали пластырь для вакцинации

Ученые из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины создали на 3D-принтере пластырь для вакцинации, который может оказаться эффективнее уколов. Об этом 27 сентября пишет Tjournal со ссылкой на публикацию в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Основой для пластыря стали микроиглы на полимерной подложке. Ученые утверждают, что полученный после их изобретения имунный ответ был в 10 раз сильнее, чем после внутримышечного укола. Пластырь наклеивают на кожу, на которой очень много имунных клеток, на которые и действует вакцина. Таким образом в будущем можно экономить препараты.