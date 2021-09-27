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В США на 3D-принтере распечатали пластырь для вакцинации

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Ученые из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины создали на 3D-принтере пластырь для вакцинации, который может оказаться эффективнее уколов. Об этом 27 сентября пишет Tjournal со ссылкой на публикацию в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Основой для пластыря стали микроиглы на полимерной подложке. Ученые утверждают, что полученный после их изобретения имунный ответ был в 10 раз сильнее, чем после внутримышечного укола. Пластырь наклеивают на кожу, на которой очень много имунных клеток, на которые и действует вакцина. Таким образом в будущем можно экономить препараты.

«С этой разработкой мы надеемся заложить основу для более быстрого развития индустрии вакцин. Их можно применять в низких дозах, без боли, лишнего беспокойства и их можно использовать самостоятельно», — заявил профессор Стэнфордского университета Джозеф М. ДеСимоун.

В зависимости от заболевания ученые будут подбирать специальные варианты игл. В ближайших планах — разработка пластырей для вакцин от Covid-19 от Pfizer и Moderna.

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