Нарышкин: Имперское наследие не дает России отступить в вопросах своего суверенитета

Россия не может отступать в вопросах своего суверенитета благодаря колоссальному имперскому наследию. Об этом 23 сентября заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на научной конференции «Рождение империи между Востоком и Западом» в МГИМО.



«300-летие Российской империи служит хорошим поводом, чтобы обсудить и осмыслить ее колоссальное наследие, включая традиции политического мышления, не позволяющие нашей стране ни на шаг отступать в вопросах своего суверенитета», — цитирует Нарышкина ТАСС.

