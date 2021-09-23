Нарышкин: Имперское наследие не дает России отступить в вопросах своего суверенитета

Россия не может отступать в вопросах своего суверенитета благодаря колоссальному имперскому наследию. Об этом 23 сентября заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на научной конференции «Рождение империи между Востоком и Западом» в МГИМО.
«300-летие Российской империи служит хорошим поводом, чтобы обсудить и осмыслить ее колоссальное наследие, включая традиции политического мышления, не позволяющие нашей стране ни на шаг отступать в вопросах своего суверенитета», — цитирует Нарышкина ТАСС.
Глава СВР считает, что Северная война, в результате победы в которой Россия стала империей, сделала страну «влиятельным игроком в европейской политике». По словам Нарышкина, освоение и развитие самых отдаленных уголков Евразии стали «имперской миссией России».
Прошелся Нарышкин и по странам Балтии. По его мнению, эти государства «активно использовали преимущества от вхождения в состав империи, но при этом сохраняли значительную степень политической и культурной самостоятельности». Но сегодня, по словам главы СВР, об этом в Прибалтике «предпочитают не вспоминать».