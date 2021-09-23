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Нарышкин: Имперское наследие не дает России отступить в вопросах своего суверенитета

Россия не может отступать в вопросах своего суверенитета благодаря колоссальному имперскому наследию. Об этом 23 сентября заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на научной конференции «Рождение империи между Востоком и Западом» в МГИМО.

«300-летие Российской империи служит хорошим поводом, чтобы обсудить и осмыслить ее колоссальное наследие, включая традиции политического мышления, не позволяющие нашей стране ни на шаг отступать в вопросах своего суверенитета», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Глава СВР считает, что Северная война, в результате победы в которой Россия стала империей, сделала страну «влиятельным игроком в европейской политике». По словам Нарышкина, освоение и развитие самых отдаленных уголков Евразии стали «имперской миссией России».

Прошелся Нарышкин и по странам Балтии. По его мнению, эти государства «активно использовали преимущества от вхождения в состав империи, но при этом сохраняли значительную степень политической и культурной самостоятельности». Но сегодня, по словам главы СВР, об этом в Прибалтике «предпочитают не вспоминать».

Северная война (1700–1721) — война между Россией и Швецией за господство на Балтике. Первоначально Россия вступала в войну в коалиции с Данией и Саксонией — в составе так называемого Северного союза, но после начала военных действий союз распался и был восстановлен в 1709 году. На разных этапах в войне также принимали участие: на стороне России — курфюршество Ганновер, Голландия, Пруссия; на стороне Швеции — Англия (с 1707 года — Великобритания), Османская империя, Гольштейн.

Война закончилась поражением Швеции в 1721 году с подписанием Ништадтского мирного договора. 2 ноября 1721 года Петр Великий принял императорский титул, а Россия была провозглашена империей.

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Комментарии (19)

265029651
когда уже это имперское старье выкинут на помойку. все им неймется. Прибалты как будто просились в имперашку, ага, конечно же.
Sobaka
Этот сходняк долбоящеров наследники империи?
atty
Имперское сознание это беда россии, сейчас это нищая озлобленная ограбленная страна, от которой все шарахаются, но почему то эта страна продолжает себя считать чем-то великим ибо когда-то ....
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