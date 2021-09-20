Денег нет: в Петербурге медикам задержали повышенные коронавирусные отпускные

«Мой отпуск через два дня заканчивается, а отпускных за коронавирус так и нет. И их нет даже у коллег, которые раньше в отпуска ходили. Руководство говорит, что комитет не перечисляет деньги», — рассказала «Фонтанке» сотрудница Покровской больницы.



В пресс-службе комитета по здравоохранению 20 сентября сообщили «Фонтанке», что задержка образовалась уровнем выше.



«Деньги приходят из правительства РФ. Последний раз поступали в июле. Ждем новый транш. Потребность заявлена», — уточнили комздраве.

