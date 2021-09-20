Денег нет: в Петербурге медикам задержали повышенные коронавирусные отпускные

«Мой отпуск через два дня заканчивается, а отпускных за коронавирус так и нет. И их нет даже у коллег, которые раньше в отпуска ходили. Руководство говорит, что комитет не перечисляет деньги», — рассказала «Фонтанке» сотрудница Покровской больницы.
В пресс-службе комитета по здравоохранению 20 сентября сообщили «Фонтанке», что задержка образовалась уровнем выше.
«Деньги приходят из правительства РФ. Последний раз поступали в июле. Ждем новый транш. Потребность заявлена», — уточнили комздраве.
В пресс-службе затруднились назвать точное число медиков, которые ждут выплат в Петербурге. Но, по последним данным, например, в Покровской больнице повышенные отпускные получили только за второй квартал 2021 года.
В июле 2021 года премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства более 8 млрд рублей на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским и социальным работникам, которые заботятся о заболевших коронавирусом. Их получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты. Это врачи, медсестры, младший медперсонал и водители скорой помощи, а также сотрудники социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.