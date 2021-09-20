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Денег нет: в Петербурге медикам задержали повышенные коронавирусные отпускные

В Петербурге медики все еще не получили повышенные отпускные за работу с COVID-19

Петербургские врачи, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом и получали стимулирующие надбавки, не могут дождаться обещанных повышенных отпускных. В комздраве признали проблему, но для решения вопроса нужны деньги из Москвы.

«Мой отпуск через два дня заканчивается, а отпускных за коронавирус так и нет. И их нет даже у коллег, которые раньше в отпуска ходили. Руководство говорит, что комитет не перечисляет деньги», — рассказала «Фонтанке» сотрудница Покровской больницы.

В пресс-службе комитета по здравоохранению 20 сентября сообщили «Фонтанке», что задержка образовалась уровнем выше.

«Деньги приходят из правительства РФ. Последний раз поступали в июле. Ждем новый транш. Потребность заявлена», — уточнили комздраве.

В пресс-службе затруднились назвать точное число медиков, которые ждут выплат в Петербурге. Но, по последним данным, например, в Покровской больнице повышенные отпускные получили только за второй квартал 2021 года.

В июле 2021 года премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства более 8 млрд рублей на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским и социальным работникам, которые заботятся о заболевших коронавирусом. Их получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты. Это врачи, медсестры, младший медперсонал и водители скорой помощи, а также сотрудники социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

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Комментарии (5)

266138780
Со второй волны уже коронавирусные считались как «пособие» и не учитывались в средней зарплате
karbofos
Голосовали за Едро?
Отдали им свой голос?
Молчали, когда видели нарушения на избирательных участках?

Получите, распишитесь.

И продолжайте молчать дальше, вам же это нравится.
ПТСЖ
Всё, выборы кончились =) Поздравляю вас с погружением в задницу, товарищи медики. Голосуйте за ЕР, работайте в УИКах и тырьте голоса дальше. КОВИД-19 вам в помощь.
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