автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На Восточном экономическом форуме решено создать под Владивостоком город-спутник, чтобы численность населения выросла до 1 миллиона человек. Планы на этот регион у правительства, очевидно, серьезные. Пора ли паковать вещи, чтобы перебраться из Петербурга во Владивосток в поисках успеха и приключений, «Фонтанка» спросила у тех, кто это уже сделал, — артистов Приморской сцены Мариинского театра. Переселенцы от искусства рассказали, что их держит во Владивостоке, к чему здесь невозможно привыкнуть и что можно было бы поменять в городе мостов, сопок и туманов, чтобы сюда потянулись люди даже из Петербурга.



Борис Архангельский, концертмейстер,

Александра Архангельская, артистка балета:

— Когда мы переехали во Владивосток с двумя маленькими детьми, театр находился в процессе строительства, а наша жизнь первое время напоминала неуправляемый хаос. Утешали себя тем, что едем всего на год и, если нам не понравится, вернемся домой. Но остаемся здесь уже 8 лет.

В первую очередь нас удерживают очень хорошие условия работы по сравнению с теми, что были у нас в Петербурге. Кроме того, и у меня, и у Александры был большой опыт поездок за границу, а вот по родной стране мы не особо путешествовали. В нашем решении переехать была доля авантюризма. Родные и друзья отговаривать нас не пытались, напротив, поддерживали. Но первые год-два регулярно спрашивали, когда же мы вернемся. А сейчас и спрашивать перестали. Но вернуться мы все равно хотим.

Мы приехали 26 августа 2013 года. Погода стояла шикарная, впереди была теплая осень. Купальный сезон мы закрыли только в октябре.

Поначалу мы репетировали в местном Доме культуры имени Ленина. Артистов в театр не запускали, потому что залы еще не были готовы: ни электричества, ни воды, сырость и штукатурка. Труппа была еще немногочисленная, все из разных городов. Но это было интересное время. Мы чувствовали себя первооткрывателями, у которых впереди что-то очень хорошее.



Владивосток нам понравился — как и все новое, он вызывал интерес. Единственное, что сразу напрягло — отсутствие условий для долгих пеших прогулок, особенно с детской коляской. Мы любим ходить пешком. В Петербурге очень много мест, где можно подолгу гулять с детьми. Во Владивостоке этого катастрофически не хватает. Гулять здесь довольно сложно, потому что никогда не знаешь, где закончатся тротуары. Городской транспорт не приспособлен ни для кого, кроме взрослых людей. Сейчас ситуация потихоньку улучшается: закупаются современные автобусы, в которые можно войти с коляской. Но в целом с общественным транспортом беда, после девяти вечера на нем никуда не уедешь. В десять уже ничего не ходит, рассчитывать можно только на такси или собственную машину.

Зато здесь есть сопки, море и солнце. Во Владивостоке солнечные очки — не дань моде, а насущная необходимость. Разве что весной с мая до конца июня наступает сезон туманов, когда солнца не очень много. Море — большой плюс. В Петербурге, чтобы оказаться на пляже у залива, надо целый выезд организовать. А здесь захотели искупаться, прыгнули в машину — и через 15 минут уже на море. Но удручает огромное количество мусора, которое после себя оставляют люди. Местным властям стоило бы провести генеральную уборку всего края — в буквальном смысле. И это должна быть не разовая акция. Всю систему по сбору и вывозу мусора надо выстраивать заново. Сделать бы так, чтобы люди в очередь становились на должность дворника. Только тогда город станет чистым. И это сразу изменит атмосферу, здесь захочется остаться и жить.



Еще одна проблема — дикие цены на недвижимость.

Морепродукты в последние годы очень существенно подорожали. Раньше время от времени для удовольствия мы могли себе позволить крабов или икру. Сейчас они стали слишком дороги. Мы до сих пор не можем этого понять: море под боком, добыча ведется, но цены заоблачные. Время от времени в магазинах появляются так называемые «социальные наборы» рыбы, но без слез на них смотреть невозможно.

Первое время нас по-настоящему шокировало, что здесь никого не смущает, если, например, в общественном транспорте кто-то громко разговаривает матом. Мужчины, женщины, дети, пожилые люди, даже прилично одетые, матерятся, как портовые докеры. С другой стороны, я могу в чем-то понять местных жителей. Судя по рассказам наших друзей-дальневосточников, с момента развала Советского Союза и до того времени, как власти обратили внимание на этот регион, люди здесь не жили, а выживали. Это не способствует легкости характера. В свое время считалось, что Петербург был криминальной столицей. Видимо, те, кто так считал, не знал, что такое Владивосток.



Наш репертуар определяет головной офис в Петербурге. Поэтому здесь много «переносных» спектаклей, которые присылают нам из центра. Но наш главный балетмейстер смог добиться и собственных постановок. Особенно зрители любят «1001 ночь», ее несколько раз привозили в Петербург. Я бы рекомендовал этот балет посмотреть.

К нам регулярно приезжают на гастроли самые востребованные оперные солисты. Например, в рамках культурной программы VI Восточного экономического форума выступает Хибла Герзмава. Пожалуй, единственная звезда, которая у нас еще не выступала, — Анна Нетребко.

В нашей труппе много иностранцев. В Приморском крае всегда не хватало местных кадров, поэтому балет на сто процентов состоит из приезжих артистов. В оркестре местных музыкантов не более 40%. Хор — преимущественно свой, приморский. Но солисты почти все приезжие.

На премьерные спектакли и на балет билеты распродаются всегда. На симфонические концерты, особенно если это известные хиты, тоже люди охотно ходят. Есть, конечно, свои диванные критики, которые все знают лучше всех, но в целом публика очень благодарная. В Петербурге, чтобы зал аплодировал стоя, надо сильно постараться. Здесь зрители в конце спектакля встают, кричат и свистят от восторга. Театр во Владивостоке востребован и свою функцию выполняет на сто процентов, а то и больше.



Не скрою, мы ищем варианты, которые позволят нашим детям продолжить образование все-таки в Петербурге. При этом младший сын, который родился уже во Владивостоке, чувствует себя настоящим дальневосточником. Когда мы приехали в отпуск в Петербург, он очень скоро заныл и запросился «домой». Мы попытались объяснить ему, что мы уже дома. Средняя дочь переехала, когда ей был год и три месяца, практически вся ее жизнь прошла во Владивостоке. Но все равно и она, и старшая считают себя петербурженками.

Наша семья стала крепче, сплоченнее. Этот опыт нас закалил. Мы привыкли надеяться друг на друга, потому что поначалу у нас здесь не было ни друзей, ни знакомых, а уж тем более родственников. Мы работаем в одном театре, дети часто бывают у нас на работе. В Петербурге у нас не было своего отдельного жилья. И теперь, когда мы оказались за 9 тысяч километров от собственных родителей, отношения стали гораздо теплее и трепетнее.

Но при этом все наши дальневосточные знакомые стремятся уехать отсюда. У кого-то дети учатся в Петербурге, и они уже одной ногой там. Получается, что мы остаемся, а все, с кем мы общаемся, переезжают отсюда. Поэтому планы правительства превратить Владивосток в город-миллионник вызывают некоторый скепсис. Пока не понятно, чем можно сюда людей привлечь так, чтобы они переехали сюда навсегда. Нас привлекли работой, но мы знаем, что рано или поздно мы отсюда уедем.



Анна Самострелова, ведущая солистка балетной труппы: — Я работала в Петербурге в выездной труппе, очень много гастролировала. И хотела устроиться в большой хороший стационарный театр. Я отправила в Приморский театр свое видео в 2016 году. Художественный руководитель Эльдар Алиев предложил мне приехать, чтобы в театре на меня посмотрели вживую. Близкие мне говорили: «Аня, зачем тебе это? Владивосток так далеко, а дома у тебя есть все, что тебе нужно». Но я твердо решила поменять жизнь, и мне не было страшно. Впервые я прилетела во Владивосток в конце января. И первая мысль была: «Боже, зачем я все это затеяла!» Было очень холодно и ветрено. Меня поселили в кампусе на острове Русский, это достаточно далеко от центра города и от театра. К счастью, в кампусе уже жили мои друзья, которые показали мне город. Влиться в новый коллектив всегда непросто. Но мне повезло: когда я приехала, шла подготовка к премьере балетов Баланчина. Работа всегда отвлекает меня от переживаний и мыслей о каких-то проблемах. К концу сезона я поняла, что не жалею, что переехала. У моего педагога в Петербурге есть талантливые ученицы, молодые девочки, которые много работают, но в театре им не дают партий: слишком длинная очередь из исполнителей. И педагог говорит им: «Переезжайте во Владивосток, там вы будете танцевать все что захотите, а через несколько лет вернетесь в Петербург». Они не хотят. Им важнее осознание, что они живут и работают в Петербурге. Но при этом возможности для самореализации у них нет, партии не дают, а их время, которого у артистов балета и так мало, проходит. Владивосток очень колоритный, интересный и не всегда может нравиться. Но в нем есть изюминка. Меня здесь радует ощущение простора, свободы, запах моря, которого нет в Петербурге. Но здесь не получается гулять, как в Петербурге. Хотелось бы больше зеленых зон, парков для отдыха. Через год после переезда во Владивосток я начала чувствовать себя увереннее и свободнее. Когда я собиралась переезжать, я знала, чего хочу. Совета я, конечно, спрашивала у моей семьи, и она меня поддержала и отпустила. Не бойтесь менять свою жизнь. Только, если собираетесь ехать зимой, запаситесь теплым пуховиком с капюшоном, чтобы вас не сдуло. Этим летом я ездила в отпуск на полтора месяца в Петербург. И через две недели почувствовала, что скучаю по Владивостоку. Он стал моим вторым домом. Многие хотят отсюда уехать. Но здесь есть все, чтобы люди жили и работали здесь. Правда, не все пока благоустроено. Хочу ли я остаться во Владивостоке — сложный вопрос. Жизнь непредсказуема. У меня и моих коллег есть театр, который дает нам возможность работать и развиваться. В других сферах, наверное, тяжелее найти работу после переезда. В Петербурге как-то раз за мной приехал таксист на праворульной машине. Он рассказал, что на этой машине перевез свою семью из Владивостока, потому что там жить уже «невозможно было». А я, наоборот, переехала во Владивосток, и все сложилось. Алексей Костюк, тенор:



Алексей Костюк, тенор Фото: автор Горазда Лунекова Поделиться Поделиться







— Все это начиналось для меня как приключение. В 2013 году в июне я зашел в Петербургскую консерваторию к своему профессору. И она сказала, что в соседнем помещении идет прослушивание в труппу театра оперы и балета во Владивостоке. Прослушивание я прошел, что называется, ради хохмы. В итоге меня взяли. За год до этого я окончил консерваторию и работал в «Санкт-Петербург опера» и академии молодых певцов Мариинского театра. Начинающий певец обычно стоит в очереди на роли. А тут тебя приглашают в новый театр не просто петь, а на главные партии. Ты сразу выходишь на сцену и работаешь. И я решил ехать.

Было лето, стояла потрясающая погода. Море, сопки — во Владивосток невозможно было не влюбиться. Я думал, что пробуду здесь года полтора-два. В итоге сейчас у меня начинается девятый театральный сезон здесь.

Я родился в Ленинграде, всю жизнь прожил в центре города, ходил в университет на Петроградке, потом учился в консерватории. Владивосток казался мне другой планетой. Конечно, были сомнения. Чтобы позвонить родне, надо каждый раз высчитывать минус семь часов. Первый год было очень много полетов, постоянные джетлаги выматывали.

Как-то раз, еще в первые дни пребывания во Владивостоке, я позвонил отцу, и он спросил, куда я бегу, услышав мое сбивающееся дыхание. А я просто шел по центру города. Улицы здесь все время то поднимаются в сопку, то спускаются. Таких перепадов высот я нигде больше не встречал. Первое время к этому сложно привыкнуть. Открываешь карту, видишь две параллельные улицы. Расстояние между ними — метров 40–50, по петербургским меркам ничтожное. Но одна улица может быть метров на сто выше другой, и просто так на нее не пройти. Город приходится воспринимать в 3D.

Зато здесь удивительное море. Вот только что перед репетицией я проплавал полтора часа в бухте — и так будет до октября. В середине октября в Петербурге уже выпадает первый снег, а у нас продолжается купальный сезон.

Владивостокцы по менталитету больше похожи на москвичей. По статистике на каждую семью приходится две-три машины. Люди быстро меняют локации, настроение, часто меняют место работы. Люди гораздо более свободолюбивые, чем в Петербурге. В Петербурге даже постановка речи более спокойная, плавная, как поэзия Серебряного века, во Владивостоке говорят быстро и по делу.

Приморцы гораздо более терпимы к свободе личности. Здесь потрясающе уживаются разные религиозные конфессии, люди не стесняются носить очень яркую одежду. В Петербурге все одеты в серо-черно-синее. А здесь очень близко Азия, которая сильно влияет на менталитет и моду. До пандемии в городе было очень много китайцев. Настолько много, что центр Владивостока часто напоминал Харбин. Часто приходил круизный лайнер с корейскими туристами. Они очень отличаются от туристов китайских: китайцы улыбаются, только когда происходит что-то невероятное и удивительное, а корейцы более открытые, непосредственные и умеют улыбаться даже мелочам.

Во Владивостоке катастрофически не хватает рекреационных зон. Видимо, это связано с тем, что в городе долгое время не было генерального плана застройки и главного архитектора. Моя коллега, меццо-сопрано Татьяна Макарчук, как-то раз метко заметила, что Владивосток застроен так, будто над городом пролетал вертолет и здания вытряхивали из пакета.

Город автомобилистов не очень-то думает о пешеходах. Тротуары заканчиваются неожиданно. Но сегодня эти проблемы начали решать: ремонтируют пешеходные зоны и строят новые парки.

Во Владивосток можно привлечь специалистов, если сделать банальные вещи: доступное жилье с ипотекой, например в 2%, и обеспечить высокие зарплаты. Продукты здесь дороги. Дальневосточные креветки в магазине Владивостока стоят дороже, чем в Петербурге. Если хочешь морепродуктов — их нужно достать. Я здесь ловил краба, кальмара, камбалу и морского черта — это рыба страшненькая, но безумно вкусная. Устрицы и гребешки я вылавливаю, ныряя с маской и ластами в бухте на острове Русский, прямо рядом с нашим кампусом.

Во Владивостоке мне нравится. Но я настоящий петербуржец в душе, и вне города мне тяжело. Через какое-то время я все равно вернусь в Петербург.

Вячеслав Васильев, баритон:



Вячеслав Васильев, баритон Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







— Владивосток запал мне в душу еще в детстве, когда летом 2006 года я отдыхал в ВДЦ «Океан». Уже тогда у меня проскочила мысль, что обязательно вернусь в этот город.

Я окончил Красноярский колледж искусств, после переехал в Петербург, где учился в Консерватории имени Римского-Корсакова. На четвертом курсе узнал, что во Владивостоке открылся Мариинский театр, и понял, что это очень хорошая возможность для молодого певца. В нашей сфере начинающие исполнители в театрах вынуждены ждать своей очереди, чтобы получить партию. Работая на Приморской сцене всего лишь 4 года, я получил в мой репертуар уже десяток важных партий, которые я исполняю постоянно. Мое развитие как исполнителя идет стремительно, растет профессионализм и приобретается нужный опыт. Сейчас я уже получил звание мастера сцены.

Но к Владивостоку, несмотря на хорошие впечатления детства, пришлось привыкать. Изначально не мог принять этот город на сопках после потрясающей архитектуры Петербурга, ровных улиц, парков и садов. Владивосток после Северной столицы кажется другим. Но это и неудивительно: он долгое время был закрытым военным городом. Сегодня Владивосток — это молодой и бурлящий, очень живой, достаточно романтичный город. За то время, что я живу здесь, вижу много перемен в лучшую сторону. Три года жизни я прямо-таки внутренне боролся с Владивостоком. А сейчас полностью примирился с ним. Возможно, сказалось то, что именно тут я познакомился со своей будущей супругой. Она из Петербурга и работает вместе со мной на Приморской сцене. Примечательно то, что именно Владивосток нас познакомил, хотя в Петербурге мы постоянно находились бок о бок, но не пересекались. Этой весной мы поженились, именно в Петербурге.

Мне довелось побывать во многих городах России с выступлениями. Владивосток отличается от всех. Тут чувствуется влияние Азии, особый колорит во всем. Безусловный плюс — потрясающая природа, море и огромное количество солнечных дней.

Человеку, который работает в сфере искусства, музыки и театра, особенно молодому, я бы советовал переехать сюда. Приморская сцена — это настоящий Мариинский театр, только масштабом поменьше, чем в Петербурге. Наши артисты учились у тех же педагогов, мы постоянно общаемся с петербургскими коллегами. Наш маэстро Валерий Гергиев очень многое делает для развития дальневосточного направления. На острове Русский строится огромный комплекс, где в последующем планируется обучение с юных лет профессиональных музыкантов и артистов.

Сегодня моя жизнь во Владивостоке меня полностью устраивает. Я летаю с гастролями в другие регионы, выступаю как приглашенный солист Театра имени Станиславского в Москве. К сожалению, из-за закрытых границ отменились выступления в Японии. Конечно, удаленность от центра — существенный минус. Из-за больших расстояний и разницы во времени у меня не состоялось несколько контрактов, потому что не получилось быстро скоординироваться и прилететь на выступление. Но даже с учетом этого минуса Владивосток дает молодому исполнителю очень хорошую основу для профессионального развития.

Сложно что-либо загадывать в наше непростое время. Вернусь ли в Петербург? На этот вопрос пока сложно ответить. Но даже если мы и уедем, будем очень скучать по этому прекрасному краю. Владивосток уже стал частью нашей жизни. Он очень противоречив: одни его стороны восхищают, другие прямо-таки удивляют. Здесь живут совершенно особенные люди. Коренные владивостокцы сохранили свою самобытность. Но в то же время в местных жителях есть честность и открытость, какие не всегда встретишь в столицах.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»