Сколько стоит перейти дорогу мимо «зебры». Петербурженка отдала 400 тысяч рублей, поверив в пешеходный промах дочери

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 сентября, накануне в полицию обратилась 50-летняя жительница Московского проспекта с просьбой найти аферистов, похитивших её накопления. Преступники использовали типичную схему, сообщая, что деньги срочно нужны попавшим в аварию родственникам.

Мошенники продолжают обирать петербуржцев, придумывая несуществующие аварии с родственниками. Рыжеволосая Василиса рассказала сказку о едва не сбитой девушке-пешеходе и забрала у её матери 400 тысяч рублей.

О ДТП петербурженке рассказал мужчина, позвонивший на мобильный телефон и назвавшийся следователем из Центрального района. С его слов выходило, что дочь женщины стала виновницей дорожного происшествия, перебегая дорогу в неположенном месте. Её якобы в последний момент заметила девушка-водитель, чудом не сбила, но сама попала в аварию и пострадала. Финансовый вопрос с ней необходимо закрывать немедленно, сошлись на 400 тысячах рублей.



Домофон зазвонил до того, как заявительница успела связаться с дочерью. На пороге возникла женщина 35–40 лет на вид, представилась Василисой, уточнила, что она от следователя, и забрала деньги в обмотанном полотенцем пакете. Из примет запомнились рыжие волосы и неровный нос.



В полицию петербурженка обратилась, вероятно созвонившись с дочерью и узнав, что аварий та не провоцировала.



400 тысяч рублей далеки от верхних границ максимального разового заработка мошенников на историях о выдуманных ДТП. Так, у 84-летней жительницы Выборгского района выудили более полутора миллионов, придумав не только аварию, но и внучку.

