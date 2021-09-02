Петербургская пенсионерка за час отдала трем мошенникам 1,6 млн рублей за несуществующую внучку, попавшую в ДТП

Двух пожилых жительниц Петербурга в минувшие сутки мошенники лишили денег под предлогом помощи внукам. Однако если в Выборгском районе пенсионерка отдала 1,6 млн за час, то в Петроградском старушка «сбила цену» с 1,5 млн до 60 тысяч.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 сентября, 84-летняя жительница Выборгского района обратилась в полицию накануне около трех дня. Она рассказала, что утром на домашний телефон ей позвонила женщина, которая смогла убедить в том, что она её дочь. Звонившая, по предварительной информации, рассказала, что внучка старушки попала в ДТП, сильно пострадала и ей надо срочно делать операцию. Для профессионального медицинского вмешательства требовались деньги. Около полудня в квартиру на улице Асафьева, где живет пожилая женщина, пришел невысокий мужчина. Ему она отдала на лечение «внучки» миллион. Еще через 40 минут пришел второй мужчина, на вид 25 лет и в очках. Ему пенсионерка отдала еще 450 тысяч рублей. А в час дня в квартиру позвонили в третий раз, и еще один молодой человек унес остатки накоплений бабушки в размере 150 тысяч рублей.

