Число мошеннических сайтов по продаже авиабилетов в июле выросло на 40%

Роскачество обнаружило сотни сайтов, которые занимаются мошенничеством в сфере продажи авиабилетов.



«Количество мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов увеличилось на 39 % за июль», — сообщается 12 августа в исследовании АНО «Российская система качества».



С начала года было выявлено 518 поддельных сайтов, а с апреля число таких страниц выросло в пять раз.



В Роскачестве отмечают, то злоумышленники часто копируют стиль известных ресурсов. При этом в адресной строке зачастую допускается ошибка.

