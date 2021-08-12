Число мошеннических сайтов по продаже авиабилетов в июле выросло на 40%

Роскачество обнаружило сотни сайтов, которые занимаются мошенничеством в сфере продажи авиабилетов.
«Количество мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов увеличилось на
С начала года было выявлено 518 поддельных сайтов, а с апреля число таких страниц выросло в пять раз.
В Роскачестве отмечают, то злоумышленники часто копируют стиль известных ресурсов. При этом в адресной строке зачастую допускается ошибка.
Специалисты рекомендуют с подозрением относиться к слишком низким ценам. Также можно проверять стоимость на других ресурсах.