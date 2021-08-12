FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.97р86.63р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Число мошеннических сайтов по продаже авиабилетов в июле выросло на 40%

Роскачество обнаружило сотни сайтов, которые занимаются мошенничеством в сфере продажи авиабилетов.

«Количество мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов увеличилось на 39 % за июль», — сообщается 12 августа в исследовании АНО «Российская система качества».

С начала года было выявлено 518 поддельных сайтов, а с апреля число таких страниц выросло в пять раз.

В Роскачестве отмечают, то злоумышленники часто копируют стиль известных ресурсов. При этом в адресной строке зачастую допускается ошибка.

Специалисты рекомендуют с подозрением относиться к слишком низким ценам. Также можно проверять стоимость на других ресурсах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний