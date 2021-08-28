Мартышкин труд. Полиция Купчино всё лето искала мошенника, обманувшего пенсионерку почти на 3 млн, но суд его отпустил

Как стало известно 28 августа «Фонтанке», 82-летняя жительница квартиры на Бухарестской улице обратилась в полицию 19 апреля этого года. Она рассказала о том, что ранней весной к ней в квартиру пришел мужчина, который представился Игорем. Он предложил ей осмотреть состояние помещения, а потом уверил в том, что в нем нужно как можно скорее сделать ремонт. За свои услуги визитер обещал взять недорого. Сначала мужчина на крупную сумму (около ста тысяч) поменял ей откосы, потом сделал еще небольшую ремонтную «косметику» на 200 тысяч, а затем, удостоверившись, что у пенсионерки есть накопления, предложил переделать кухню. По предварительной информации, вместе с пожилой дамой Игорь сходил в банк, где женщина сняла со счета 2 млн 700 тыс. и передала их «мастеру».

После этого мужчина ушел якобы закупать материалы и пропал. Его телефон отвечал пенсионерке, что абонент временно недоступен. И женщина обратилась в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Оперативники уголовного розыска 5 отдела полиции искали злоумышленника кропотливо, как порой ищут убийц, и установили, что вместе с бабушкиными миллионами мужчина укатил отдыхать в Сочи. Отслеживая его передвижения, в минувшую пятницу они задержали подозреваемого у дома 44 по Будапештской улице, когда Игорь шел к даме сердца. Лжеремонтник оказался ранее судимым 37-летним уроженцем Хабаровского края, который проживал в Петербурге без регистрации.

Полицейское следствие вышло в суд в ходатайством об аресте. На заседании Игорь каялся и обещал вернуть бабушке миллионы. Суд избрал ему меру в виде подписки о невыезде, обескуражив тех, кто так долго его устанавливал и искал. В уголовном розыске полагают, что кропотливое расследование по факту стало мартышкиным трудом, и не исключено, что скоро им снова придется искать мужчину, а возможно, и помогать его новым жертвам.