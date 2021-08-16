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Дело бывшего сотрудника комитета по законности Петербурга о взятках и мошенничестве дошло до суда

Даже сменив работу, бывший сотрудник комитета по законности Петербурга не захотел оставить без «опеки» знакомого коммерсанта. Нюансы невыгодной для бизнесмена «дружбы» теперь будет изучать суд в Петербурге.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 августа, Смольнинский райсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Ольшанского. Петербуржца обвиняют в получении взятки и мошенничестве.

По версии следствия, Ольшанский чуть больше года, с 2017 по 2018 год, занимал должность инспектора отдела контроля в управлении по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Как писала «Фонтанка», он поймал мужчину на незаконной торговле мобильными аксессуарами с уличного лотка. И предложил тому закрыть глаза на это, а также на то, что коммерсант продолжит свою работу. С июля 2018 года сотрудник комитета неоднократно получал от бизнесмена деньги. Общая сумма составила 180 000 рублей.

В конце 2018 года Ольшанский перешел на работу в дежурную службу администрации Центрального района, но продолжал уверять бизнесмена, что сможет прикрывать его незаконную торговлю, хотя, уверено следствие, уже не мог никак повлиять на безопасность работы уличного лотка. До октября 2019 года он получил от бизнесмена в общей сложности более 200 тысяч рублей.

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Комментарии (4)

266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления,. то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
James Cook
Как будто незаконной торговли стало меньше
Yelda
Если вы хотите увидеть номенклатурную человеческую падаль во всем её обличие в естественной среде, то рекомендую посетить вышеуказанный комитет.
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