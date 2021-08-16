Дело бывшего сотрудника комитета по законности Петербурга о взятках и мошенничестве дошло до суда

Даже сменив работу, бывший сотрудник комитета по законности Петербурга не захотел оставить без «опеки» знакомого коммерсанта. Нюансы невыгодной для бизнесмена «дружбы» теперь будет изучать суд в Петербурге.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 августа, Смольнинский райсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Ольшанского. Петербуржца обвиняют в получении взятки и мошенничестве.
По версии следствия, Ольшанский чуть больше года, с 2017 по 2018 год, занимал должность инспектора отдела контроля в управлении по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Как писала «Фонтанка», он поймал мужчину на незаконной торговле мобильными аксессуарами с уличного лотка. И предложил тому закрыть глаза на это, а также на то, что коммерсант продолжит свою работу. С июля 2018 года сотрудник комитета неоднократно получал от бизнесмена деньги. Общая сумма составила 180 000 рублей.
В конце 2018 года Ольшанский перешел на работу в дежурную службу администрации Центрального района, но продолжал уверять бизнесмена, что сможет прикрывать его незаконную торговлю, хотя, уверено следствие, уже не мог никак повлиять на безопасность работы уличного лотка. До октября 2019 года он получил от бизнесмена в общей сложности более 200 тысяч рублей.