Дело бывшего сотрудника комитета по законности Петербурга о взятках и мошенничестве дошло до суда

Даже сменив работу, бывший сотрудник комитета по законности Петербурга не захотел оставить без «опеки» знакомого коммерсанта. Нюансы невыгодной для бизнесмена «дружбы» теперь будет изучать суд в Петербурге.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 августа, Смольнинский райсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Ольшанского. Петербуржца обвиняют в получении взятки и мошенничестве.



По версии следствия, Ольшанский чуть больше года, с 2017 по 2018 год, занимал должность инспектора отдела контроля в управлении по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Как писала «Фонтанка», он поймал мужчину на незаконной торговле мобильными аксессуарами с уличного лотка. И предложил тому закрыть глаза на это, а также на то, что коммерсант продолжит свою работу. С июля 2018 года сотрудник комитета неоднократно получал от бизнесмена деньги. Общая сумма составила 180 000 рублей.