Петербурженку много раз пытались развести мошенники «из банка», в последний у них почти получилось

Фото: Виктор Коротаев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Телефонные мошенники, кажется, уже звонили всем. И не по разу. С каждой новой итерацией повесить трубку сразу становится всё сложнее: их методы становятся всё более изощренными и правдоподобными. Даже те, кто раньше никогда бы не купился на такие трюки, дают слабину. Екатерина из Петербурга рассказала свою историю, как едва не лишилась всех своих накоплений. И отметила ряд удачных приемов жуликов, с помощью которых они не дают жертве соскочить с крючка.

«В момент звонка — так уж «удачно» совпало — я уже была в стрессе, измотана под конец эмоционально тяжелой недели, с недосыпа и вдобавок голодная — как раз вышла подышать воздухом и пообедать. Обычно я сразу кладу трубку. И в другом состоянии я бы, наверно, сообразила быстрее. Но, видимо, нужно было получить этот «бесценный» опыт — чуть не обретший вполне конкретную цену в сумме всех моих сбережений за много лет», — рассказала Екатерина «Фонтанке».



По её словам, ей позвонил некто, назвавшийся ведущим специалистом «отдела финансового мониторинга» «Альфа-банка», в котором у девушки основная карта с деньгами. Дальше была вполне стандартная затравка.

«Сначала я, как всегда, бросила трубку, но мне перезвонили, и как-то им удалось меня зацепить. Мне сообщили о том, что кто-то вошел в мой личный кабинет в банке, подал от моего имени заявку на привязку к нему другого номера телефона, а также пытался совершить с моей карты покупки в «М.Видео» из «региона Казань». Спросили, подтверждаю ли я эти операции, — я, естественно, отвечала, что не подтверждаю», — рассказала Екатерина.

А потом пошли приёмы, на которые стоит обратить внимание.

«Следите за руками — на мне применили сразу множество незамысловатых, в общем-то, приемов, которые «оптом» и с учетом моего состояния почти сработали: мне задавали множество очень конкретных и «правильных» вопросов: оставляла ли я кому-то свои персональные данные, имеет ли кто-то, кроме меня, доступ к моему интернет-банку, к моей карте и прочее. Детальность и тщательность через некоторое время разговора, хочешь не хочешь, создают впечатление правды», — отметила петербурженка.



Кроме того, ей сообщили ряд правдивых, при этом не широко известных фактов — например, верно назвали модель телефона, на котором у нее установлено приложение банка. И вообще по ходу дела грузили кучей технических деталей и «канцелярских» формулировок, которые невозможно запомнить и которые отлично сбивают с толку, особенно если повторить их несколько раз.

По каждому пункту мошенники задавали вопрос, то есть все глубже вовлекали в диалог. А на каждый ответ говорили одну и ту же фразу — что-то вроде «Фиксирую ваш ответ», якобы заполняя какую-то форму.

«Многократное повторение — нехитрый прием НЛП. Очень усыпляет. В процессе разговора «специалист» также сообщал о том, что вот прям сейчас ему передают информацию о новых попытках входа и еще каких-то действиях, и спрашивал, я ли это делаю. Естественно, это усиливало стресс», — отметила девушка.

По её словам, в отличие от карикатурных обманщиков, которые буквально истерят и угрожают, этот мошенник был предельно вежлив и «обеспокоен» ситуацией.



«Он уверенно и терпеливо отвечал на все вопросы, подавал множество сигналов о том, что он все делает для того, чтобы мне помочь. Просил меня войти в приложение и спрашивал, не вижу ли я чего-то подозрительного — уведомлений, задержек входа, мерцания экрана и прочее. За полчаса массированной бомбардировки вот этим всем ощущение, что это, скорее, все же правда, чем развод, перевесило, хотя доля сомнений оставалась», — отметила Екатерина.

Далее ей сообщили, что списание заблокировано и банк начинает «процедуры по возвращению денежных средств». И так как попытки мошенничества удалось заблаговременно перехватить, банк несет «финансовую и юридическую ответственность» за суммы, находящиеся на ее счетах. А в процессе переоформления личного кабинета «технически возможны списания».

Мошенник сообщил, что дальнейшие действия по возвращению средств может совершить только юридический отдел, и перевел клиентку на «коллегу». Она задала несколько «проверочных» вопросов, а затем предложила войти в приложение, закрыть накопительный счет, а средства перевести на пластиковую карту.



«На этом моя «чуйка» наконец проснулась. Я решила прервать разговор, чтобы перезвонить в «Альфа-банк» и проверить. Дама всячески пыталась меня удержать на линии, ссылаясь на то, что речь идет о моей финансовой безопасности (еще более насторожило). Я сказала, что сейчас у меня сядет телефон (что было правдой), — рассказала Екатерина. — Она стала закидывать меня вопросами, «а сколько у меня процентов заряда», «а какое зарядное устройство», «а как скоро я смогу его зарядить» и т. п. Тут я уже окончательно поняла, что это развод. Бросила трубку, позвонила на горячую линию «Альфа-банка» и спросила, действительно ли были попытки взлома моего аккаунта. Конечно, нет».

У всех крупных кредитных учреждений на сайтах есть инструкция насчет того, как действовать при подозрительном «звонке из банка».

В «Альфа-банке» отмечают, что их cотрудники «никогда-никогда» не потребуют назвать данные карты, CVV-код и пароли из СМС. Не предложат и установить антивирус и другие сторонние приложения. И конечно, не попросят перевести деньги на другие счета и карты.



Мошенников часто выдаёт тон. Если настоящие сотрудники общаются спокойно, то злоумышленник, наоборот, торопит: срочно требует перевести деньги или совершить какое-то действие. Но даже при самом вежливом и спокойном обращении важно помнить, что если ваш аккаунт в банке действительно взломали и кто-то пытается совершить подозрительные операции от вашего имени, то сначала (!) банк заблокирует карты и счета, сообщит об этом в СМС, а уже потом может позвонить сотрудник банка. «Не совершайте сами никаких операций — все операции для защиты карты сотрудник банка всегда делает сам», — напоминают в «Сбербанке».

Рекомендация в случае попытки обмана предельно проста: кладите трубку. А уже потом перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты. Набирайте его вручную, выясняйте статус карт и счетов, рекомендуют в «Альфа-банке».

https://www.fontanka.ru/2021/04/19/69873065/. «Служба безопасности банка» далеко не единственный вариант обмана клиентов. «Фонтанка», например, рассказывала, как её корреспонденту позвонили из «канцелярии прокуратуры» и пригрозили уголовным делом за «хищение в особо крупных размерах» со своей же банковской карты. Как развивались события — читайте в нашем материале.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

