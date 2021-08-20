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МЧС: На Петербург идет гроза

Петербуржцев ждет ухудшение погоды. Об этом 20 августа сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По информации синоптиков, уже в ближайшие три часа «местами» в городе пройдут грозы. К ливням уже готовится «Водоканал» — на предприятии предупредили, что дожди могут зарядить на все выходные. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни читайте на «Фонтанке».

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