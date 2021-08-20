«Водоканал» приготовился к дождям в Петербурге. Многострадальной Парашютной досталась новая насосная станция

«В городе будет дежурить 35 аварийных бригад, которые будут держать на особом контроле «уязвимые» к подтоплениями адреса, остановки общественного транспорта, станции метрополитена, крупные перекрестки с большим потоком пешеходов и автомобильные магистрали», — рассказали в «Водоканале».

К ухудшению погодных условий и обильным осадкам на предстоящих выходных приготовились 35 аварийных бригад «Водоканала», рассказали в пресс-службе предприятия 20 августа. Метеорологи обещают Петербургу 21 и 22 августа дожди, местами грозы.

Специалисты проверят, нет ли посторонних предметов и мелкого мусора в ливнёвках, и понизят уровень стоков в тоннельных коллекторах, запустят дополнительные насосы.

На Парашютной улице, которая не раз превращалась в главный дождевой бассейн города, установлена насосная станция мощностью 650 кубометров воды в час. Он будет принудительно снижать уровень сточных вод в коллекторе, уменьшая нагрузку на канализационную сеть.

Мобильные насосные станции в случае ливня будут активно работать на Пулковском шоссе, д. 15, и в г. Ломоносове, на Привокзальной пл., д. 1.