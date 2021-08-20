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«Водоканал» приготовился к дождям в Петербурге. Многострадальной Парашютной досталась новая насосная станция

К ухудшению погодных условий и обильным осадкам на предстоящих выходных приготовились 35 аварийных бригад «Водоканала», рассказали в пресс-службе предприятия 20 августа. Метеорологи обещают Петербургу 21 и 22 августа дожди, местами грозы.

«В городе будет дежурить 35 аварийных бригад, которые будут держать на особом контроле «уязвимые» к подтоплениями адреса, остановки общественного транспорта, станции метрополитена, крупные перекрестки с большим потоком пешеходов и автомобильные магистрали», — рассказали в «Водоканале».

Специалисты проверят, нет ли посторонних предметов и мелкого мусора в ливнёвках, и понизят уровень стоков в тоннельных коллекторах, запустят дополнительные насосы.

На Парашютной улице, которая не раз превращалась в главный дождевой бассейн города, установлена насосная станция мощностью 650 кубометров воды в час. Он будет принудительно снижать уровень сточных вод в коллекторе, уменьшая нагрузку на канализационную сеть.

Мобильные насосные станции в случае ливня будут активно работать на Пулковском шоссе, д. 15, и в г. Ломоносове, на Привокзальной пл., д. 1.

При интенсивных дождях вся вода не может одномоментно уйти в канализацию. Сети водоотведения в Петербурге проектируются исходя из максимальной пропускной способности трубопровода при интенсивности выпадающих осадков не выше 7,2 мм за 20 минут. При выпадении осадков с большей интенсивностью, но не выше 15 мм за 20 минут, возникают локальные подтопления территорий, вода на которых через 20 — 30 минут после окончания дождя полностью сходит. При выпадении осадков с интенсивностью выше 15 мм за 20 минут возникает переполнение канализационной системы, которое вызывает подтопления улично-дорожной сети.

Сообщить информацию о скоплениях воды можно на круглосуточную горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по телефону 305–09–09. Бригады предприятия оперативно отреагируют на заявку и проведут необходимые работы.

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