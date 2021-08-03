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Парашютная улица вновь оказалась главным дождевым бассейном Петербурга

Вечерний и ночной ливень в Петербурге заставил вспомнить планы Водоканала по ликвидации «проблемных» адресов с подтоплениями. Парашютная улица подтвердила свою репутацию.

Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь
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Видео затопленных автомобилей и почти плывущего по проезжей части автобуса появилось в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в ночь на 3 августа.

Автор указывает, что все происходит у дома № 27, это недалеко от перекрестка Парашютной и улицы Маршала Новикова. Напомним, этот адрес традиционно считается проблемным с точки зрения дождевых подтоплений: об этом говорит и сам Водоканал Санкт-Петербурга, который на время ливней привозит на Парашютную передвижную насосную станцию. Сделал он это и накануне, а также приготовил перед мощным ливнем 71 дежурную бригаду.


«Фонтанка» подробно рассказывала о традиционных подтоплениях в Приморском районе. В 2019 году были определены 17 проблемных адресов в Петербурге; на 8 из них выполнены строительно-монтажные работы, однако Парашютной среди готовых не числится. «Фонтанка» попросила Водоканал прокомментировать ночные наблюдения петербуржцев.

Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь

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Комментарии (15)

hedgehog_
предлагаю переименовтаь парашютную в бассейную.
ну или десантную, что даже лучше.
ток надо еще фонтанов дуда завезти, а то десантуре негде мыцца
262224921
🤡🤡🤡
Uncle
А представляете сколько можно сэкономить если подряжать финнов или турков?
Представляете сколко народу прокормилось с этой дороги? По этому кстати и возмущения нет.
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