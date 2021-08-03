Видео затопленных автомобилей и почти плывущего по проезжей части автобуса появилось в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в ночь на 3 августа.
Автор указывает, что все происходит у дома
«Фонтанка» подробно рассказывала о традиционных подтоплениях в Приморском районе. В 2019 году были определены 17 проблемных адресов в Петербурге; на 8 из них выполнены строительно-монтажные работы, однако Парашютной среди готовых не числится. «Фонтанка» попросила Водоканал прокомментировать ночные наблюдения петербуржцев.