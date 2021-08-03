Автор указывает, что все происходит у дома № 27 , это недалеко от перекрестка Парашютной и улицы Маршала Новикова. Напомним, этот адрес традиционно считается проблемным с точки зрения дождевых подтоплений: об этом говорит и сам Водоканал Санкт-Петербурга, который на время ливней привозит на Парашютную передвижную насосную станцию. Сделал он это и накануне, а также приготовил перед мощным ливнем 71 дежурную бригаду.

