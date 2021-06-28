Москва близко. Водоканал готовится к ливням в Петербурге и советует не «плавать» в автомобилях

Как рассказали «Фонтанке» в предприятии, 29 июня с 10:00 до 19:00 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий, метеорологи прогнозируют ливневые дожди, интенсивность которых может превысить расчетные значения.

«Предприятие подготовило сети и ключевые объекты водоотведения к ливням. Чтобы принять весь объем осадков, специалисты предприятия заблаговременно запускают дополнительные насосы на станциях аэрации и снижают уровень стоков в коллекторах, — заявили в пресс-службе. — Особое внимание Водоканал уделяет участкам, которые были определены как «уязвимые» к локальным подтоплениям. Один из таких адресов — перекресток ул. Парашютной и ул. М. Новикова. Чтобы избежать скопления воды на этой территории, специалисты предприятия установили передвижную насосную станцию.

Для обеспечения бесперебойной работы ливневой канализации и устранения возможных скоплений воды в городе будут дежурить более 70 оснащенных водоотливной техникой аварийных бригад Водоканала». Кроме того, предприятие просит автомобилистов по возможности избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтоплений наиболее велика. «Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, Управление МЧС России по Санкт-Петербургу рекомендует не пытаться преодолеть подтопленные участки. Необходимо медленно перестроиться в крайний правый ряд и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. После остановки включите аварийные огни и переждите сильный дождь, — сообщили в ГУП. — В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание. Просим с пониманием отнестись к тому, что во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в канализацию — это происходит в течение 20 — 30 минут после окончания дождя». Если вода долго не уходит в систему водоотведения — необходимо сообщать на горячую линию ГУП по телефону 305–09–09.