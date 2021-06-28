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Москва близко. Водоканал готовится к ливням в Петербурге и советует не «плавать» в автомобилях

Водоканал Санкт-Петербурга готовится к ливневым дождям в городе

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга подготовило сети и ключевые объекты водоотведения к ливням. Дежурят 70 бригад.

Как рассказали «Фонтанке» в предприятии, 29 июня с 10:00 до 19:00 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий, метеорологи прогнозируют ливневые дожди, интенсивность которых может превысить расчетные значения.

«Предприятие подготовило сети и ключевые объекты водоотведения к ливням. Чтобы принять весь объем осадков, специалисты предприятия заблаговременно запускают дополнительные насосы на станциях аэрации и снижают уровень стоков в коллекторах, — заявили в пресс-службе. — Особое внимание Водоканал уделяет участкам, которые были определены как «уязвимые» к локальным подтоплениям. Один из таких адресов — перекресток ул. Парашютной и ул. М. Новикова. Чтобы избежать скопления воды на этой территории, специалисты предприятия установили передвижную насосную станцию.

Для обеспечения бесперебойной работы ливневой канализации и устранения возможных скоплений воды в городе будут дежурить более 70 оснащенных водоотливной техникой аварийных бригад Водоканала».

Кроме того, предприятие просит автомобилистов по возможности избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтоплений наиболее велика.

«Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, Управление МЧС России по Санкт-Петербургу рекомендует не пытаться преодолеть подтопленные участки. Необходимо медленно перестроиться в крайний правый ряд и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. После остановки включите аварийные огни и переждите сильный дождь, — сообщили в ГУП. — В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание. Просим с пониманием отнестись к тому, что во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в канализацию — это происходит в течение 20 — 30 минут после окончания дождя». Если вода долго не уходит в систему водоотведения — необходимо сообщать на горячую линию ГУП по телефону 305–09–09.

Жару в Петербурге во вторник сменят сильные дожди, сообщило ГУ МЧС. Москва встретилась с суперливнем на сутки раньше; о том, что стихия творила в столице, — читайте и смотрите здесь.

Ранее на некоторых участках дорожной сети Петербурга неоднократно случались подтопления во время выпадения сверхнормативных дождей. В 2019 году были определены 17 проблемных адресов, сейчас на 8 из них уже выполнены строительно-монтажные работы:
— Смольная наб.;
— ул. Есенина (перед пр. Просвещения);
— пр. Энгельса (в створе пр. Луначарского);
— угол Лиговского пр. и Воздухоплавательной ул.;
— ул. Тельмана на участке от д. 41, к. 1, до д. 32, к. 1;
— наб. реки Фонтанки (угол Невского пр., у д. 36 по наб. р. Фонтанки);
— ул. Благодатная и ул. Салова (участок проезда по Алмазному мосту);
— ул. Рыбинская, дом 2, до набережной Обводного канала.
По данным предприятия, в мае 2021 года в Петербурге выпало более 300% месячной нормы осадков, подтоплений на реконструированных участках не зафиксировано.

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Комментарии (7)

Peshechodig
Ну так пересчитайте нормально, чтоб не привышало расчетные значения. Сначало сами расчитают не правильно, потом отмазываются
Ayrton Senna
Да толку-то? Ливневка если не справляется по пропускной способности, то хоть что делай. Уже не первый раз дождевой апокалипсис в Питере и никогда ещё ливневка не работала , как надо. Половина дорог в виде бассейнов с водой сантиметров по 10 в глубину.
Sola
А как же вечная лужа на углу Михаила Дудина и Заречной. Где дорога "ничья" и ливневки вообще нету
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