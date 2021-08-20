По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 августа будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха с ночных 13–15 градусов днём поднимется до 18–20. Атмосферное давление будет повышаться.



По прогнозу «Яндекса», сегодня выпадет 1,8 мм осадков, хотя чаще в этот день бывает сухо. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 20 августа в Петербурге обычно облачно с прояснениями, от 11 ночью до 22 градусов днём. Холоднее всего в этот день было в 1977 году, плюс 4 днём, а теплее всего — в 2006 году, 26 градусов.

