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Дуб — ровесник отмены крепостного права — рухнул в Ботаническом саду Петербурга

Фото: Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН / vk.com
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Старейшее дерево Ботанического сада Петра Великого в Петроградском районе Петербурга ждёт распил. У черешчатого дуба, возраст которого перевалил за полтора века, без видимых причин сгнили корни.

Как сообщили в Ботсаду 10 августа, экземпляр № 42 вида Quercus robur L. упал почти безветренным утром два дня назад. Дерево росло на просторе в пейзажной части парка и было не очень высоким — около 18,7 метра. При этом 2,7 метра оно прибавило в росте за последние сорок лет.

Значительно превосходит высоту его шатровидная крона — в поперечнике 24,5 метра. Не исключено, что её тяжесть после дождя стала критической. Кроме того, как оказалось, сгнили почти все скелетные якорные корни, которые уходили вглубь и в стороны и поддерживали крону.

Подточить корни могли почвенные организмы, которые не так давно обнаружили на территории, где росло дерево. Ещё одна возможная причина — климат.

«Многие виды деревьев, а прежде всего деревья ослабленные и старовозрастные, стали заметно реагировать на изменения климата последних десятилетий и его потепление», — рассказывают в Ботаническом саду.

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Упавшее дерево было в хорошем состоянии, с ровным стволом и устойчивостью к мучнистой росе листьев. Дуб обильно плодоносил, давал самосев и выглядел декоративным во все времена года. Его возраст — не менее 160 лет. Более точно его определят после того, как будет сделан поперечный срез ствола.

В парке выращивают около 156 экземпляров дуба черешчатого. Это единственный вид данного рода, который представляет местную флору.

Фото: Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН / vk.com

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Комментарии (3)

262224921
Чему вы радуетесь . Это очень плохой знак.
261215271
Рано или поздно это должно было случиться, если бы все дубы так хранили :(
266171949
кто-то получит эксклюзивный столик
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