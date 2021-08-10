Старейшее дерево Ботанического сада Петра Великого в Петроградском районе Петербурга ждёт распил. У черешчатого дуба, возраст которого перевалил за полтора века, без видимых причин сгнили корни.



Как сообщили в Ботсаду 10 августа, экземпляр № 42 вида Quercus robur L. упал почти безветренным утром два дня назад. Дерево росло на просторе в пейзажной части парка и было не очень высоким — около 18,7 метра. При этом 2,7 метра оно прибавило в росте за последние сорок лет.

Значительно превосходит высоту его шатровидная крона — в поперечнике 24,5 метра. Не исключено, что её тяжесть после дождя стала критической. Кроме того, как оказалось, сгнили почти все скелетные якорные корни, которые уходили вглубь и в стороны и поддерживали крону.