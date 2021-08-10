Старейшее дерево Ботанического сада Петра Великого в Петроградском районе Петербурга ждёт распил. У черешчатого дуба, возраст которого перевалил за полтора века, без видимых причин сгнили корни.
Как сообщили в Ботсаду 10 августа, экземпляр № 42 вида Quercus robur L. упал почти безветренным утром два дня назад. Дерево росло на просторе в пейзажной части парка и было не очень высоким — около 18,7 метра. При этом 2,7 метра оно прибавило в росте за последние сорок лет.
Значительно превосходит высоту его шатровидная крона — в поперечнике 24,5 метра. Не исключено, что её тяжесть после дождя стала критической. Кроме того, как оказалось, сгнили почти все скелетные якорные корни, которые уходили вглубь и в стороны и поддерживали крону.
Подточить корни могли почвенные организмы, которые не так давно обнаружили на территории, где росло дерево. Ещё одна возможная причина — климат.
«Многие виды деревьев, а прежде всего деревья ослабленные и старовозрастные, стали заметно реагировать на изменения климата последних десятилетий и его потепление», — рассказывают в Ботаническом саду.
Упавшее дерево было в хорошем состоянии, с ровным стволом и устойчивостью к мучнистой росе листьев. Дуб обильно плодоносил, давал самосев и выглядел декоративным во все времена года. Его возраст — не менее 160 лет. Более точно его определят после того, как будет сделан поперечный срез ствола.
В парке выращивают около 156 экземпляров дуба черешчатого. Это единственный вид данного рода, который представляет местную флору.