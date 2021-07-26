Здравоохранение города снова наступило на бюджетные грабли, они бьют по нуждающимся в лекарствах

Когда в рамках Национального проекта была принята программа борьбы с онкологическими заболеваниями, о ней только из утюга не было слышно. В 2019 году в систему ОМС впервые поступили миллиарды на химиотерапию для онкологических пациентов, а Минздрав и ФФОМС критиковали врачей за то, что они используют «старые» — дешевые схемы терапии, не назначают дорогие, современные. В 2020 году в ФФОМС сообщили, что врачи уже не боятся ее назначать. В 2021-м говорят, что денег на нее в некоторых регионах не хватает. А еще в регионах, к которым относится и Петербург, экономят на обеспечении льготными лекарствами за счет местных бюджетов. Высокие чиновники объясняют это тем, что пандемия разбалансировала все бюджеты: Минздрава, Фонда ОМС и регионов.



О том, что в Петербурге нет то одного, то другого лекарства для лечения рака по бесплатным рецептам, читатели начали сообщать «Фонтанке» в мае и продолжают это делать до сих пор. Как выяснилось, надо удивляться не тому, что закупленных на год препаратов хватило всего на четыре, в лучшем случае пять месяцев, а что их было достаточно на этот срок. Потому что на лекарства для страдающих онкологическими заболеваниями из городского бюджета комитет по здравоохранению получил только 900 млн, а просчитанная потребность — в семь раз больше. В 2020-м тоже было изначально выделено 900 млн, их, естественно, не хватило, но, когда закупленные лекарства уже подошли к концу, город увеличил сумму финансирования до 2,3 млрд. Из закупленных на эти деньги лекарств сформировали так называемые «переходящие остатки», благодаря которым хотя бы отчасти удалось пережить зиму и весну-2021.

Но уже с начала лета петербуржцы, у которых достигнута ремиссия заболевания при ежедневном приеме своих таблеток, остались без них. Причем не только дорогих (стоимость упаковки на месяц для одних может достигать 300 000 рублей , для других 200 рублей). А горожане нуждаются в их непрерывном приеме.



На сегодня комздрав получил дополнительное финансирование на обеспечение льготными — бесплатными лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями. Часть аукционов на их закупку уже объявлена. Об этом «Фонтанке» сообщил Дмитрий Гладышев, главный онколог Петербурга. Сумму, на которую будут сделаны дополнительные закупки, он не назвал.

Что происходит с финансированием льготных (бесплатных) лекарств для лечения рака, почему уже говорят о недостатке дорогих лекарств и на стационарном лечении, главный онколог Петербурга рассказал «Фонтанке».

— Дмитрий Владимирович, почему вдруг оказалось, что не только в городском бюджете, но и в системе ОМС, за счет которой закупаются лекарства для лечения в стационарных условиях, неожиданно перестало хватать денег на лекарства? Сначала врачей ругали за то, что они назначают дешевые схемы лечения, теперь, наоборот, призывают экономить на дорогой — таргетной и иммуннотерапии.

— С тех пор, как многократно выросло финансирование химиотерапии в системе ОМС, Минздрав и ФФОМС никогда не критиковали Петербург за то, что здесь не назначают современные методы лечения. Наш город называют колыбелью онкологической школы, и клиники готовы к применению всего передового, что есть в мире. Но надо понимать, что медицина не стоит на месте, а с учетом повышенного внимания и улучшения финансирования в онкологии ее динамичное развитие более выражено, чем в других областях. Приведу пример: в 2019 году препарат Х имел 4 показания и в нем нуждалась 1 000 человек, а в 2021 году препарат уже имеет 14 показаний и нуждаются в нем 5 000 человек. Это связано и с обновлением клинических рекомендаций, которые теперь лежат в основе организации медицинской помощи. А они могут меняться даже не ежегодно, а 2–3 раза в год. Это означает изменение подходов, в том числе к лекарственному лечению. Или другой пример: на начало 2020 года препарат Y не был зарегистрирован, весной он получает регистрационное удостоверение, а летом входит в клинические рекомендации. Значит, осенью мы должны лечить пациентов уже с этим лекарством, а в бюджете расходы на него не учтены.



Кроме того, потребности в новых современных иммунобиологических и таргетных препаратах растут пропорционально доступности молекулярно-генетических исследований, на основании результатов которых эти препараты назначаются. Раньше их оплачивали научные общества, спонсоры либо сами пациенты. В 2020 году на них впервые появились тарифы в системе ОМС, и число таких исследований выросло. Соответственно, выросло число пациентов, которым показана дорогостоящая таргетная и иммунная терапия. Мы всего второй год пользуемся этими исследованиями, а потребность в некоторых препаратах возросла в 5–7 раз, другие вообще начали использовать впервые. Всё это говорит о том, что с ростом диагностических и терапевтических возможностей неизменно растут и расходы...

Справка. Таргетная терапия — значит прицельная (target — мишень), направленная на определенные мутации в опухоли, она блокирует рост раковых клеток и не наносит вреда организму в целом. Иммунотерапия запускает механизмы противоопухолевого иммунного ответа.



— То есть дело не в росте цен на лекарства?

— Нет. Как правило, самые дорогие препараты — самые новые. Чем больше они используются, тем ниже их стоимость, хотя это снижение и не очень значительное. Например, в действующем наборе для льготного лекарственного обеспечения пациентов с диагнозом «рак» многие препараты стоят 250–350 тысяч в месяц. А их получателей несколько сотен.

— Результатом упреков со стороны Минздрава по поводу отказа врачей от использования современных схем лечения рака стало то, что теперь дорогая терапия назначается минуя этап стандартного лечения, который онкологи называют не менее, а часто даже более эффективным.

— Это случается нечасто, и, как правило, связано с невозможностью применения у конкретного пациента стандартных схем химиотерапии. Чаще всего это ослабленные люди с тяжелой сопутствующей патологией. И если раньше им просто не делали химиотерапию из-за противопоказаний, то теперь они получают терапию последующих линий, что, конечно, удорожает стоимость лечения.



— В 2019 году, чтобы «освоить» выделенные на химиотерапию деньги, плановые задания раздавали всем, в том числе негосударственным клиникам. Сегодня звучит недовольство: частников упрекают в том, что они используют только дорогую химиотерапию и у них быстро заканчиваются выделенные из фонда ОМС деньги на нее. И вообще, говорят, что на лечение онкологических пациентов плановые задания получает множество клиник и деньги «размазываются» и теряются в пространстве?

— Это не самая большая проблема. 90 % всего финансового обеспечения направляется в ведущие медицинские организации Петербурга: Городской онкологический центр в Песочном, Городской онкологический диспансер, Городскую больницу № 40 . С 2020 года растет роль ЦАОПов — районных центров, которые проводят химиотерапию приближенно к месту жительства пациента. «Потерю в пространстве» мы минимизируем сразу несколькими способами: учетом в раковом регистре (уже даже частные клиники передают в него данные) и анализом счетов, предъявляемых к оплате (при поддержке ТФОМС).

