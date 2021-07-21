FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
74.49р87.77р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Эксперты оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян. В «Векторе» просят не паниковать

Специалисты центра «Вектор» ведут мониторинг ситуации с распространением оспы обезьян в мире

Риск проникновения в Россию оспы обезьян достаточно низок, однако специалисты продолжают мониторить ситуацию. Об этом заявили в ГНЦ «Вектор».

«Несмотря на низкий риск проникновения инфекции на территорию Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности и предотвращение завоза оспы обезьян на территорию страны», — цитирует официального представителя «Вектора» 21 июля РИА Новости.

На прошлой неделе американские Центры по контролю и профилактике и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили такой диагноз у жителя США, который недавно вернулся из Нигерии. Для страны этот случай стал первым после почти двадцатилетнего перерыва.

В «Векторе» уточнили, что специалисты центра разрабатывают современные средства профилактики и лечения инфекции. Продолжаются клинические исследования II-III фазы живой генно-инженерной противооспенной вакцины четвертого поколения. Кроме этого, ещё одна разработка «Вектора» — противооспенный химический препарат НИОХ-14 уже успешно прошёл доклинические испытания, сейчас идут его клинические исследования на 90 добровольцах.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Возбудитель — вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ЕнотПотоскун
Ковид, оспа обезьян, менингококковая инфекция. Хорошо, что чумы динозавров не предвидится. Как страшно жить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний