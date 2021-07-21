Эксперты оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян. В «Векторе» просят не паниковать

«Несмотря на низкий риск проникновения инфекции на территорию Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности и предотвращение завоза оспы обезьян на территорию страны», — цитирует официального представителя «Вектора» 21 июля РИА Новости.

Риск проникновения в Россию оспы обезьян достаточно низок, однако специалисты продолжают мониторить ситуацию. Об этом заявили в ГНЦ «Вектор».

На прошлой неделе американские Центры по контролю и профилактике и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили такой диагноз у жителя США, который недавно вернулся из Нигерии. Для страны этот случай стал первым после почти двадцатилетнего перерыва.



В «Векторе» уточнили, что специалисты центра разрабатывают современные средства профилактики и лечения инфекции. Продолжаются клинические исследования II-III фазы живой генно-инженерной противооспенной вакцины четвертого поколения. Кроме этого, ещё одна разработка «Вектора» — противооспенный химический препарат НИОХ-14 уже успешно прошёл доклинические испытания, сейчас идут его клинические исследования на 90 добровольцах.

