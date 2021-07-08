Никто не хочет закрывать лето. Педагоги из детского лагеря под Петербургом получили положительные тесты на коронавирус

Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов Поделиться Поделиться







Педагог из детского летнего лагеря под Петербургом вернулась домой из-за недомогания и на следующий день получила положительный тест на коронавирус. «Фонтанка» услышала рассказ о том, как дети и взрослые заболевают, надрывно кашляют и отправляются по домам разносить COVID-19 — никого с подозрительными симптомами в лагере не изолировали. Администрация ДОЛ всё отрицает, требуют не «гнать волну» и родители. Коронавирусная изоляция ребенка и возможное закрытие лагеря кажется им злом большим, чем потенциальное распространение вируса. При этом в областном Роспотребнадзоре не считают, что каждый положительный ПЦР-тест — повод для реагирования.



«Поймите меня, пожалуйста, правильно. Я не хочу потерять работу и не хочу, чтобы у администрации лагеря или руководства нашего учебного кружка были проблемы. Но проблема в том, что мы не сообщаем родителям, что они везут домой детей, у которых, возможно, коронавирус. Секция боится рассказывать, что у некоторых педагогов уже есть положительные тесты на COVID-19. А дети, вернувшись из лагеря, контактируют со своими бабушками и дедушками», — начал разговор педагог, проработавший в лагере «Алые паруса» под Петербургом две недели. Рассказ прерывался кашлем.

Разговор состоялся на условиях неразглашения имени, но положительный тест на ковид, полученный в одной из частных лабораторий на следующий день после приезда из лагеря, собеседник редакции предоставил.

Места в жилых корпусах у лагеря «Алые паруса» этим летом арендуют, как рассказали «Фонтанке» в администрации, восемь различных детских кружков и секций: языковые, математические, спортивные. В лагере три корпуса на 154 спальни, в каждой можно разместить от 3 до 6 человек. В общей сложности на текущей смене в «Алых парусах» находится около 500 детей.



Общая практика детских оздоровительных лагерей этим летом такова: педагоги и вожатые перед заездом обязаны сдать справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус (взятом не ранее чем за три дня до начала смены), а дети приносят справку об отсутствии карантина по месту жительства. Как только начинается смена, лагерь закрывается на вход и выход: родительских дней нет, территорию лагеря не покидают ни дети, ни педагоги.

«Мы приехали в лагерь вечером 21 июня, смена началась 22 июня. Дней через пять мы стали замечать в лагере людей, которые очень сильно кашляют, — рассказывает собеседник «Фонтанки». — Причем это был надрывный кашель — судя по звукам в туалете, люди чуть ли не выплевывали легкие. Как-то изолироваться от заболевших не получалось. Все коллективы были размещены в двух корпусах на разных этажах, но питались в одной столовой. В административном корпусе, где расположены аудитории для занятий, тоже все находятся постоянно рядом. Когда один из наших детей заболел, мы пришли в медпункт и попросили его положить отдельно. Но нам сказали, что изолятора нет, если кто-то заболевает, вариант один: отправить домой. Стояла жара, помещения постоянно проветривались. И поначалу, когда у кого-то появлялся кашель, мы думали, что их просто продуло. Но у первых заболевших на 9–10 день смены пропало обоняние. Меня это не очень пугало, потому что у меня есть прививка от коронавируса, второй компонент «Спутника V» поставлен в конце января. Спустя несколько дней после начала смены такой кашель появился и у меня тоже. А на третий день болезни оказалось, что я не чувствую запахи. Сейчас я считаю, что течение болезни у меня могло быть более тяжелым, так что прививка мне всё-таки помогла. А вот первый человек, который заболел в нашем коллективе, заболел тяжело. Но сначала он думал, что у него гайморит: жаловался на заложенность носа и сильные головные боли. Но при гайморите не бывает кашля — а у него был».



Среди педагогов нарастало напряжение. Начался стихийный обмен версиями, откуда в лагере, в котором отрицательный ПЦР-тест заменяет пропуск, могла взяться зараза. По словам собеседника «Фонтанки», следом за педагогом «с гайморитом» кашель появился у одного из ассистентов педагога. Затем заболел еще один преподаватель, который контактировал с этим ассистентом. Собеседник «Фонтанки» сообщил соседям по комнате и администрации своей секции об исчезновении обоняния. «Было решено, что заболевшие уедут домой, — говорит он. — Нам сказали, что если мы сдадим ПЦР-тест и он окажется отрицательным, можно будет вернуться. Оставалась еще неделя смены. Но мне пришел положительный результат ПЦР-теста».

Через две недели после начала смены планово уехали домой 15 детей из секции. Сколько человек отправили домой из-за кашля, собеседник «Фонтанки» сказать затруднился. Сейчас педагог изолируется дома в отдельной комнате. «Мне повезло: мои родные могут работать дистанционно. В поликлинику или Роспотребнадзор о положительном тесте мы не сообщали, — говорит педагог. — И, честно говоря, я даже не знаю, что делать в такой ситуации. Из лаборатории мне просто прислали положительный результат ПЦР по электронной почте, со мной по этому поводу никто не связывался, эпидномера у меня нет. Любые пути сообщения о том, что у тебя коронавирус и при этом ты работал в детском лагере, не являются анонимными. Везде надо оставлять свои данные. И потом, неизвестно, что после такого твоего заявления произойдет со всеми проживающими рядом и с теми, кто с вами контактировал. С начала смены только из нашей секции из-за плохого самочувствия уехало 9 взрослых. Возможно, всех посадят на карантин. Я не чувствую в себе сил взять на себя такую ответственность и начать эту волну с себя и провоцировать проверку Роспотребнадзора от своего имени. Я чувствую себя относительно хорошо, поэтому считаю, что пока могу обходиться без медицинского наблюдения. Лекарств от коронавируса всё равно не существует. Поэтому я просто принимаю витамины для поддержания организма».



«Фонтанка» попыталась связаться с родителями детей, которые находятся в «Алых парусах» или недавно оттуда уехали. Они предпочли с журналистом не общаться, но начали задавать вопросы администрации лагеря и учебной секции. Впоследствии педагоги объяснили «Фонтанке», что родители очень дорожат местом ребенка в ведущих группах олимпиадных секций — чтобы в них пробиться, требуется вложить немало времени и показать реальные успехи в обучении.

Директор ДОЛ «Алые паруса» Татьяна Гулевич рассказала «Фонтанке», что большая часть детей, которых забирали из лагеря раньше окончания смены, изначально приезжали только на две недели.

«Хотите, приезжайте к нам в гости, посмотрите на обстановку в лагере, — предложила директор. — Медпункт пустой. Изолятор в лагере есть, отдельный для кишечных болезней, отдельно — для передающихся воздушно-капельным путем, там никого нет. Жалоб нет. Внеплановая проверка Роспотребнадзора была у нас на этой смене — в лагере брали смывы на коронавирус с поверхностей. Да, дети не могут не болеть. Наверняка были и сопельки, и кашельки. Но у меня нет данных, что кто-то у нас выехал с ковидом».



В управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области «Фонтанке» рассказали, что в случае выявления ковида у педагогов или детей комплекс эпидемиологических мероприятий и решение о закрытии всего лагеря и вывозе детей либо его дальнейшей работе принимается в каждом случае индивидуально.

«В любом случае, оздоровительный лагерь не является изолятором или лечебным учреждением, — отметили в ведомстве. — Надо проводить санэпидрасследование. Педагог, который покинул лагерь из-за плохого самочувствия и получил положительный ПЦР-тест, обязан сообщить об этом работодателю и обратиться к лечащему врачу, который присвоит эпидномер. Этот эпидномер, если педагог — житель Санкт-Петербурга, мы получим через ГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии». Частные лаборатории также передают туда информацию о всех положительных тестах на коронавирус, но это — время. Сам по себе положительный ПЦР-тест не означает, что педагог заболел именно в лагере. Между сдачей ПЦР перед заездом и началом смены прошло 1–2 дня, в течение которых возможен был контакт с инфекционным больным за пределами лагеря. И заболевание может проявиться в течение 14 дней. К тому же дети заезжают в лагеря без ПЦР-тестов. И заносы коронавирусной инфекции возможны. Чем раньше начинаются в таких случаях противоэпидемиологические мероприятия, тем лучше будет результат. Никто не настроен на то, чтобы закрыть лето».



Директор «Алых парусов» Татьяна Гулевич после звонка «Фонтанки» оперативно провела собственное расследование насчет положительных тестов на ковид у педагогов и нашла еще как минимум одного педагога с положительным тестом. «В математическом кружке педагог уехала в город раньше окончания смены по своим делам. Чтобы вернуться, она сдавала ПЦР-тест, — рассказала директор. — И вроде бы этот тест положительный. Но мы отправили педагога сдавать тест повторно, чтобы у нас уже картинка сложилась. Этот педагог не болеет, прекрасно чувствует себя. Возможно, на самом деле это был ложноположительный результат. Одного из детей забрали, потому что он себя не очень хорошо чувствовал, но мы сейчас связались с мамой — ребенок полностью восстановился».

Спустя пару минут после разговора с директором журналисту позвонила организатор того самого математического кружка и потребовала переслать ей положительный тест на коронавирус педагога, который общался с «Фонтанкой». Отказ предоставить документ и тем самым выдать источник информации вызвал бурную реакцию. «На данный момент вы пугаете наших родителей, — заявила организатор секции. — То, что вы говорите, что не можете передать нам ПЦР-тест педагога, звучит как бред! Я знаю про всех педагогов, которые у меня уезжали из лагеря, у всех у них ПЦР-тесты отрицательные».

По данным управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, в результате проверок ведомства к работе в июле 2021 года не были допущены три детских оздоровительных лагеря. Это печально известная «Мечта», инцидент в которой привел к уголовному делу. ДСОЛ «Ленинградец», в который уже были оформлены путевки на 600 детей, не прошел проверку, потому что в лагере выявили санитарные нарушения, в частности, в организации детского питания. Не прошел проверку и ДСОЛ «Зеленый город им. Т. Трушковской » — ему, как и «Мечте», временно запретили деятельность за нарушение санитарных норм. Родителям и законным представителям детей, которые не получили отдых и оздоровление в полном объеме, предлагается обращаться в управление Роспотребнадзора по Ленобласти для подготовки исковых заявлений в суд.

Как рассказал «Фонтанке» источник в одном из лагерей, продолжающих работу в июле, детей из социальных категорий спешно распределяют по функционирующим ДОЛам, уплотняя уже заселенные корпуса.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

