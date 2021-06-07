Страшная «Мечта». В лагере под Петербургом дети устроили игру то ли в «доктора», то ли в «Бойцовский клуб»

Фото: Александр Чиженок/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







«Мама, младшего брата изнасиловали», — такие слова услышала от дочери многодетная мама, подъезжая к воротам летнего лагеря «Мечта» в Мичуринском. Детей она решила забрать, увидев в группе «Мечты» в ВК тревожные комментарии других родителей о том, что в лагере нет вожатых и воспитателей, а дети предоставлены сами себе. Меньше чем через сутки группа оказалась удалена из соцсети — и родители потеряли возможность обмениваться информацией. Начальник лагеря рассказал, что сексуального насилия в помине не было, но в лагере, действительно, орудует «некая группировка».



Татьяна Петрова помчалась забирать своих детей из лагеря «Мечта» в Мичуринском в субботу, 5 июня, как только прочитала в группе лагеря в ВК комментарии других родителей. Они писали, что в «Мечте» нет воспитателей, а бабушка одного из мальчиков рассказала, что у ее внука постоянно болит голова, потому что его «бьют о стену». Некоторые родители не могли дозвониться до детей.

«Дети уехали в лагерь 30 мая. В течение недели там не было вожатых, не был организован досуг. Я не могу связаться с дочерью, там очень плохая связь, — рассказала «Фонтанке» мама троих детей Светлана, которая отправила в лагерь двенадцатилетнюю дочь. — Директор лагеря трубку не берет. Моего ребенка даже нет в списках, опубликованных в группе лагеря в ВК. В отделе образования Московского района мне сказали, что разбираются в ситуации. Мой муж написал в прокуратуру заявление, чтобы лагерь проверили».

Путевки для детей из многодетных семей организовал отдел образования Московского района. Для отдыха детей в первую смену чиновники выбрали три лагеря в Ленобласти: «Молодежный», «Зеленый огонек» и тот самый ДОЛ «Мечта». «Мечта» — частное заведение. Одноименное ООО на 100% принадлежит предпринимателю Елене Евсеевой. Последняя отчетность — за 2019 год: выручка 57 миллионов, убыток — 1,1 млн рублей. Ведущий специалист районного отдела образования по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в ответ на вопрос «Фонтанки» комментировать ситуацию отказалась.

«Мои дети жаловались, что в «Мечте» нет воспитателей и вожатых. Ни у кого не забирали мобильные телефоны, хотя обычно их в лагере выдают только вечером, — рассказала Татьяна Петрова «Фонтанке». — Занятия проводились, но не более чем на полчаса. В лагере были мальчики, которые обижали слабых. В одном отряде разница в возрасте детей может составлять два года. Я решила забирать детей. За пять минут до того, как я подъехала к лагерю, мне позвонила дочь со словами: «Мама, младшего брата изнасиловали». Моему сыну шесть с половиной лет. Он не знает слова «изнасиловать». Когда я приехала, посадила его в машину и начала расспрашивать, что именно произошло. Он объяснил, что его заставили трогать половые губы у девочки из другого отряда. Пятеро детей, которые обижают всех других детей, взяли моего сына и эту девочку и увели с территории лагеря на какую-то гору. И там точно что-то произошло. Мои дети много сочиняют, поэтому мне трудно утверждать, что именно. Я спросила, как он догадался, что его «изнасиловали». Оказалось, один из тех пятерых посоветовал ему так сказать».



Мать немедленно вернулась к воротам лагеря — из-за ковида на территорию родителей не пускают — и потребовала встречи с руководством «Мечты». «Представитель администрации лагеря мне объяснил, что это была просто «игра в докторов», якобы сын сказал, что разбирается во взрослых вопросах, и его попросили «показать», — говорит женщина. — Я своего ребенка забрала. Но что тогда происходит там с девочкой, которая осталась? У родителей связи друг с другом нет. Мы могли обмениваться информацией только в группе лагеря в ВК. А там все комментарии подтерли, а потом вообще группу закрыли».



Фото: Скриншот страницы vk.com Поделиться Поделиться







На момент публикации, группа «Мечты» в соцсети оказалась недоступна. Но копия стены группы с частью родительских комментариев сохранилась в кэше «Яндекса».

«Всё началось в первый день, когда неадекватные дети начали обижать всех, — пишет на стене группы Ирина Парфилова, которой удалось дозвониться до гендиректора лагеря. — По факту был составлен акт, о том что эти дети покидают лагерь. Спросила, почему они до сих пор там. Объяснил, что через фирму, которая привезла детей, не решился этот вопрос и сегодня будет действовать через администрацию. Вчера уволилось двое вожатых, один из которых матом ругался на детей, второй ушел за компанию с ним. Замдиректора тоже уволилась, тоже из за конфликтной ситуации. Сказала, что родители все очень недовольны. Обещал исправить ситуацию. Завтра буду звонить ещё раз, узнавать как решился вопрос по поводу 5 детей, которые там устраивают беспредел. С ними не может никто справиться».



«Фирма, которая привезла детей» — это компания «Совенок Тревел», она организовывает отдых в детских лагерях на территории РФ, Ленинградской области, Краснодарского края, Болгарии и Белоруссии. Гендиректор и владелец «Совенка» Дарья Шаповалова на звонки «Фонтанки» не ответила. Кроме «социальных» путевок, организация продает путевки на «авторскую программу» в ДОЛ «Мечта» по 31 тысяче рублей за смену. Программа обещает «увлекательные квесты» и «море приключений», называется «Приключения Совенка #нестандарт». Генеральный директор лагеря «Мечта» Андрей Самсонов также не снял трубку. Единственным человеком, кто взялся донести до «Фонтанки» мнение администрации о том, что происходит в «Мечте», стал начальник лагеря Евгений Кунин. Он признался, что приступил к этой работе только девять дней назад. Его экстренно перевели сюда из другого региона, где он должен был руководить одним из южных лагерей.

«Воспитатели в лагере появились, — рассказал Евгений Кунин. — Мы их ждали вчера ночью, они приехали. Сегодня они уже на отрядах. Что касается обид. У нас есть некоторая группировка из семи человек. Это дети из одного большого семейства, у них есть и приемные, и свои, от 7 до 12 лет. К ним присоединился еще один мальчик. Хамское поведение со стороны этих детей просто невыносимо. У них есть старшая сестра, которая может дать команду «фас». Была борьба серьезная с этой ситуацией. Они умоляли не вывозить их из лагеря, потому что встал вопрос перед опекой и соцзащитой, которая направляла их в лагерь. Есть даже письменная объяснительная со стороны врача, заместителя начальника лагеря и со стороны детей по поводу происходящего. Они интернатские, им свойственна воровская система. Они могут зайти куда-нибудь, полазить. Эти дети недоедают. Они говорят: «У нас мама готовит суп один раз в две недели». Здесь они хотя бы отъедаются».



По поводу странных игр с малышами, начальник лагеря отметил, что ничего страшного не произошло, это была «маленькая детская шутка»: мальчик шести лет пробежался голым по корпусу, потому что «видимо, в семье принято». «Раз он такое себе позволяет, то и другие решили показать себя. Но никакого насилия физического или психологического в отношении ребенка не было», — говорит Кунин.

История с «пробежкой голышом» действительно была. И она тоже случилась с сыном Татьяны Петровой. Женщина утверждает, что в семье «так не принято». «Сын объяснил, что эти бандиты долго уговаривали его, чтобы он пробежал по корпусу голым, — говорит она. — Он отказался. Тогда они во сне сняли с него трусы. Он проснулся, захотел в туалет. Туалет на этаже, трусы не смог найти, вот и побежал голым».

Евгений Кунин признает, что определенные проблемы с детьми, приехавшими по социальным путевкам, есть. В лагере таких 127 человек, а общее количество детей до недавнего времени равнялось 274. Сколько было на момент разговора с «Фонтанкой», начальник лагеря затруднился сказать, так как родители начали забирать детей.



«Вопрос с тем, чтобы забрали детей из «группировки», мы с гендиректором не смогли решить, — говорит он. — Несколько раз звонили их матери. Она в ответ угрожает, что будет жаловаться на лагерь везде, где можно. Со мной уже имели беседу представители Роспотребнадзора по Приозерскому району. Но я не могу в полной мере отвечать за подготовку лагеря к смене, потому что приехал из другого региона 25 мая, а 30-го уже принимал детей. Ни вожатых не было, ни горничных. Акционеры должны были заниматься кадровой политикой. А получилось, что я сейчас занимаюсь всем, насколько сил хватает. Все вопросы нам обещают решить ко второй смене. Сейчас в каждом отряде есть вожатый. Даже физрук появился».

Начальник лагеря посетовал, что найти управу на трудных подростков очень сложно, потому что у лагеря нет сопровождающего инспектора по делам несовершеннолетних. «Мы сейчас выяснили, что многие дети стоят на учете, — говорит Кунин. — Некоторые — на контроле в связи с психоневрологическими диагнозами. Они даже белеют от злости, если хотят подраться, а им говорят, что ничего не получится. Пока мы решаем эти вопросы внутри лагеря сами. Просто взять и выгнать хулиганов в шею мы не имеем права».

В лагере есть положенная охрана и система видеонаблюдения. Но у охранников нет полномочий заниматься воспитанием детей. А группа ВК, в которой родители обменивались тревожными новостями, по словам начальника лагеря, была заблокирована администрацией социальной сети, потому что кто-то из родителей оставил там гневный и весьма нецензурный комментарий.

Происходящим в «Мечте» после запроса «Фонтанки» заинтересовались в комитете по образованию Санкт-Петербурга. «Принято решение завтра выехать в лагерь с проверкой изложенных в обращениях граждан фактов, — сообщили в комитете по образованию. — В лагерь отправятся представители администрации района и оператора. Также информация передана в комитет по образованию Ленобласти. Что касается работы с трудными детьми, то это вопрос профессионализма педагогов и вожатых».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»