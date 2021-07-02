«"Обезьяний рефлекс" на систему светофора». Сотрудников ЛГУ имени Пушкина разделили на цветных и ковид-диссидентов

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







В Ленинградском госуниверситете имени А.С. Пушкина сотрудников и преподавателей разделили на вакцинированных, переболевших, обладающих постоянными и временными медотводами. 2 июля информация об этом распространилась в антипрививочных телеграм-каналах со ссылкой на одного из профессоров. «Мы считаем, что неправильно призывать ребят прививаться, если сами преподаватели и сотрудники этого не сделали», — объяснил «Фонтанке» ректор университета, доктор экономических наук, кандидат политических наук Станислав Еремеев.



— Станислав Германович, расскажите, пожалуйста, про новую пропускную систему. — Вы знаете, что было [опубликовано 573-е] постановление правительства Ленинградской области о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (хоть кампус вуза и находится в Пушкине, то есть на территории Петербурга, учебное учреждение подчиняется властям Ленобласти. — Прим. ред.). В соответствии с этим постановлением мы проводим большую разъяснительную работу среди сотрудников, чтобы они все привились, и достаточное число сотрудников сегодня это сделали. Те, у кого есть отводы по медицинским показаниям, естественно, находятся в другой ситуации. Мы говорим о добровольной прививке для тех, кто по состоянию здоровья может ее сделать.

С другой стороны, сегодня уже на уровне министерства науки и высшего образования ставится вопрос по прививкам среди молодежи, студентов, где количество привитых ребят очень мало. Мы считаем, что неправильно призывать ребят прививаться, если сами преподаватели и сотрудники этого не сделали. Поэтому первый шаг, который сейчас предпринят, с наступлением каникулярного периода, когда студенты ушли на каникулы, мы в вузе с целью увеличения сотрудников, которые все-таки добровольно приняли для себя решение привиться, проводим мероприятия, суть которых в следующем.



Моим распоряжением предложено сотрудникам, которые привились, приходить на работу свободно (речь идет о кампусе в Пушкине. — Прим. ред.). Тем сотрудникам, у которых сегодня нет отвода от прививки по состоянию здоровья, но при этом они являются — так назову это — ковид-диссидентами, сказано, что они будут работать в удаленном режиме. Благо, что с момента появления ковида в вузах мы на дистанте научились работать.



Такой эксперимент мы сейчас ведем, чтобы успеть к 1 сентября и встретить начало учебного года [в условиях], когда большинство наших сотрудников своим личным примером показывает, что мы здесь создаем условия для безопасной среды обитания ребят. Тем более, что с 1 сентября появятся первокурсники, многие из них несовершеннолетние. Мы отвечаем за их здоровье.

— Действительно ли это будут какие-то разноцветные знаки отличия?

— Да нет. <...> Я думаю, это временно, потому что дальше мы перейдем на электронную систему контроля. Технические средства позволяют. Это, знаете, такой «обезьяний рефлекс» на систему светофора, которая работает в период коронавируса в Ленобласти. Это понятно сотрудникам. Они все знают, что в результате принятых администрацией области мер в зависимости от распространения коронавируса ряд территорий был в красной зоне, ряд — в зеленой, промежуток — в желтой. В рамках такого светофора кадры (Отдел кадров. — Прим.ред.) решили в течение этого месяца поэкспериментировать, чтобы сотрудники не стояли у входа, не создавали толкучку ненужную, тем самым сокращая дистанцию, которую требуют санитарные врачи.



Я думаю, что это мера временная, потому что с тем темпом вакцинации, который идет среди сотрудников сейчас, возможно, к 1 августа мы это все отменим.

— Как это физически будет выглядеть?

— У каждого сотрудника пропуск есть и в пропуске есть вкладыш разного цвета. Вот и все.

— Сколько сейчас у вас сотрудников привито?

— У меня уже 65% сотрудников привились. Когда я говорю 65%, имею в виду от 100%. Часть сотрудников имеет отводы по состоянию здоровья, часть переболела...Более того, мы организовывали приезд выездных групп для проведения вакцинации, что тоже позволило выйти на хорошие параметры.

Если говорить о цифрах, они как всегда бывают от лукавого, но мне бы хотелось, чтобы мы выполнили призыв председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области профессора [Сергея] Тарасова, который просит до 1 сентября провести профилактические прививки не менее 80% работников с учетом медицинских противопоказаний. Я думаю, к 1 сентября <...> мы выйдем на эти параметры. Мы относимся к той сфере, где цена заболевшего человека очень велика.



— Так называемые ковид-диссиденты все-таки смогут прийти в вуз, но если сдадут отрицательный ПЦР-тест, правильно?

— Конечно. У них всегда есть право работать на удаленке так же, как мы делаем с категорией 65+. Вопрос в другом. Самая большая сложность, которая сегодня есть в учебном заведении — это то, что большинство молодых ребят не хочет вакцинироваться. Нам нужно разъяснять им, а как можно разъяснять, если сам этой позиции не придерживаешься? Перед тем, как спрашивать что-то с молодежи, спроси с себя, говорим мы сотрудникам и преподавателям. — Наверняка найдутся люди, которые обвинят вас после этого в дискриминации…

— А в чем дискриминация? Дискриминации никакой нет. Каждый имеет право — налево или направо. Человек делает свой выбор. Хочет сохранять свою личную свободу и не идти вакцинироваться — это его право, но тогда он должен понимать, что его свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Он может кого-то заразить и так далее.

[Такие люди могут] Работать из дома. Благо, что технические средства есть, компьютерные программы существуют, образовательные программы для учебного процесса есть, управленческие программы, которые используются, если он не преподаватель, а сотрудник, тоже есть. Проблемы-то здесь нет. Сегодня мы можем четко сказать, что мы научились жить в мире удаленного нахождения от рабочего места, поэтому я не вижу здесь никакой дискриминации. Другое дело, что человек лишает себя комфортной ситуации, общения с коллегами, но он сам выбирает свой путь.



— Все-таки есть у нас люди, которые любят проводить аналогии с маркировкой евреев, шутить про шестиконечные жетоны и тому подобное...

— Если такие люди оказываются в высшем учебном заведении, возникает вопрос, насколько их интеллект соответствует этому, если они такие аналогии проводят. Мы же никому бирки не вешаем. Мы говорим о маркировке пропускного режима. Тем более это шаг, сделанный в период отсутствия в вузе студентов, на месяц, для того, чтобы посмотреть, насколько у нас ситуация хорошая или плохая. Пока еще не ввели [эту меру, когда я] за месяц до 1 июля только сказал, что собираюсь такое сделать, уже побежали делать прививки те, кто еще раздумывал. Это побуждение к действию.

Беседовала Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

