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Актер Егор Бероев сравнил новые коронавирусные ограничения в Москве с Холокостом

Российский актер Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы»-2021 высказался против новых коронавирусных ограничений в Москве и притеснения непривитых. Нынешнюю ситуацию он сравнил с расовой дискриминацией и геноцидом евреев.

Актер и член жюри конкурса вышел на сцену с желтой звездой на пиджаке и заявил, что он от коронавируса не прививался, и хотя его знакомые и «даже некоторые друзья» вакцинировались, это никогда не было причиной для ссор, потому что они «взрослые люди» и уважают выбор друг друга. «Мое тело — мое дело», — аргументировал он.

«Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить? — заявил Бероев. — Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора, даже если выбор вам не нравится и вы желаете ему исключительно добра».

Он призвал находящихся в зале не допустить вражды и «сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом дауна и без, белых и черных, евреев и не евреев, привитых и непривитых». «Это однажды уже было, и наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью», — закончил свою речь артист.

В Федерации еврейских общин России раскритиковали поступок актера. «Люди, которые всерьёз так думают, должны быть не очень умными. Сравнивать запрет прийти в ресторан с Варшавским гетто, например, — это не указывает на высокую интеллектуальность. А безвкусица — наклеить золотую шестиконечную звезду, не понимая, что это вульгаризация катастрофы, геноцида, убийства детей», — цитирует председателя общественного совета Федерации Боруха Горина издание «Подъём» 23 июня.

Негативно высказался о действиях Бероева и профессор Российской академии интеллектуальной собственности Лев Симкин на своей странице в Facebook. По его мнению, такая риторика — это использование Холокоста как разменной карты. Он отметил, что год назад в Мюнхене тоже нашили на одежду желтые звезды и вышли на демонстрацию после слухов об обязательной вакцинации, но власти сразу одернули их и запретили подобное, потому что такие действия умаляют трагедию.

Желтая звезда — это особый отличительный знак, который по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной германским властям территории в период Холокоста. Он служил для того, чтобы отличать евреев в общественных местах.

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в столице смогут только те, кто вакцинировался от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последнего полугода или имеет свежий отрицательный ПЦР-тест.

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Комментарии (30)

paha
Вот интересно. Когда в классе ребенок заболевает ветрянкой или педикулезом- все мамаши-антипрививочницы начинают голосить в родительских чатах и написывать директору школы и во всякие РОНО о немедленном карантине и т.д. А уж что приходится выслушивать родителям заболевшего детеныша.... Чо там дальше про геноцид? Не пожрать в ресторане?
261847251
Говорят среди актёров много неумных людей.
zzz34
Бероев молодец!как у ковидных истеричек заполыхало
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