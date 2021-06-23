Российский актер Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы»-2021 высказался против новых коронавирусных ограничений в Москве и притеснения непривитых. Нынешнюю ситуацию он сравнил с расовой дискриминацией и геноцидом евреев.

Актер и член жюри конкурса вышел на сцену с желтой звездой на пиджаке и заявил, что он от коронавируса не прививался, и хотя его знакомые и «даже некоторые друзья» вакцинировались, это никогда не было причиной для ссор, потому что они «взрослые люди» и уважают выбор друг друга. «Мое тело — мое дело», — аргументировал он.

«Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить? — заявил Бероев. — Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора, даже если выбор вам не нравится и вы желаете ему исключительно добра».

Он призвал находящихся в зале не допустить вражды и «сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом дауна и без, белых и черных, евреев и не евреев, привитых и непривитых». «Это однажды уже было, и наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью», — закончил свою речь артист.

В Федерации еврейских общин России раскритиковали поступок актера. «Люди, которые всерьёз так думают, должны быть не очень умными. Сравнивать запрет прийти в ресторан с Варшавским гетто, например, — это не указывает на высокую интеллектуальность. А безвкусица — наклеить золотую шестиконечную звезду, не понимая, что это вульгаризация катастрофы, геноцида, убийства детей», — цитирует председателя общественного совета Федерации Боруха Горина издание «Подъём» 23 июня.

