Kings of Convenience. Peace or Love

Tyler, The Creator. Call Me If You Get Lost



Tyler, The Creator фактом своего существования подтверждает, что рэп всё еще жив и до сих пор не превратился в примитивное и бесформенное нечто. Один из самых влиятельных рэперов планеты, получивший за свои прошлые альбомы огромное количество авторитетных музыкальных премий, Tyler не консервируется и не старается зацикливаться на удачных находках прошлых лет. Музыкант всё время экспериментирует со звуком. А еще — всё время рассказывает разные истории, отличающиеся не только сюжетом, но и жанром повествования. И, чтобы окончательно запутать слушателей, а себе дать полную свободу действий, артист постоянно умножает собственные сущности, придумывает новые образы и персонажи, от лица которых ведет свой рассказ, и каждый из которых сочиняет рэп по-своему.