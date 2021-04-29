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Самые яркие и необычные альбомы уходящего месяца — в обзоре «Фонтанки»: что вы могли пропустить, и на что стоит обратить внимание?

The Offspring. Let The Bad Times Roll

Этот альбом вышел после огромного перерыва. Удивительно, что фанаты до сих пор не забыли ансамбль и поп-панк в принципе. И тот же Spotify показывает уверенные два миллиона слушателей группы в месяц.

За то время, пока The Offspring отсутствовали в музыкальной повестке, вкусы и предпочтения публики сильно изменились. Все полюбили рэп, тик-ток-поп и r’n’b. А гонка исключительно за «флоу» и «вайбом» избавила артиста от необходимости подбирать слова и заботиться о соответствии формы содержанию. Песня уже перестала быть песней в привычном понимании слова.

Тем прекраснее, что The Offspring «проспали» этот момент и вышли на арену с привычными поп-боевиками. И оказалось, что бодрые мелодичные песни с хорошо пропетыми словами все еще нужны широкой аудитории. И группа The Offspring, никогда не входившая в число моих любимых, теперь воспринимается как персонаж, которого в далеком прошлом ты часто видел мельком на вечеринках, а теперь, спустя десять лет, встретив его в толпе незнакомой тусовки, рад ему как лучшему другу.

Tom Jones. Surrounded By Time

Том Джонс, в принципе, может даже не выпускать новые альбомы: он уже достоин восхищения, потому что в 80 лет, и несмотря на недавнюю утрату супруги, продолжает петь. Но певец не думает о принципах, он просто делает то, что любит, умеет и должен.

Новый альбом — традиционно шикарное собрание каверов с несколькими вкраплениями авторского материала. Под прицел мастера на этот раз попали такие разные авторы, как Michel Legrand, Terry Callier и даже Michael Kiwanuka. Версия хита последнего, кстати, — кажется, единственный провальный номер альбома.

Теперь Том Джонс «выдает» песни, удивительно далеко ушедшие от столь привычного ему поп-формата. С возрастом он стал петь иначе и собрал команду продюсеров с совершенно иным подходом к материалу. В итоге получилась работа, которую я, скорее, бы отнес к пантеону зрелой и серьезной рок-музыки, чем к привычному формату «Далайлы». И если когда-нибудь молодой слушатель рискнет послушать этот альбом, то он будет приятно удивлён тем, насколько модно и актуально все звучит у ветерана ретро-дискотек и караоке. Son Lux. Tomorrows III

Американские инди-музыканты Son Lux — явление такого же порядка, как знаменитый электронщик Woodkid: недаром они выступали когда-то на одной сцене. И те, и другой практикуют бескомпромиссный подход к созданию музыки и как бы вообще не заботятся о комфорте для слушателя. Но при этом умудряются целиком завладеть вниманием широких народных масс.

Son Lux умеет делать невероятно сложную и одновременно очень красивую музыку, которая живет по собственным правилам (и в рамках этих правил музыкантам ничего не стоит пять минут блуждать в атональном шуме, затем выдать пронзительное акустическое соло и в самом неожиданном месте начать петь). Не исключение и текущий альбом, который является заключительной частью трилогии про «Завтра», каким оно видится из положения «Сейчас».

Идея трилогии появилась во время пандемии, и есть надежда, что с завершением цикла подойдут к концу и нынешние смутные времена. А тот факт, что каждый новый альбом Son Lux обрастает все большим количеством поклонников, и живые выступления группы давно распланированы на несколько лет вперед, вселяет надежду, что современная массовая публика не так проста, как кажется. London Grammar. Californian Soil

Этот британский проект всегда был для меня большой загадкой. Первые два альбома, очень ровные, сыгранные словно в одном настроении, заплутавшие между мажором и минором, по непонятной мне причине стали невероятно востребованными у публики.

Существуют такие ансамбли, в активе которых есть умение сочинять песни с прицелом на стадион. Как они это делают — непонятно, но все время есть ощущение, что подобный талант невозможно наработать в процессе творчества: он либо есть, либо нет. И если группе повезло им обладать, все дальнейшее для них является по сути делом техники.

Не знаю, что случилось с London Grammar теперь, но похоже, им стало скучно в рамках одного формата. И они рискнули выйти за созданные ими самими стилистические рамки. В итоге песни лишились монолитности и стали более разнообразными и сложными по структуре и материалу. В них стало больше неожиданных сюжетных поворотов. А также стали ощутимо слышны заимствования чуть ли не из народной музыки.



И в данном случае такая сознательная вторичность, на мой взгляд, пошла группе только на пользу. Из бесплотных и бесполых существ они превратились в живых и полнокровных и даже в чем-то неровных и неправильных артистов. Понравится ли это публике, я не знаю. Но если даже залы на концертах группы вдруг опустеют, теперь уже лично я приду и встану в первый ряд.

Alfa Mist. Bring Backs

Этот британский артист всем своим творчеством вскрывает для нас прочную родственную связь джаза и хип-хопа. И если непосвящённому слушателю кажется, что это два совершенно разных музыкальных мира, то после прослушивания последнего альбома Alfa Mist он поймет, как глубоко заблуждался.

Alfa Mist начал свое путешествие в мир джаза как хип-хоп продюсер. И первое время рассматривал джаз исключительно в качестве поставщика интересных битов и сэмплов для своих ритмических экспериментов. Но в процессе музыкальной стройки кирпичи стали влиять на строителя. Артист настолько проникся духом джаза, его полиритмической организацией, сложносочиненными и сложноподчиненными мелодическими предложениями, что ему захотелось оказаться внутри.



Джаз раскрыл свои объятья и приобрел очередного артиста редкого формата — мыслящего паттернами электронной музыки, но вживляющего этот образ мышления в тело самого непредсказуемого и живого по сути музыкального стиля. А мы приобрели новый альбом, полный драйвовой и умной современной музыки.

Воллны. «Мексика»

Один из самых плодовитых деятелей глубокого музыкального подполья, Феликс Бондарев, более всего известный своим буйным проектом RSAC, очень любит разного рода коллаборации и сайд-проекты. Есть такие артисты, которые растут не только вглубь, но и вширь, амбиции влекут их занять как можно больше территории, попробовать перевоплотиться в разные ролевые модели. И, как это ни странно, обычно таким персонажам удается ярко выступить в любом амплуа: в их мозг словно вшит специальный радар, который точно сканирует принципиальную особенность любого музыкального стиля и вычленяет из него самые важные и лучше всего работающие элементы.

Проект, которому Бондарев посвящал меньше всего времени и внимания, и который он вообще задвинул на некоторое время, «Воллны», играет ядерную смесь готического рока и синти-попа. А в целом напоминает искусную стилизацию под «Гражданскую оборону» и «Кино» одновременно. Но при этом, в отличие от многих подражателей и первых, и вторых, Бондарева делает это самобытно и оригинально, а от самого факта столкновения двух колоссальных прототипов возникает новое, весьма убедительно высказывание — и в музыкальном, и в вербальном плане.



НОМ. МАЛГИЛ

Кажется настолько очевидной связь группы НОМ и поэтического творчества ОБЭРИУтов, что удивительно, почему этот альбом появился на свет только сейчас. Группа, исповедующая брутальный и ироничный панк-индастриал, наконец, взялась за стихи Введенского, Олейникова и далее по списку. И сделала это настолько органично, что возникает ощущение, что поэты середины прошлого века писали исключительно в расчёте на далекое будущее и появление в нем группы НОМ.

Так же, как их зарубежные коллеги и братья по духу, группа Laibach, НОМ это всегда не только и не столько про музыку — скорее, про «лайфстайл» («глянцевое» слово, странно смотрящееся в контексте лютых неформалов, но наиболее точно отражающее художественную стратегию коллектива). Основатели художественной секты «Колдовские художники», владельцы галереи «Свиное рыло», режиссёры независимого кинематографа и, конечно, популярные альтернативные музыканты — это все о них. И в этом тотальном погружении в творчество в любых возможных его проявлениях НОМ, спустя много десятков лет, зарифмовал себя с ОБЭРИУтами. Никогда еще великое поэтическое слово не звучало так грозно и агрессивно, и при этом в атмосфере полной и бескомпромиссной любви к поэтическим нюансам, рифмам, аллитерациям, консонансам и диссонансам.

«К праву на отдых. Мастерская Брусникина»

Актерская песня — это всегда особенный жанр, который безошибочно можно опознать на слух. Часто — безыскусный с точки зрения музыки, но всегда внимательный к слову и, главное, к образу, который стоит за словами. В то время как «профессиональная» популярная музыка все больше дистанцируется от текста и смысла, актеры, в силу въевшегося в них театрального образования, прежде всего думают о сюжете, а следовательно, о послании аудитории.

Каждая эпоха имеет своих актеров-песенников, и часто именно они становятся главными приметами времени. Достаточно вспомнить в этом контексте Владимира Высоцкого.

Нынешнее время очень богато и на театральные события, и на эксперименты людей театра в области музыки. Подобных проектов набралось столько, что самые продвинутые продюсеры уже задумываются об отдельном фестивале на эту тему.

Очередной яркий проект такого рода — альбом песен актеров Мастерской Брусникина на стихи Александра Галича. Он собран из тех композиций, которые вошли в основу спектакля Мастерской. Дмитрий Шугайкин из группы OQJAV так ладно поработал над их звучанием, что они стали слушаться остро, актуально и свежо. Здесь нет никакого нафталина. Только яркие образы, острая мысль и блестящая упаковка всего этого великолепия.

Не’Мой Фронт. «Новый мир»

Еще один пример того, как актеры берутся за гитары, барабаны и прочие музыкальные инструменты. Коллектив артистов, находящихся в зоне действия маленького, но весьма заметного петербургско-московского «Невидимого театра», всегда так или иначе был связан с музыкой. Современная альтернативная эстрада проникает в спектакли театра — и в качестве музыкального оформления, и «в натуральном виде»: музыканты участвуют в самих постановках. Да и все артисты труппы — люди поющие и музицирующие.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в процессе творчества от труппы отпочковалось отдельное явление — группа «Не’Мой Фронт», проект Евгения Серзина, брата главного режиссера «Невидимого театра» Семена Серзина. Сам Семен, кстати, тоже «допущен» к музыке и играет в коллективе на барабанах. Тексты, как это водится у театралов, всегда умные, всегда образные, даже в паузах и недомолвках способные рождать яркие картинки и дополнительные смыслы. В качестве музыкального языка выбран традиционный рок. И, на мой взгляд, это единственное слабое звено в данной цепи. Все-таки подобная стилистика выглядит несколько устаревшей и словно отбрасывает коллектив в эстетику ветеранского уже движения Ленинградского рок-клуба. И на слух песни «Немого Фронта», скорее, зайдут соответствующей аудитории и проскочат мимо более прогрессивных слушателей. Хотя, возможно, действовать в такой узнаваемой парадигме — это сознательный выбор музыкантов. Как люди театра, они должны чувствовать уместность того или иного эстетического контекста. И, возможно, высказыванию, в котором сочетается злободневность и «вневременность», именно такая «обертка» подходит больше всего. Zventa Sventana. «На горе мак»

Если бы этот альбом появился чуть раньше, вопрос, кому на самом деле надо ехать на «Евровидение», не стоял бы вообще. Ни в коем случае не хочу обидеть Манижу, она большая молодец и сильная артистка, но то, что делают Тина Кузнецова и Юра Усачев, особенно та вершина, которой они достигли в своей последней работе, вызывает неподдельный восторг.

Если кто-то еще сомневался, что обращение к русской фольклорной традиции и переосмысление ее в категориях современной музыки возможно, просто включайте новый альбом. Вообще не принципиально, с какого места. Здесь каждая песня — это стопроцентный этнический «боевик». И несмотря на то, что каждая из них рассказывает собственную историю, — то страшную, то трагическую, то разбойничью, то неукротимо веселую, — все вместе эти песни складываются в единый роскошный орнамент. И в нем каждое лыко в строку, стежок ложится к стежку, и хочется, чтобы эти артисты продолжали вышивать свой музыкальный узор бесконечно.

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»