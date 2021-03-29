Новая музыка марта: Тест Роршаха от Jay-Jay Johanson, зум Ринго Старра и нетолерантная Лана дель Рей

Фото: фрагмент обложки ER Поделиться Поделиться







Музыкальный продюсер Денис Рубин прослушал главные альбомы ушедшего месяца и оценил, какие стоят внимания, а какие можно и пропустить.

Kings of Leon. When You See Yourself

Kings of Leon — американская группа, сплошь состоящая из братьев и кузенов, родилась на волне общего увлечения гитарными коллективами в начале нулевых. Как и все коллективы той волны, группа поражала аудиторию качественным звуком, набором крепких боевиков, непонятно откуда в таком количестве взявшихся у совсем молодых музыкантов, и имперскими амбициями по покорению стадионов всего мира. Но, в отличие от многих коллег по цеху, им действительно удалось реализовать последний пункт из списка, параллельно покрываясь бронзовым налетом.



Но запала и умения регулярно выдавать боевики, сравнимые по энергии и силе высказывания с ранними работами, у них все же не оказалось. В эксперименты им уйти не удалось, группа неизбежно пришла к самоповторам, и удивить слушателя у них не получается. Последний альбом — тому доказательство. Каждая песня претендует на громкое и убедительное высказывание, все звучит достойно и мощно — но скучно.



Единственное, что выделяет альбом из числа прочих новых релизов музыкального мейнстрима, — это новация в области дистрибуции. Продажа альбома осуществляется с использованием NFT, нового крипто-токена, который изобрели для того, чтобы приспособить его к продаже произведений искусства. В данном случае, правда, совершенно непонятно зачем.



Фото: обложка альбома Поделиться Поделиться







tUnE—yArDs. sketchy

tUnE-yArDs — яркий образец коллектива, играющего в жанре инди-поп. Этот жанр — идеальное изобретение для тех, кто устал от очевидной попсы в любом ее проявлении, и при этом не настолько радикально увлечён современным искусством, чтобы получать удовольствие от авангарда, нойза или фри-джаза. tUnE-yArDs это по сути проект одной артистки, Merrill Garbus, которая лишь для приличия привлекает к исполнению своих песен других музыкантов. Лет десять назад, когда она начинала, никто не мог предположить, что она будет занимать ощутимые позиции в чартах. И если бы она захотела мейнстримовой популярности и приложила к этому минимальные усилия, чуть-чуть упростив свой концепт по всем фронтам и создав несколько хитов для радио и ТВ, то, безусловно, давно бы уже была в пантеоне. Но, видимо, ей этого не нужно, и ей комфортно в той позиции, когда она может делать только то, что хочется.

По музыкальной и идеологической стратегии tUnE-yArDs можно сравнить с легендарными Chumbawamba. Недаром и тех и других относят к узкому субжанровому определению «агит-поп». Действуя как заправские разведчики, музыканты работают «под прикрытием», создавая простые и хитовые мелодии, а в тексты внедряя самые злободневные и революционные идеи, связанные с гендерной, расовой, социальной и прочими справедливостями. Судя по хит-парадам, агентурная работа у Merrill Garbus получается все лучше и лучше.

Ringo Starr. Zoom In

Вслед за Полом Маккартни второй «мушкетер» четверки тоже записал альбом, воспользовавшись пандемией. По признанию самого Ринго, он очень серьезно воспринял карантин и выходил из дома не более десяти раз. Зато появившееся время посвятил сочинению песен, которых не набралось на полноценный альбом, но оказалось достаточно для издания EP. И если сэр Пол писал свою пластинку единолично и в полной изоляции, мистер Старр пошел иным путем, использовав все возможности удаленного сотрудничества: привлек к записи альбома самого Маккартни, а также Шерил Кроу, Ленни Кравица и Дэйва Грола. Как-то даже слишком прекрасно для пяти песен альбома.

В названии пластинки автор постарался обыграть и способ его создания, и более глобальную мысль, выходящую за узкие рамки рефлексии на тему изоляции. По словам Ринго Старра, мир в последние годы вошел в новую фазу, когда все наши внешние связи сжимаются до узкого канала — объектива камеры на телефоне или компьютере.



Что касается самого материала, он достойный и наверняка понравится последовательным поклонникам группы The Beatles и самого Ринго Старра. Но никаких откровений, в отличие от уже в четвертый раз упоминаемого мной тут Маккартни, я на пластинке не обнаружил.

Что воодушевляет — так это обстоятельство, что есть еще люди, которые в 80 лет не зависают у камина или над огородной рассадой, а берут в руки гитару, включают Zoom и звонят старым приятелям со словами: «Я тут задумал новую пластиночку…»

Jay-Jay Johanson. Rorschach Test

JJJ стоит в ряду тех артистов, которые в России популярны больше, чем у себя на родине. Когда-то в мире для подобных явлений был даже придуман термин Big in Japan. Естественно, что в том случае речь шла о таком же японском феномене.



Что именно западает в русское сердце из песен Йохансона — угадать сложно, но подозреваю, что это фирменная смесь модного звука и пронзительной меланхолии почти ресторанного надрывного толка. В общем, полный и тотальный декаданс, который каким-то непонятным образом сохранился в генах российской интеллигенции — а именно ее представители и являются главными слушателями шведского музыканта.



В какой-то момент формула успеха Йохансона начала давать сбой. Последние альбомы нашли меньше понимания у публики, чем обычно, и причина этого — уход музыканта в эксперименты с танцевальной музыкой и смена имиджа. Все привыкли к худощавому изможденному юноше с черными кругами под глазами, живому воплощению того самого подспудного декаданса. А артист стал больше походить на фриковатого андрогина, что не особо «заходит» нашей аудитории. Но, похоже, чутье подсказало музыканту, что пора возвращаться к истокам. В итоге последний его альбом — шикарное собрание песен в старом духе, лишь очень деликатно приправленных электроникой и легкими звуковыми экспериментами. «Тест Роршаха» — самый зрелый и увлекательный альбом артиста.

Lana Del Rey. Chemtrails Over the Country Club

Выход седьмого альбома певицы откладывался несколько раз. В ходе подготовки релиза певица успела «поймать» абсурдное обвинение от чернокожих активисток, которые придрались к обложке будущего альбома — на ней изображены подруги юности артистки, и среди них, к удивлению активисток, не оказалось ни одной чернокожей девушки. Все это не помешало певице в очередной раз доказать, что она по праву считается одной из самых популярных артисток в мире. Новый альбом — собрание шикарно записанных и аранжированных хитов, в которых умещаются и хитовая музыка, и умные, очень личные тексты.

В отличие от предыдущего альбома, нынешняя работа певицы обращается к традиционной американской музыке. В ней много кантри и фолка. И в этом смысле пластинка приближается к альбомам еще одной безусловной мировой звезды — Тейлор Свифт.

Вообще сейчас многие девушки-музыканты из числа звезд нащупали этот уникальный и очень располагающий к ним концепт новой искренности. Слушатель перестает разделять лирический образ и саму исполнительницу. И если это сделано искусно, то и работает безотказно.



Xiu Xiu. Oh No

Темный гений музыкального подполья, один из тех артистов, что последовательно и бесстрашно продолжает исследовать через музыку темную и оккультную изнанку жизни, Джейми Стюарт и его ансамбль Xiu Xiu записали новый альбом, целиком состоящий из дуэтов с приглашенными вокалистами и вокалистками. В числе допущенных к таинству — Sharon Van Eaten, Alice Bug, Chelsie Wolf, Owen Pallett и многие другие. Абсолютно звездный состав с точки зрения любого уважающего себя фаната инди-музыки. Стюарт обладает одним из самых характерных и узнаваемых голосов современной независимой сцены. А в сочетании с таким количеством приглашенных вокалистов он раскрывается особенно убедительно.



Когда говоришь о творчестве Xiu Xiu, всегда очень сложно выделить какие-то отдельные песни, которые можно было бы назвать хитами. «Фишка» здесь не в этом, а в целостности каждой работы, в последовательно сгущаемой и уплотняемой атмосфере, переплетении музыки, слова, идеи и философии. Новая пластинка в этом смысле не выпадает из общего ряда. Слушать ее рекомендуется полностью, воспринимать как одурманивающее средство, на всякий случай — просить друзей во время прослушивания приглядывать за вами.



Фото: обложка альбома Поделиться Поделиться







РАДАР. «Очевидное и невероятное»

Многие поклонники Spitfire, старой доброй ска-группы из Петербурга, очень ждали этого альбома. Несмотря на то что автор и отец-основатель нового проекта «РАДАР» Рома Парыгин записал материал достаточно давно, он подошел к вопросу релиза основательно и не спешил с его публикацией. До момента выхода пластинки в Сети появилось несколько концертных клипов, а затем и пара синглов, один из которых некоторое время держался на первом месте в «Чартовой дюжине» «Нашего радио».

Из подготовительных маневров стало понятно, что поклонников ожидает звездный состав участников. В группу рекрутированы участники ансамблей «Ленинград», «Кирпичи», Animal Jazz, Женя Любич Бэнд. А также стало понятно, что Парыгин использовал для этой пластинки безошибочную и бронебойную тактику. Он привлёк к созданию и исполнению большей части песен альбома самых ярких звезд российского рока. Таким образом, альбом обзавелся такими гостями, как Вася В, Евгений Федоров, Константин Кинчев, Александр Васильев и так далее по звездному списку.

Несмотря на такое обилие самобытных артистов, альбом получился целостным по звуку и духу. В наше время уже смешно приклеивать к музыке тот или иной жанровый ярлык. Поэтому я не буду причислять «РАДАР» ни к одному существующему направлению. Скажу лишь, что это локомотив, уверенно прущий вперед, даже там, где не проложены рельсы, а из окон его раздается ска, панк, тяжелый рок и итальянская эстрада с дудками, гитарами и барабанами.

Если вы все еще ждете возрождения легендарных Spitfire, перестаньте уже. То, что сотворил с товарищами Рома Парыгин, в разы интереснее, актуальнее и живее всех живых.

Мельница. «Манускрипт»

В данном случае я нахожусь в сложном положении. Лично мне совершенно не близко то, что делает группа «Мельница», я считаю творчество ансамбля чуть более прогрессивной вариацией фэнтези-фольклора вперемешку со сборником лучших песен с бардовского фестиваля. Но, вполне возможно, я ошибаюсь, и это доказывают тысячи восторженных поклонников коллектива. Как бы я ни относился к творчеству ансамбля, я не могу не признать, что они нашли крайне интересную творческую формулу в той фэнтези-стихии, в которой они существуют. Каждый их альбом это выверенное и работающее на всех уровнях программное произведение — с изобретенными персонажами, героями, злодеями, перипетиями, происходящими в сочиненном сказочном мире. И таким образом, каждая песня «Мельницы» считывается по-разному, в зависимости от того, насколько слушатель погружен во вселенную артистов.

Новый альбом, как я понял из слов создателей, в этом смысле не исключение. И в нем они пошли еще дальше, сопроводив музыкальную часть пластинки визуальным рядом — серией комиксов, иллюстрирующих каждую песню. Второе, что я понял из первоисточника, — в новом альбоме «Мельница» покончила с исследованием мира, которому были посвящены прошлые работы. И «Манускрипт» открывает для поклонников новую главу и новую вселенную.

Алексей Айги и Ансамбль 4’33’’. Alcohol

Алексей Айги — заслуженный мастер спорта по сочинению музыки к кинофильмам. На этой ниве он собрал, кажется, все возможные фестивальные награды и снискал любовь аудитории. Когда-то его саундтрек к «Стране глухих» перевернул для многих представление о том, как может и как должна звучать российская киномузыка. Продолжая много сотрудничать с кино, основные свои творческие силы при этом Айги отдает собственному проекту, который получил название в честь знаменитой пьесы Джона Кейджа, «Ансамблю 4.33». В этом проекте Айги вместе с музыкантами уже на протяжении двадцати лет доказывает слушателю, что инструментальная музыка может звучать современно и хитово, но при этом не будет иметь ничего общего с заезженными образцами сборников Romantic Collection. Выросшая из минимализма и авангарда, за два десятка лет музыка Айги трансформировалась в ядерную смесь джаза, рока, трип-хопа и даже панка. Каждая, исключительно инструментальная, композиция, формально относясь к академическим или неоакадемическим канонам, при этом сочиняется Айги по законам поп-музыки. В каждой песне — а это именно песни, хоть и без слов — есть место куплетам и припевам, а жесткая мелодическая сетка чередуется с импровизационными моментами.



Новый альбом коллектива поклонники Айги ждали дольше, чем поклонники Земфиры ждали ее «Бордерлайн». Как любому хорошему напитку, альбому Alcohol девятилетняя выдержка пошла только на пользу. Фактически новый альбом — это собрание главных хитов ансамбля за последние годы. Все они многократно игрались и оттачивались на публике во время живых концертов коллектива. Прослушав альбом на репите несколько раз, могу сказать следующее: будущее современной рок-музыки замаячило там, где его никто не ждал. И если вы хотите понять, как должен звучать рок и построк двадцать первого века, то лучшего образца, чем альбом инструментальной музыки Alcohol, вам не отыскать.



Фото: обложка альбома Поделиться Поделиться







Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»

