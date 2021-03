Новая музыка марта: Тест Роршаха от Jay-Jay Johanson, зум Ринго Старра и нетолерантная Лана дель Рей

Музыкальный продюсер Денис Рубин прослушал главные альбомы ушедшего месяца и оценил, какие стоят внимания, а какие можно и пропустить.



Kings of Leon. When You See Yourself



Kings of Leon — американская группа, сплошь состоящая из братьев и кузенов, родилась на волне общего увлечения гитарными коллективами в начале нулевых. Как и все коллективы той волны, группа поражала аудиторию качественным звуком, набором крепких боевиков, непонятно откуда в таком количестве взявшихся у совсем молодых музыкантов, и имперскими амбициями по покорению стадионов всего мира. Но, в отличие от многих коллег по цеху, им действительно удалось реализовать последний пункт из списка, параллельно покрываясь бронзовым налетом.