Брачные игры чешуйниц и другие насекомые. Кто живет у вас в квартире — слабонервным не читать

Для тех, кто хочет поближе познакомиться с домашними насекомыми, но пока не готов к изучению научно-популярных изданий вроде американского биолога Роба Данна «Не один дома», «Фонтанка» побеседовала с заведующим кафедрой энтомологии СПбГУ, доцентом Владимиром Дмитриевичем Ивановым. Учёный рассказал, стоит ли заводить дома чешуйниц, где стоит поселиться, чтобы реже встречать блох, и почему иногда прихлопнуть насекомое — морально, а иногда не очень.
— Владимир Дмитриевич, одна из локомотивных идей новой книги «Не один дома» Роба Данна в том, что наши дома — такое же место обитания разных живых организмов, как, например, лес. И в наших интересах познакомиться и даже подружиться со своими «сожителями». Вы с этим согласны?
— Городской житель действительно очень мало знает о той среде, в которой ему приходится существовать. Если люди будут заинтересованы в том, чтобы лучше с ней познакомиться, это будет только на пользу. В том числе для преодоления инсектофобии, арахнофобии и других современных фобий.
Городская среда появилась в том виде, в котором мы ее знаем лет 300 назад, а со всеми современными удобствами, водопроводом и канализацией, лет 100 назад. И для насекомых это тоже новая среда. И они сейчас осваивают её, потому что свято место пусто не бывает, а в квартирах для насекомых очень много привлекательного.
Мухи могут полетать у нас дома, какие-нибудь бабочки, осы, но нормально жить в квартире с нами они не могут, потому что в своих квартирах мы в какой-то мере имитируем условия, соответствующие по температуре и терморитмам нагорья Африки. Поэтому фауна наших квартир — это преимущественно насекомые тропические, которые приходят к нам откуда-то с юга. Точно также в нашей дикой природе домашний таракан не выживет, ему там не получится нормально перезимовать, спастись от врагов.
Относительно дружбы с насекомыми — тут вопрос очень тонкий. Есть, конечно, шанс, что какой-то человек полюбит сверчков, и я даже знаю, что в каких-то старых городах могут быть в магазинах сверчки на продажу, как канарейки, чтобы создавать домашний уют: кому-то нравится пение птиц, а кому-то сверчок. Есть такие оригиналы, которые держат у себя тропических тараканов. И, насколько я знаю, в крупных городах появляются всё новые и новые виды тропических насекомых как раз за счёт особей, убежавших из неволи. Иногда кто-то их просто с вещами из тропиков привозит, а они разбегаются. Самые крупные из замеченных — мадагаскарские тараканы. Они могут прожить в условиях наших квартир довольно долго.
— Мне казалось, в последнее время домашних тараканов наоборот становится меньше. По крайней мере, об этом часто говорят.
— Да, фауна, которая с нами живет, она меняется со временем. К нам иногда обращаются с вопросами — а где же наши любимые прусаки, почему их мало? С такими вопросами, конечно, лучше обращаться не в университет, а в санэпидемстанцию, где таким существам ведут учёт.
У нас здесь чёткого ответа пока нет, потому что нет тех, кто захотел бы это исследовать.
Но, должен сказать, что насекомых в городе действительно становится всё меньше и меньше. Помню, когда я был молодым человеком, лет сорок назад, было много дневных бабочек в парках, в городских садиках… А сейчас с этим наблюдается определенная проблема. То есть вокруг городов появляется зона, где насекомых мало, что не очень характерно для нормальной природы. Это связано с антропогенным воздействием, то есть с воздействием человека. Во многом это, конечно, проблема загрязнения городской среды. Большинство насекомых не могут к загрязненной среде приспособиться и отвечают исчезновением. Может быть, дело в разных излучениях — этот вопрос тоже не изучен. Как, например, сотовая связь влияет на насекомых? Есть подозрение, что влияет, но как — непонятно. Исчезновение насекомых из квартир — это часть обеднения, которое происходит с городскими насекомыми. Но совсем избавиться от насекомых в городе у нас не получится.
— Тем не менее, когда речь заходит о насекомых, основные вопросы, интересующие среднего человека, связаны с тем, как их уничтожить. Правильно ли это? Все ли насекомые вредны?
— Конечно, мы должны контролировать нашу домашнюю среду — всё-таки значительная часть насекомых не очень полезна. Но есть такие виды, которые не очень вредны, например чешуйницы. Они живут где-нибудь в санузлах, выходят гулять из-под ванной — такие быстро бегающие каплевидные насекомые, серебристые, как рыбки. У меня в ванной живут чешуйницы в небольшом количестве, время от времени выходят, и я их не убиваю, я просто знаю, что они есть. Они абсолютно безвредны, это такой вид «приживал» — комменсалы, как говорят биологи. Их основной источник пищи — скопления грязи, влажные половые тряпки, пыль слежавшаяся, на которой начинают развиваться грибы или мелкие пылевые клещи.
Пылевые клещи питаются остатками органики, которая находится в пыли, и они, естественно, никого не укусят. Хотя «клещ» для нас звучит страшно, но всё, что они могут — это вызывать аллергию. Мы говорим «аллергия на пыль», но по большей части это аллергия на этих самых клещей. Развитие клещей во многом коррелирует с уровнем влажности. Чем выше влажность в квартире, тем более комфортными становятся условия для их развития. Поэтому частые влажные уборки могут провоцировать развитие клещей, как бы парадоксально это не звучало. Если вы убираете пылесосом — это, может быть, более здоровый способ уборки, чем просто влажной тряпкой шуровать. Потому что влага попадает в скопление пыли, отчего клещам делается комфортно, влажно, вкусно, и они начинают плодиться. Такая парадоксальная вещь.
Специально чешуйниц дома я бы не заводил. Но вообще, это довольно милые организмы, если кому-то интересно, за ними можно понаблюдать, посадить в вольер, сделать им там убежище, чтобы они могли пережидать там светлое время суток — это ночные насекомые.
У чешуйниц интересные «брачные игры» — сложные ухаживания, самец возле самки крутится, обнимает по всякому, тащит ее к своему сперматофору — капсуле со сперматозоидами. Такие наблюдения кому-то от скуки, может быть, будут интересны. Но не будучи профессионалом, обыватель вряд ли проведёт их по-научному строго.
Интересно и поведение тараканов, если кто-то не брезгует. Дело в том, что тараканы — это животные со сложной организацией, у них есть химическая коммуникация, самцы с самками обмениваются сложными химическими сигналами. У них очень замысловатое спаривание, у некоторых тараканов для этого чуть ли не танцы. Конечно, эти насекомые нам неприятны, поэтому большинство вряд ли будет наблюдать за тараканами. Опять же, тараканы действуют в темноте, поэтому если хочется, надо иметь что-то, чтобы осветить комнату инфракрасным светом. Например, в телевизионном пульте стоит инфракрасный диод. Если из таких диодов сделать лампочку, то можно наблюдать в темноте при помощи фотоаппарата или камеры, где матрица чувствительна к таким лучам, как себя будут вести чешуйницы, тараканы и другие наши соседи.
— Во всех ли городских домах живут одни и те же насекомые? Если есть разница, то от чего она зависит?
— В разных домах ситуация с насекомыми разная. Где-то время от времени встречаются жуки-чернотелки — это малый мучной хрущак. Они могут обитать в запасах муки, крупы. А ещё они летают хорошо, и летом могут летать из окошка в окошко и находить эти запасы. Но хрущаков травить не надо, потому что яды, которые применяются для насекомых, могут быть небезопасными для человека. Есть методы, которые менее опасны — например, если появились зараженные припасы, их легче выкинуть, чем лечить. И от чешуйниц у людей, повторюсь, ничего плохого не будет. А вот от кожеедов могут быть проблемы, например жук уходит на окукливание, и его личинка в связи с этим может повредить, например, пачки газет или книжки в шкафу — прогрызёт и будет там развиваться. Но если книжный шкаф закрыт, она туда не попадёт.
Если говорить о тех насекомых, которые живут в домах, новостройка будет чище, чем старый фонд. Потому что в старом фонде могут быть очаги, оставшиеся от тех времён, когда насекомых было больше, там могут быть гнездилища голубей на чердаке, какие-то грязные углы по подвалам и что-то подобное. А в более молодых кварталах, которые не близко от парков, а где-то в гуще бетонных джунглей — там насекомых будет меньше. У современных домов лучше гидроизоляция — меньше влажности. В старом фонде может быть вода в подвалах из-за того, что старые коммуникации, трубы изнашиваются и появляются лужицы. А комарам такой лужицы достаточно, чтобы размножиться, а потом залетать в квартиры. Ещё в старых домах полы бывают деревянные, со щелями, там могут сложиться условия для размножения блох. Ламинатные полы — другое дело. Но это всё моё частное мнение, по блохам я не эксперт, просто делаю предположения.
— В «Не один дома» Данн пишет, что человеку необходимо заботиться о биологическом многообразии, так как, чем больше вокруг разных видов живых существ, тем мы здоровее, в том числе психологически. И дома, по Данну, также должна быть самая разная живность — насекомые, безвредные бактерии и т.д. А вы как считаете?
— Обилие живой природы для человека приятно в целом. То есть, то, что в парках будет много живности, это хорошо. А то, что в домах будет много живности, это не так хорошо, мне кажется. Нужно найти способы, чтобы уменьшить количество насекомых в домах и увеличить их количества в парках, лесах, полях. Естественно, речь о тех насекомых, которые не представляют собой какой-то угрозы. А для того, чтобы они в дома не залетали, нужно использовать сетки на окнах — это самый первый вариант пассивной защиты. Или нужно убирать, пылесосить. Короче говоря, нужен баланс.
Могу привести пример из научной практики. В Западной Европе очень сильно подавлена естественная среда за счет, например, химических стоков в реки. Во многих местах речная фауна практически уничтожена. В Голландии, насколько мне известно, была программа по рекультивации рек — отравленные реки пытались превратить во что-то более-менее приспособленное. В эти места завозились и выпускались насекомые из ненарушенной природы. Их приходилось везти издалека, например из Польши. Представьте, из Польши насекомых везут в каких-то цистернах в Голландию, и там их выпускают, чтобы река ожила. А если человек будет серьезно влиять на экосистему, источника возобновления однажды может не оказаться. То есть сейчас насекомых возят из Польши, потом, возможно, повезут из России, а потом природная среда настолько разрушится, что уже некуда будет поехать. Тогда будет действительно большая проблема, поэтому человек должен заботиться о естественной среде
— Сейчас время, когда понятия этики и морали постоянно усложняются. В этой связи хочется спросить: насколько вообще правильно уничтожать насекомых, судить их исходя из «полезности» и «вредности», будто наверняка известно, что они менее важны?
— Мораль здесь должна быть творческой. Морально изучать природу, морально знакомиться с механизмами работы нашей природной среды. Морально охранять эти механизмы и по возможности их поддерживать. А разрушать эти механизмы аморально.
Если комара убили — ну так что? Это нормальный, абсолютно естественный процесс. Точно также убьет комара кто-нибудь другой, там, лягушка его съест. Лягушке это даже на пользу пойдет, то есть комара жалко, но лягушка при этом более сыта, чем раньше. И на этом фоне проецирование на животных нашей человеческой морали — это вещь совершенно безнадежная, потому что у животных нет человеческой морали в нашем понимании.
Животные все разные, но для каждого животного важно только то, что идет на пользу ему самому. И в нас тоже этот механизм встроен, в нашу психику. Наше становление как разумных существ связано с тем, что животная мораль в нас постепенно модифицируется. Сейчас никто не знает, какой может быть гармоничная среда для человека и природы. Пока этой гармонии нет, пока мы не всё знаем о том, как природа работает, это приводит, например, к тому, что пчелы начинают вымирать, представляете? Пчелиные семьи гибнут по всему миру — это огромная проблема. Рабочие-сборщицы не возвращаются в улей, не могут найти дорогу домой. Все грешат на новые пестициды, которые нарушают работу нервной системы пчел, но толком до конца никто ничего не понимает, этот вопрос целиком не изучен. И что делать? Прекратить борьбу с вредителями, отказавшись от пестицидов, невозможно. Как-то охранять пчел? А как? Непонятно. То есть прежде всего нужны знания, мораль должна соответствовать новым эволюционным реалиям, она постоянно должна развиваться. Отчасти она должна быть предметом рефлексии какой-то. У философов, у биологов, у журналистов, может быть, тоже. Вот такая история.
Беседовал Глеб Колондо, специально для «Фонтанки.ру»