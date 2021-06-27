Брачные игры чешуйниц и другие насекомые. Кто живет у вас в квартире — слабонервным не читать

Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







Для тех, кто хочет поближе познакомиться с домашними насекомыми, но пока не готов к изучению научно-популярных изданий вроде американского биолога Роба Данна «Не один дома», «Фонтанка» побеседовала с заведующим кафедрой энтомологии СПбГУ, доцентом Владимиром Дмитриевичем Ивановым. Учёный рассказал, стоит ли заводить дома чешуйниц, где стоит поселиться, чтобы реже встречать блох, и почему иногда прихлопнуть насекомое — морально, а иногда не очень.

— Владимир Дмитриевич, одна из локомотивных идей новой книги «Не один дома» Роба Данна в том, что наши дома — такое же место обитания разных живых организмов, как, например, лес. И в наших интересах познакомиться и даже подружиться со своими «сожителями». Вы с этим согласны?



— Городской житель действительно очень мало знает о той среде, в которой ему приходится существовать. Если люди будут заинтересованы в том, чтобы лучше с ней познакомиться, это будет только на пользу. В том числе для преодоления инсектофобии, арахнофобии и других современных фобий.

Городская среда появилась в том виде, в котором мы ее знаем лет 300 назад, а со всеми современными удобствами, водопроводом и канализацией, лет 100 назад. И для насекомых это тоже новая среда. И они сейчас осваивают её, потому что свято место пусто не бывает, а в квартирах для насекомых очень много привлекательного.

Мухи могут полетать у нас дома, какие-нибудь бабочки, осы, но нормально жить в квартире с нами они не могут, потому что в своих квартирах мы в какой-то мере имитируем условия, соответствующие по температуре и терморитмам нагорья Африки. Поэтому фауна наших квартир — это преимущественно насекомые тропические, которые приходят к нам откуда-то с юга. Точно также в нашей дикой природе домашний таракан не выживет, ему там не получится нормально перезимовать, спастись от врагов.



Относительно дружбы с насекомыми — тут вопрос очень тонкий. Есть, конечно, шанс, что какой-то человек полюбит сверчков, и я даже знаю, что в каких-то старых городах могут быть в магазинах сверчки на продажу, как канарейки, чтобы создавать домашний уют: кому-то нравится пение птиц, а кому-то сверчок. Есть такие оригиналы, которые держат у себя тропических тараканов. И, насколько я знаю, в крупных городах появляются всё новые и новые виды тропических насекомых как раз за счёт особей, убежавших из неволи. Иногда кто-то их просто с вещами из тропиков привозит, а они разбегаются. Самые крупные из замеченных — мадагаскарские тараканы. Они могут прожить в условиях наших квартир довольно долго.

— Мне казалось, в последнее время домашних тараканов наоборот становится меньше. По крайней мере, об этом часто говорят.

— Да, фауна, которая с нами живет, она меняется со временем. К нам иногда обращаются с вопросами — а где же наши любимые прусаки, почему их мало? С такими вопросами, конечно, лучше обращаться не в университет, а в санэпидемстанцию, где таким существам ведут учёт.



У нас здесь чёткого ответа пока нет, потому что нет тех, кто захотел бы это исследовать.

Но, должен сказать, что насекомых в городе действительно становится всё меньше и меньше. Помню, когда я был молодым человеком, лет сорок назад, было много дневных бабочек в парках, в городских садиках… А сейчас с этим наблюдается определенная проблема. То есть вокруг городов появляется зона, где насекомых мало, что не очень характерно для нормальной природы. Это связано с антропогенным воздействием, то есть с воздействием человека. Во многом это, конечно, проблема загрязнения городской среды. Большинство насекомых не могут к загрязненной среде приспособиться и отвечают исчезновением. Может быть, дело в разных излучениях — этот вопрос тоже не изучен. Как, например, сотовая связь влияет на насекомых? Есть подозрение, что влияет, но как — непонятно. Исчезновение насекомых из квартир — это часть обеднения, которое происходит с городскими насекомыми. Но совсем избавиться от насекомых в городе у нас не получится.



— Тем не менее, когда речь заходит о насекомых, основные вопросы, интересующие среднего человека, связаны с тем, как их уничтожить. Правильно ли это? Все ли насекомые вредны?

— Конечно, мы должны контролировать нашу домашнюю среду — всё-таки значительная часть насекомых не очень полезна. Но есть такие виды, которые не очень вредны, например чешуйницы. Они живут где-нибудь в санузлах, выходят гулять из-под ванной — такие быстро бегающие каплевидные насекомые, серебристые, как рыбки. У меня в ванной живут чешуйницы в небольшом количестве, время от времени выходят, и я их не убиваю, я просто знаю, что они есть. Они абсолютно безвредны, это такой вид «приживал» — комменсалы, как говорят биологи. Их основной источник пищи — скопления грязи, влажные половые тряпки, пыль слежавшаяся, на которой начинают развиваться грибы или мелкие пылевые клещи.

Пылевые клещи питаются остатками органики, которая находится в пыли, и они, естественно, никого не укусят. Хотя «клещ» для нас звучит страшно, но всё, что они могут — это вызывать аллергию. Мы говорим «аллергия на пыль», но по большей части это аллергия на этих самых клещей. Развитие клещей во многом коррелирует с уровнем влажности. Чем выше влажность в квартире, тем более комфортными становятся условия для их развития. Поэтому частые влажные уборки могут провоцировать развитие клещей, как бы парадоксально это не звучало. Если вы убираете пылесосом — это, может быть, более здоровый способ уборки, чем просто влажной тряпкой шуровать. Потому что влага попадает в скопление пыли, отчего клещам делается комфортно, влажно, вкусно, и они начинают плодиться. Такая парадоксальная вещь.



Специально чешуйниц дома я бы не заводил. Но вообще, это довольно милые организмы, если кому-то интересно, за ними можно понаблюдать, посадить в вольер, сделать им там убежище, чтобы они могли пережидать там светлое время суток — это ночные насекомые.

У чешуйниц интересные «брачные игры» — сложные ухаживания, самец возле самки крутится, обнимает по всякому, тащит ее к своему сперматофору — капсуле со сперматозоидами. Такие наблюдения кому-то от скуки, может быть, будут интересны. Но не будучи профессионалом, обыватель вряд ли проведёт их по-научному строго.

Интересно и поведение тараканов, если кто-то не брезгует. Дело в том, что тараканы — это животные со сложной организацией, у них есть химическая коммуникация, самцы с самками обмениваются сложными химическими сигналами. У них очень замысловатое спаривание, у некоторых тараканов для этого чуть ли не танцы. Конечно, эти насекомые нам неприятны, поэтому большинство вряд ли будет наблюдать за тараканами. Опять же, тараканы действуют в темноте, поэтому если хочется, надо иметь что-то, чтобы осветить комнату инфракрасным светом. Например, в телевизионном пульте стоит инфракрасный диод. Если из таких диодов сделать лампочку, то можно наблюдать в темноте при помощи фотоаппарата или камеры, где матрица чувствительна к таким лучам, как себя будут вести чешуйницы, тараканы и другие наши соседи.

