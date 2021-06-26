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Турция начала строительство дублера пролива Босфор, из-за которого может обмелеть Черное море

Эрдоган запустил работы по стройке угрожающего экологии канала «Стамбул»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал официальный старт началу фактического строительства канала «Стамбул». Водная артерия, дублирующая пролив Босфор, пройдет по европейской части Турции близ нового международного аэропорта.

Канал «Стамбул», проект которого активно поддерживает сам лидер государства, уже не один год вызывает споры в стране и протесты против строительства.

«По Босфору сейчас идет очень интенсивный трафик, один из самых напряженных в мире. Каждый проход большого судна по проливу несет серьезные риски аварий для города», — приводит ТАСС цитату Эрдогана с церемонии, прошедшей 26 июня.

В то же время ранее СМИ предупреждали, что появление дублера Босфора может вызвать как геополитические конфликты, связанные с контролем прохода судов по новому каналу, так и экологические. В частности, Всемирный фонд дикой природы заявил об угрозе нарушения баланса из-за соединения вод разной степени солености, засоления окрестных пресных водоемов, питающих Стамбул. Звучали и мнения о возможности обмеления Черного моря.

По данным турецкого агентства Anadolu, президент Эрдоган заявил, что по берегам канала «Стамбул» будут построены города с населением в 500 тысяч человек, что снизит нагрузку на одноименный мегаполис. Строительство водной магистрали должно завершиться за 6 лет, а его стоимость оценивается в 15 миллиардов долларов.

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Комментарии (20)

Урус-Баши
Хорошее дело для нас. Море обмелеет, н и чёрт с ним! Зато Крыма будет больше! Радоваться надо.
SERGEY111
Везёт на этой неделе кубанодам - антипрививочникам запретили ехать к ним отдыхать коих оказалось подавляющее большинство , теперь ещё эта мутная лужа скоро обмелеет - карма .
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Джумхурбашкан Эрдоган совсем крышей поехал, однако. Что характерно - а вот мэром Стамбула он был хорошим. Что опять же характерно - пока этого деда на свою шею турки не выбрали президентом старика не понесло в величие и суперпроекты, лира 15 лет была стабильна.
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