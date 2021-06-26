Канал «Стамбул», проект которого активно поддерживает сам лидер государства, уже не один год вызывает споры в стране и протесты против строительства.



«По Босфору сейчас идет очень интенсивный трафик, один из самых напряженных в мире. Каждый проход большого судна по проливу несет серьезные риски аварий для города», — приводит ТАСС цитату Эрдогана с церемонии, прошедшей 26 июня.