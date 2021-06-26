Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал официальный старт началу фактического строительства канала «Стамбул». Водная артерия, дублирующая пролив Босфор, пройдет по европейской части Турции близ нового международного аэропорта.
Начинается реализация мегапроекта – #канал «#Стамбул» pic.twitter.com/QFxws2Q0hT— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) June 26, 2021
Канал «Стамбул», проект которого активно поддерживает сам лидер государства, уже не один год вызывает споры в стране и протесты против строительства.
«По Босфору сейчас идет очень интенсивный трафик, один из самых напряженных в мире. Каждый проход большого судна по проливу несет серьезные риски аварий для города», — приводит ТАСС цитату Эрдогана с церемонии, прошедшей 26 июня.
В то же время ранее СМИ предупреждали, что появление дублера Босфора может вызвать как геополитические конфликты, связанные с контролем прохода судов по новому каналу, так и экологические. В частности, Всемирный фонд дикой природы заявил об угрозе нарушения баланса из-за соединения вод разной степени солености, засоления окрестных пресных водоемов, питающих Стамбул. Звучали и мнения о возможности обмеления Черного моря.
По данным турецкого агентства Anadolu, президент Эрдоган заявил, что по берегам канала «Стамбул» будут построены города с населением в 500 тысяч человек, что снизит нагрузку на одноименный мегаполис. Строительство водной магистрали должно завершиться за 6 лет, а его стоимость оценивается в 15 миллиардов долларов.
#ПРЯМОЙ_ЭФИР - Начинается реализация мегапроекта – канал «Стамбул»— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) June 26, 2021
В церемонии закладки фундамента первого моста через искусственную артерию между Черным и Мраморным морями принимает участие президент Эрдоганhttps://t.co/HXcZVTMNcn