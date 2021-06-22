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Под окнами ковидного отделения петербургской больницы нашли погибшего гражданина Черногории

Погибшего пациента коронавирусного отделения нашли у 15-й больницы Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 22 июня.

Гражданина Черногории с множественными травмами обнаружили на территории больницы на улице Авангардной накануне около шести часов вечера. 38-летний мужчина был госпитализирован в корпус для больных COVID-19.

В комитете здравоохранения подтвердили информацию о гибели пациента.

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