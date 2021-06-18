План «дельта». Коронавирус научился противостоять вакцине, но это еще не приговор

Дельта-вариант коронавируса, которые также называют индийским штаммом, спровоцировал вспышку заболеваемости во всем мире. Россия не стала исключением. То, что в Петербурге разыгрался именно этот опасный штамм — научно доказанный факт. Как и то, что по городу ходит его ближайший конкурент. Оба варианта умеют уклоняться от антител, а значит, атакуют и привитых, и переболевших.

К сожалению, у нас нет системы тотального мониторинга за циркулированием штаммов. Но каждый раз, когда на территории России выявляли новые штаммы коронавируса, глава Роспотребнадзора делала официальные заявления об этом.

- Эпидемиологические данные по России демонстрируют не просто взрывной рост новых случаев заболевания, но и почти параллельный с ним рост числа госпитализаций. Такую динамику демонстрировали Великобритания, а до нее - Индия, Турция, Мексика, Бразилия, Уругвай и Колумбия. Во всех случаях это было связано с распространением новых штаммов. Теперь такая картина наблюдается и в Петербурге. Это необычно, потому что даже в начале пандемии в 2020 году показатели новых случаев и госпитализаций не росли одновременно. К тому же за минувший год мы уже прошли несколько подъемов заболеваемости, а за счет переболевших и вакцинированных у населения появился какой-никакой коллективный иммунитет. Его уровень по разным оценкам составляет 45-50%. И вдруг - такой резкий скачок. Это значит, что появились какие-то новые факторы — в частности, новый доминирующий вариант коронавируса.

Третий источник информации — международная база данных по секвенированным геномам. В эту базу передает данные, в том числе, и Российский консорциум по геномному секвенированию коронавируса (CoRGI), и эти данные демонстрируют рост случаев варианта «дельта» в России с конца апреля — начала мая. Российский консорциум секвенирования штаммов получает большую часть своих образцов из Петербурга. Поэтому достоверно известно, что в Петербурге значительная доля госпитализаций связана с дельта-вариантом, доля этого вируса среди госпитализированных растет. Кроме того, в городе неблагополучна ситуация и с распространением северо-западного штамма — это наш, российский вариант, образовавшийся на нашей территории. Он тоже имеет характерные мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунного ответа. Дельта-вариант более энергичен, но трудно сказать, какой из них будет доминировать. Сейчас есть все основания предполагать, что третья волна обусловлена индийским штаммом коронавируса.

Вторая неприятная особенность индийского штамма — скорость его передачи от человека к человеку. Вирус стал более «цепким»: он быстрее прикрепляется к клеткам, а для инфицирования клеток достаточно меньшей его дозы. Внутри организма дельта-вариант быстрее передается от клетки к клетке, достигая высоких концентраций в тканях тела. На старте пандемии один заболевший заражал в среднем 2-2,5 человек. С появлением британского альфа-варианта этот показатель вырос до 3-4 человек. Заболевший дельта-вариантом инфицирует уже 5-6 человек.

- Индийский штамм отличается набором мутаций, которые затрагивают значимую функциональную область S-белка. Это позволяет новому варианту коронавируса частично уклоняться от действия антител как у людей, которые ранее перенесли ковид, так и у вакцинированных. И эта особенность делает дельта-вариант наиболее неблагоприятным из всех, внесенных ВОЗ в группу штаммов коронавируса, требующих особого внимания (в нее входят также британский, бразильский и южноафриканский варианты).

- Я неспроста сказал, что он «частично» уклоняется. Все люди различаются по весу и исходному состоянию иммунной системы — а доза вакцины одинаковая. И выработка антител идет у всех вакцинированных по-разному: у кого-то больше, у кого-то меньше. Кроме того, выработка антител происходит с учетом структуры S-белка первоначальных вариантов коронавируса, на основе которых сделаны вакцины. Данные по «Спутнику», полученные несколько месяцев назад, показывают, что эффективность вакцины достигала уровня 97%. Тем не менее, у вакцинированных может не хватить антител на нейтрализацию новых штаммов. Эффективность их несколько снижается при появлении новых штаммов вируса. Однако, в случае инфицирования и заболевания после прививки люди переносят ковид в более легкой форме и болезнь значительно реже приводит к госпитализации или летальному исходу. Представители института им. Гамалеи утверждают, что этот риск для вакцинированных в 14 раз ниже, чем для тех, кто не сделал прививку. Данные института Пастера, научные публикации из Шотландии и Англии, в которых содержатся сведения, связанные с дельта-вариантом, а также научные данные из Индии также подтверждают, что в группе вакцинированных людей значительно уменьшаются риски госпитализации, тяжелых форм заболевания и тем более смерти.

При этом сократился инкубационный период. Эпидемиологи из Китая сообщают, что всего за 10 дней сменяется несколько поколений вируса, потому что он способен за этот период многократно передаться от человека к человеку. А раньше средний инкубационный период для передачи одного поколения вируса — то есть, от одного человека другому - составлял 5-7 дней.

- Из трех вариантов вакцин, которые допущены в гражданский оборот в России в настоящее время, надежно и достоверно мы можем говорить только о «Спутнике V». Это единственная вакцина из трех, которая прошла третью фазу клинических исследований. Их результаты опубликованы в серьезном рецензируемом журнале. Если кто-то не доверяет данным, полученным внутри страны, есть зарубежный опыт применения «Спутника V». Например, в Сан-Марино (небольшое государство в центре Италии, в котором проживает 34 тыс человек — прим.ред.) все население привито «Спутником». В Венгрии, Словакии и Аргентине тоже применяется эта вакцина, промежуточные результаты подтверждают, что она эффективна. В отношении двух других российских вакцин нет опубликованных надежных данных. В отношении «ЭпивакКороны» высказывались сомнения по поводу выбора белковых молекул, которые используются в этой вакцине. Кроме того, антитела, которые вырабатываются после применения этой вакцины, выявляются только теми аналитическими наборами для тестирования, которые выпускает сам производитель «ЭпивакКороны». Что касается «КовиВак» — понятна технология ее производства на основе цельного инактивированного вируса с полным набором белков-антигенов. Но при этом есть особенности, связанные с инактивированием вируса и влиянием на его поверхностные белки, в частности, на S-белок, к которому как раз и нужно вырабатывать иммунитет. Опять же, нет данных по клиническим исследованиям этой вакцины, и рекомендации можно строить разве что на вере.

- Пора ли ревакцинироваться тем, кто сделал прививку в январе?



- Единой рекомендации об интервале между курсами вакцинации на сегодняшний день нет. С момента начала клинических исследований с участием нескольких тысяч человек прошло всего полгода. Есть наблюдения за людьми, которые вакцинировались в сентябре-октябре прошлого года, но данные единичные и поэтому научными считаться не могут. Эти люди самостоятельно принимают решения о ревакцинации на основе своих анализов на уровень антител к определенному RBD эпитопу S-белка. Тем не менее, по имеющимся данным, в интервале от 8 до 12 месяцев после вакцинации было бы неплохо сделать бустерную дозу вакцины. Другой вопрос — какую именно вакцину использовать для повторной прививки.



- Почему нельзя просто второй раз уколоться той же вакциной?



- Изначально звучали опасения, что векторные вакцины при повторной вакцинации могут вызывать вопросы в плане своей эффективности. Связано это с тем, что векторная вакцина — это инактивированные аденовирусы 5 и 26 типа, из которых удалены гены, отвечающие за репродукцию. Наша иммунная система реагирует выработкой антител и клеточным ответом не только на S-антиген к коронавирусу, но и на антигены аденовирусного вектора. Есть предположение, что при повторном использовании аналогичного аденовирусного вектора эффективность вакцины может оказаться слабее. Но научных исследований на этот счет пока нет.



- В редакции «Фонтанки» многие привились при первой возможности, еще в январе. Но в поликлинике не предложили прийти и сделать анализ на антитела после прививки, никто не отслеживал состояние привитых. Мы не годимся для наблюдений?



- Действительно, есть ощущение отсутствия системного подхода при сборе данных о вакцинированных. Я знаю, что НИИ гриппа в Петербурге проводит самостоятельные исследования, но выборка там небольшая, даже не тысяча человек. Исследование будет длиться год, и сейчас есть лишь промежуточные результаты. Не были опубликованы данные о привитых, которые входили в состав клинического исследования и набирались в октябре-ноябре 2020 года. Институт Гамалеи обещает вот-вот опубликовать какие-то данные. Но в целом вакцинированными никто особо не интересуется. Я в феврале сделал прививку «Спутником», а в конце мая заболел ковидом. И медицинские работники даже не задавали мне вопроса о том, привит я или нет. Я сдал тест ПЦР платно, данные попали в систему, из поликлиники мне позвонили и задали множество вопросов: как чувствую себя, знаю ли, чем лечиться, нужен ли совет по терапии. В конце разговора я уже сам сказал, что вакцинирован. Но какого-то особенного интереса этот факт не вызвал. Отсутствие фокуса на случаях заболевания ковидом у вакцинированных не позволит анализировать эффективность вакцин.



- Кто провалил кампанию по вакцинации населения?



- Я не думаю, что можно указать пальцем на кого-то конкретного. На мой взгляд, причин несколько. Первая — это уровень информирования общества о ситуации с коронавирусом. Во время первой волны люди оценивали ситуацию как наиболее опасную для себя лично. Во время второй волны, когда в ряде регионов случился коллапс системы здравоохранения, уровень тревожности населения тоже был достаточно высоким. Но в этот момент вакцина все еще была недоступна. Как только мы преодолели вторую волну и вакцина появилась в поликлиниках, в СМИ и высказываниях официальных лиц резко снизился акцент на ситуацию с коронавирусом. Лейтмотив был такой: «мы справились» и «ситуация под контролем». В большинстве изданий даже пропали с первых страниц счетчики новых случаев заболевания, перестали появляться злободневные интервью о ковиде. Отмена коронавирусных мер и пренебрежение масочным режимом только усугубили положение. Люди увидели, что началась фактически доковидная жизнь. И все это в совокупности скорректировало их поведение: если угрозы нет, зачем вакцинироваться. В момент, когда надо было активно говорить о необходимости прививаться, региональные власти очень осторожно высказывались об этом. Причина проста: производство вакцины еще не было массовым. В феврале и марте случился провал с поставками, желающие не могли попасть на прививку, возникали очереди. Но люди, которые воспринимают ситуацию рационально, привились, а те, кто склонен к эмоциональной оценке, не сделали этого.



- Теперь для тех, у кого «эмоциональная оценка», власти устраивают розыгрыши квартир и автомобилей среди тех, кто придет и сделает прививку. В некоторых регионах пытались выдавать деньги или куриные яйца. Это правильный подход?



- Это не те способы, которые могут скорректировать поведение населения в целом. Если нет адекватного информирования о ситуации, нет правильной подачи информации о рисках, можно пообещать что угодно. Ну, придет десять человек, один из которых выиграет автомобиль. Но вакцинация — это не лотерея, и такие приемы вряд ли будут мотивировать на массовую вакцинацию.



- Правда ли, что дети начали чаще и тяжелее болеть ковидом?



- У нас практически невозможно найти статистику, которая отражала бы половозрастное распределение случаев заболевания. Год назад, когда во всем мире не хватало тест-систем для определения ковида, значительная часть населения, в том числе дети, не тестировались вообще. Поэтому складывалось ложное ощущение, что дети практически не болеют, а если и болеют, то не тяжело. Но за год ситуация кардинально изменилась. В целом ряде стран ввели тестирования детей антигенными тестами по несколько раз в неделю. Начались исследования вирусной нагрузки у детей и взрослых, а также сочетания симптомов в зависимости от возраста.

Вывод: дети болеют коронавирусом и участвуют в передаче вируса. Они — активные участники инфекционного процесса. В странах, где применяет массовое тестирование на коронавирус, случаи заболевания у детей регистрируются чаще. Школьники и молодые люди до 29 лет — это сегодня основные группы заболевающих в странах ЕС, Великобритании, Сингапуре – в странах, где активно распространяются новые варианты вируса. Но в нашей стране нет массового тестирования детей. И это — один из факторов, который позволил дельта-варианту вируса подкрасться незаметно и привести к вспышке заболеваемости. Активное распространение нового штамма пришлось на учебный период, когда в школах активно шли «последние звонки» и подготовка к выпускным.



- К какому развитию событий готовиться теперь?



- Если смотреть на динамику в странах, где распространился дельта-вариант, можно предположить, что в ближайшие два месяца нас ждет рост госпитализаций, тяжелых течений болезни и смертности. И этот рост может кратно превысить вторую волну, которую мы наблюдали в 2020 году. Но для построения точной модели нет полной информации о представленности штаммов, о количестве инфицированных людей. Плюс — много факторов неопределенности. Мы не знаем, как отреагируют власти, и с какой скоростью будут внедряться антиковидные меры, насколько жестким будет контроль за выполнением этих мер. Сложно прогнозировать и изменение поведения людей.



- А разве где-то публикуется полная статистика по штаммам и заболевшим?



- Да. Например, в Дании, Великобритании, Германии, Нидерландах и Бельгии есть открытые ресурсы департаментов здравоохранения. Там можно увидеть инфографику, которая включает половозрастную структуру заболевших, использование ПЦР и антигенных тестов, структуру госпитализации и половозрастное распределение пациентов, которые находятся в реанимации и требуют искусственной вентиляции легких. Великобритания в еженедельных обзорах публикует информацию о динамике доминирующих штаммов. Сейчас у них дельта-вариант составляет более 90%, а еще в конце мая было всего 40%. Вся эта информация доступна населению.



- Атаку дельта-варианта мы проспали, что делать теперь?



- Надо разрывать цепи передачи коронавируса. Передача аэрозольным путем легче всего осуществляется там, где вовлечено большое число людей — это массовые мероприятия в закрытых помещениях, предприятия общепита, помещения с плохой вентиляцией. Если есть возможность работать на дому, надо стимулировать это. Необходимо усиливать эпидемиологическую работу, тестировать всех, у кого есть подозрительные симптомы, не допускать скопления людей в торговых центрах и общественном транспорте. Даже если будет принято решение об обязательной вакцинации, на нее потребуются месяцы, а реагировать надо сейчас. Нужно пропагандировать и контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Эти меры ограничивают нашу общественную жизнь, но они, к сожалению, необходимы.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»