План «дельта». Коронавирус научился противостоять вакцине, но это еще не приговор

Дельта-вариант коронавируса, которые также называют индийским штаммом, спровоцировал вспышку заболеваемости во всем мире. Россия не стала исключением. То, что в Петербурге разыгрался именно этот опасный штамм — научно доказанный факт. Как и то, что по городу ходит его ближайший конкурент. Оба варианта умеют уклоняться от антител, а значит, атакуют и привитых, и переболевших.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев привился «Спутником V», переболел ковидом и объяснил, как связан подъем третьей волны и миф о том, что «дети не болеют ковидом».
- Почему вы уверены, что в Петербурге орудует именно вариант коронавируса дельта?
- Эпидемиологические данные по России демонстрируют не просто взрывной рост новых случаев заболевания, но и почти параллельный с ним рост числа госпитализаций. Такую динамику демонстрировали Великобритания, а до нее - Индия, Турция, Мексика, Бразилия, Уругвай и Колумбия. Во всех случаях это было связано с распространением новых штаммов. Теперь такая картина наблюдается и в Петербурге. Это необычно, потому что даже в начале пандемии в 2020 году показатели новых случаев и госпитализаций не росли одновременно. К тому же за минувший год мы уже прошли несколько подъемов заболеваемости, а за счет переболевших и вакцинированных у населения появился какой-никакой коллективный иммунитет. Его уровень по разным оценкам составляет 45-50%. И вдруг - такой резкий скачок. Это значит, что появились какие-то новые факторы — в частности, новый доминирующий вариант коронавируса.
К сожалению, у нас нет системы тотального мониторинга за циркулированием штаммов. Но каждый раз, когда на территории России выявляли новые штаммы коронавируса, глава Роспотребнадзора делала официальные заявления об этом.
Третий источник информации — международная база данных по секвенированным геномам. В эту базу передает данные, в том числе, и Российский консорциум по геномному секвенированию коронавируса (CoRGI), и эти данные демонстрируют рост случаев варианта «дельта» в России с конца апреля — начала мая. Российский консорциум секвенирования штаммов получает большую часть своих образцов из Петербурга. Поэтому достоверно известно, что в Петербурге значительная доля госпитализаций связана с дельта-вариантом, доля этого вируса среди госпитализированных растет. Кроме того, в городе неблагополучна ситуация и с распространением северо-западного штамма — это наш, российский вариант, образовавшийся на нашей территории. Он тоже имеет характерные мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунного ответа. Дельта-вариант более энергичен, но трудно сказать, какой из них будет доминировать. Сейчас есть все основания предполагать, что третья волна обусловлена индийским штаммом коронавируса.
- Что на сегодняшний день известно о его особенностях?
- Индийский штамм отличается набором мутаций, которые затрагивают значимую функциональную область S-белка. Это позволяет новому варианту коронавируса частично уклоняться от действия антител как у людей, которые ранее перенесли ковид, так и у вакцинированных. И эта особенность делает дельта-вариант наиболее неблагоприятным из всех, внесенных ВОЗ в группу штаммов коронавируса, требующих особого внимания (в нее входят также британский, бразильский и южноафриканский варианты).
Вторая неприятная особенность индийского штамма — скорость его передачи от человека к человеку. Вирус стал более «цепким»: он быстрее прикрепляется к клеткам, а для инфицирования клеток достаточно меньшей его дозы. Внутри организма дельта-вариант быстрее передается от клетки к клетке, достигая высоких концентраций в тканях тела. На старте пандемии один заболевший заражал в среднем 2-2,5 человек. С появлением британского альфа-варианта этот показатель вырос до 3-4 человек. Заболевший дельта-вариантом инфицирует уже 5-6 человек.
При этом сократился инкубационный период. Эпидемиологи из Китая сообщают, что всего за 10 дней сменяется несколько поколений вируса, потому что он способен за этот период многократно передаться от человека к человеку. А раньше средний инкубационный период для передачи одного поколения вируса — то есть, от одного человека другому - составлял 5-7 дней.
Именно поэтому сразу в нескольких странах наблюдается взрывной рост заболеваемости. Так, в Великобритании каждые 10 дней происходит удвоение числа новых случаев коронавируса и одновременно растет число больных молодого и школьного возраста.
- Если вирус уклоняется от антител, прививаться против него бесполезно?
- Я неспроста сказал, что он «частично» уклоняется. Все люди различаются по весу и исходному состоянию иммунной системы — а доза вакцины одинаковая. И выработка антител идет у всех вакцинированных по-разному: у кого-то больше, у кого-то меньше. Кроме того, выработка антител происходит с учетом структуры S-белка первоначальных вариантов коронавируса, на основе которых сделаны вакцины. Данные по «Спутнику», полученные несколько месяцев назад, показывают, что эффективность вакцины достигала уровня 97%. Тем не менее, у вакцинированных может не хватить антител на нейтрализацию новых штаммов. Эффективность их несколько снижается при появлении новых штаммов вируса. Однако, в случае инфицирования и заболевания после прививки люди переносят ковид в более легкой форме и болезнь значительно реже приводит к госпитализации или летальному исходу. Представители института им. Гамалеи утверждают, что этот риск для вакцинированных в 14 раз ниже, чем для тех, кто не сделал прививку. Данные института Пастера, научные публикации из Шотландии и Англии, в которых содержатся сведения, связанные с дельта-вариантом, а также научные данные из Индии также подтверждают, что в группе вакцинированных людей значительно уменьшаются риски госпитализации, тяжелых форм заболевания и тем более смерти.
- Как выбирать вакцину в условиях распространения дельта-варианта?
- Из трех вариантов вакцин, которые допущены в гражданский оборот в России в настоящее время, надежно и достоверно мы можем говорить только о «Спутнике V». Это единственная вакцина из трех, которая прошла третью фазу клинических исследований. Их результаты опубликованы в серьезном рецензируемом журнале. Если кто-то не доверяет данным, полученным внутри страны, есть зарубежный опыт применения «Спутника V». Например, в Сан-Марино (небольшое государство в центре Италии, в котором проживает 34 тыс человек — прим.ред.) все население привито «Спутником». В Венгрии, Словакии и Аргентине тоже применяется эта вакцина, промежуточные результаты подтверждают, что она эффективна. В отношении двух других российских вакцин нет опубликованных надежных данных. В отношении «ЭпивакКороны» высказывались сомнения по поводу выбора белковых молекул, которые используются в этой вакцине. Кроме того, антитела, которые вырабатываются после применения этой вакцины, выявляются только теми аналитическими наборами для тестирования, которые выпускает сам производитель «ЭпивакКороны». Что касается «КовиВак» — понятна технология ее производства на основе цельного инактивированного вируса с полным набором белков-антигенов. Но при этом есть особенности, связанные с инактивированием вируса и влиянием на его поверхностные белки, в частности, на S-белок, к которому как раз и нужно вырабатывать иммунитет. Опять же, нет данных по клиническим исследованиям этой вакцины, и рекомендации можно строить разве что на вере.
- Пора ли ревакцинироваться тем, кто сделал прививку в январе?
- Единой рекомендации об интервале между курсами вакцинации на сегодняшний день нет. С момента начала клинических исследований с участием нескольких тысяч человек прошло всего полгода. Есть наблюдения за людьми, которые вакцинировались в сентябре-октябре прошлого года, но данные единичные и поэтому научными считаться не могут. Эти люди самостоятельно принимают решения о ревакцинации на основе своих анализов на уровень антител к определенному RBD эпитопу S-белка. Тем не менее, по имеющимся данным, в интервале от 8 до 12 месяцев после вакцинации было бы неплохо сделать бустерную дозу вакцины. Другой вопрос — какую именно вакцину использовать для повторной прививки.
- Почему нельзя просто второй раз уколоться той же вакциной?
- Изначально звучали опасения, что векторные вакцины при повторной вакцинации могут вызывать вопросы в плане своей эффективности. Связано это с тем, что векторная вакцина — это инактивированные аденовирусы 5 и 26 типа, из которых удалены гены, отвечающие за репродукцию. Наша иммунная система реагирует выработкой антител и клеточным ответом не только на S-антиген к коронавирусу, но и на антигены аденовирусного вектора. Есть предположение, что при повторном использовании аналогичного аденовирусного вектора эффективность вакцины может оказаться слабее. Но научных исследований на этот счет пока нет.
- В редакции «Фонтанки» многие привились при первой возможности, еще в январе. Но в поликлинике не предложили прийти и сделать анализ на антитела после прививки, никто не отслеживал состояние привитых. Мы не годимся для наблюдений?
- Действительно, есть ощущение отсутствия системного подхода при сборе данных о вакцинированных. Я знаю, что НИИ гриппа в Петербурге проводит самостоятельные исследования, но выборка там небольшая, даже не тысяча человек. Исследование будет длиться год, и сейчас есть лишь промежуточные результаты. Не были опубликованы данные о привитых, которые входили в состав клинического исследования и набирались в октябре-ноябре 2020 года. Институт Гамалеи обещает вот-вот опубликовать какие-то данные. Но в целом вакцинированными никто особо не интересуется. Я в феврале сделал прививку «Спутником», а в конце мая заболел ковидом. И медицинские работники даже не задавали мне вопроса о том, привит я или нет. Я сдал тест ПЦР платно, данные попали в систему, из поликлиники мне позвонили и задали множество вопросов: как чувствую себя, знаю ли, чем лечиться, нужен ли совет по терапии. В конце разговора я уже сам сказал, что вакцинирован. Но какого-то особенного интереса этот факт не вызвал. Отсутствие фокуса на случаях заболевания ковидом у вакцинированных не позволит анализировать эффективность вакцин.
- Кто провалил кампанию по вакцинации населения?
- Я не думаю, что можно указать пальцем на кого-то конкретного. На мой взгляд, причин несколько. Первая — это уровень информирования общества о ситуации с коронавирусом. Во время первой волны люди оценивали ситуацию как наиболее опасную для себя лично. Во время второй волны, когда в ряде регионов случился коллапс системы здравоохранения, уровень тревожности населения тоже был достаточно высоким. Но в этот момент вакцина все еще была недоступна. Как только мы преодолели вторую волну и вакцина появилась в поликлиниках, в СМИ и высказываниях официальных лиц резко снизился акцент на ситуацию с коронавирусом. Лейтмотив был такой: «мы справились» и «ситуация под контролем». В большинстве изданий даже пропали с первых страниц счетчики новых случаев заболевания, перестали появляться злободневные интервью о ковиде. Отмена коронавирусных мер и пренебрежение масочным режимом только усугубили положение. Люди увидели, что началась фактически доковидная жизнь. И все это в совокупности скорректировало их поведение: если угрозы нет, зачем вакцинироваться. В момент, когда надо было активно говорить о необходимости прививаться, региональные власти очень осторожно высказывались об этом. Причина проста: производство вакцины еще не было массовым. В феврале и марте случился провал с поставками, желающие не могли попасть на прививку, возникали очереди. Но люди, которые воспринимают ситуацию рационально, привились, а те, кто склонен к эмоциональной оценке, не сделали этого.
- Теперь для тех, у кого «эмоциональная оценка», власти устраивают розыгрыши квартир и автомобилей среди тех, кто придет и сделает прививку. В некоторых регионах пытались выдавать деньги или куриные яйца. Это правильный подход?
- Это не те способы, которые могут скорректировать поведение населения в целом. Если нет адекватного информирования о ситуации, нет правильной подачи информации о рисках, можно пообещать что угодно. Ну, придет десять человек, один из которых выиграет автомобиль. Но вакцинация — это не лотерея, и такие приемы вряд ли будут мотивировать на массовую вакцинацию.
- Правда ли, что дети начали чаще и тяжелее болеть ковидом?
- У нас практически невозможно найти статистику, которая отражала бы половозрастное распределение случаев заболевания. Год назад, когда во всем мире не хватало тест-систем для определения ковида, значительная часть населения, в том числе дети, не тестировались вообще. Поэтому складывалось ложное ощущение, что дети практически не болеют, а если и болеют, то не тяжело. Но за год ситуация кардинально изменилась. В целом ряде стран ввели тестирования детей антигенными тестами по несколько раз в неделю. Начались исследования вирусной нагрузки у детей и взрослых, а также сочетания симптомов в зависимости от возраста.
Вывод: дети болеют коронавирусом и участвуют в передаче вируса. Они — активные участники инфекционного процесса. В странах, где применяет массовое тестирование на коронавирус, случаи заболевания у детей регистрируются чаще. Школьники и молодые люди до 29 лет — это сегодня основные группы заболевающих в странах ЕС, Великобритании, Сингапуре – в странах, где активно распространяются новые варианты вируса. Но в нашей стране нет массового тестирования детей. И это — один из факторов, который позволил дельта-варианту вируса подкрасться незаметно и привести к вспышке заболеваемости. Активное распространение нового штамма пришлось на учебный период, когда в школах активно шли «последние звонки» и подготовка к выпускным.
- К какому развитию событий готовиться теперь?
- Если смотреть на динамику в странах, где распространился дельта-вариант, можно предположить, что в ближайшие два месяца нас ждет рост госпитализаций, тяжелых течений болезни и смертности. И этот рост может кратно превысить вторую волну, которую мы наблюдали в 2020 году. Но для построения точной модели нет полной информации о представленности штаммов, о количестве инфицированных людей. Плюс — много факторов неопределенности. Мы не знаем, как отреагируют власти, и с какой скоростью будут внедряться антиковидные меры, насколько жестким будет контроль за выполнением этих мер. Сложно прогнозировать и изменение поведения людей.
- А разве где-то публикуется полная статистика по штаммам и заболевшим?
- Да. Например, в Дании, Великобритании, Германии, Нидерландах и Бельгии есть открытые ресурсы департаментов здравоохранения. Там можно увидеть инфографику, которая включает половозрастную структуру заболевших, использование ПЦР и антигенных тестов, структуру госпитализации и половозрастное распределение пациентов, которые находятся в реанимации и требуют искусственной вентиляции легких. Великобритания в еженедельных обзорах публикует информацию о динамике доминирующих штаммов. Сейчас у них дельта-вариант составляет более 90%, а еще в конце мая было всего 40%. Вся эта информация доступна населению.
- Атаку дельта-варианта мы проспали, что делать теперь?
- Надо разрывать цепи передачи коронавируса. Передача аэрозольным путем легче всего осуществляется там, где вовлечено большое число людей — это массовые мероприятия в закрытых помещениях, предприятия общепита, помещения с плохой вентиляцией. Если есть возможность работать на дому, надо стимулировать это. Необходимо усиливать эпидемиологическую работу, тестировать всех, у кого есть подозрительные симптомы, не допускать скопления людей в торговых центрах и общественном транспорте. Даже если будет принято решение об обязательной вакцинации, на нее потребуются месяцы, а реагировать надо сейчас. Нужно пропагандировать и контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Эти меры ограничивают нашу общественную жизнь, но они, к сожалению, необходимы.
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»