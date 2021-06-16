Петербуржцы и гости столицы, даже те, которые не интересуются футболом, могли узнать счёт игры сборных Финляндии и России необычным образом. Над стрелкой Васильевского острова вечером 16 июня запустили большие воздушные шары.
Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Сюрприз подготовил для болельщиков чемпионата Европы по футболу комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Шары украшены флагами играющих сборных команд, а также брендом города.
После каждого сыгранного в городе матча, а их всего будет семь, над стрелкой Васильевского острова запланирован запуск надувных шаров. Они поднимаются на высоту 35 метров, информируя о результате футбольного сражения. В комитете уверяют, что таким образом отмечают не только победы российской сборной — после поражения от Бельгии ритуал тоже был соблюден.
Сборная России в нервном матче обыграла в Петербурге Финляндию и сохранила шансы на выход из группы. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как это было.