FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +21
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Счёт матча между Россией и Финляндией повис над стрелкой Васильевского острова

Петербуржцы и гости столицы, даже те, которые не интересуются футболом, могли узнать счёт игры сборных Финляндии и России необычным образом. Над стрелкой Васильевского острова вечером 16 июня запустили большие воздушные шары.

Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»

Сюрприз подготовил для болельщиков чемпионата Европы по футболу комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Шары украшены флагами играющих сборных команд, а также брендом города.

После каждого сыгранного в городе матча, а их всего будет семь, над стрелкой Васильевского острова запланирован запуск надувных шаров. Они поднимаются на высоту 35 метров, информируя о результате футбольного сражения. В комитете уверяют, что таким образом отмечают не только победы российской сборной — после поражения от Бельгии ритуал тоже был соблюден.

Сборная России в нервном матче обыграла в Петербурге Финляндию и сохранила шансы на выход из группы. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как это было.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний