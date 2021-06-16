Как завещала Бузова. Российские футболисты победили Финляндию, хотя едва всё не испортили уже в самом начале

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Национальная команда крайне неудачно стартовала на чемпионате Европы по футболу, пропустив три мяча от сборной Бельгии. После такого в игре с Финляндией нужна была только победа. Россияне добились положительного результата, хотя понервничать тоже пришлось.

Ольга-мотиватор

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев сделали все, чтобы разгромный проигрыш сборной России от Бельгии в первом туре Евро-2020 забыли максимально быстро. Сама новоявленная актриса МХАТа, отойдя от перепалки с главным голосом российского биатлона, выдала мощный мотивационный спич в адрес отечественных футболистов.



«Че вы перед бельгийцами зассали? Идите вперед, не бойтесь, давайте, нагнетайте. Вы можете, вы топовые футболисты. У нас такая страна, у вас такие возможности, вы можете все. Я в вас верю!» — сказала Бузова.

Ну и в чем она не права? После такого сборная России не имела права подвести, хотя сомнения все равно оставались.

Дерзкие финны

Выход на Евро-2020 стал первым в истории для сборной Финляндии. Первая же игра на турнире, в которой они встретились с Данией, получилось невероятно драматичной. Датский футболист Кристиан Эриксон неожиданно потерял сознание на поле. Медики буквально вытащили его с того света, запустив остановившееся сердце. Игру продолжили уже, естественно, без Эриксона, и финны выиграли, нанеся всего один удар по воротам. Для сравнения: датчане били 23 раза, шесть из которых пришлись в створ. Все были просто в восторге от финского вратаря Лукаша Градецки, который тут же стал главной звездой своей сборной. После такого первого тура в одном из интервью Андрей Аршавин отметил, что уже не так уверен в победе России над Финляндией, хотя раньше считал, что три очка у россиян в кармане. Плюс финские болельщики обеспечили своей команде мощную поддержку.



Скромные финны

Петербургские власти уже несколько месяцев с опаской ждали нашествия тысяч финнов. По официальным данным, в город на Неве приехало около трех тысяч граждан Финляндии. Вели они себя довольно миролюбиво, активно братались с российскими коллегами, но с прессой предпочитали лишний раз не связываться из-за возможного осуждения на родине: приехали во время вспышки коронавируса в России и могут привезти болезнь обратно домой. Несмотря на это, а также знаменитую европейскую сознательность, далеко не все из них ходили в масках, а некоторые даже пили из одних кружек с российскими болельщиками.

Возвращение кокошников

Отечественный зритель в своей массе на этом турнире — это довольно разношерстная публика. Большинство — обычные зрители. Многие вообще случайно попали, получив бесплатные билеты на работе. Были и те, кто пытался сбыть проходки «по номиналу» за пять тысяч рублей у стадиона. Желающих приобрести видно не было. Некоторые старались веселить сами себя, наряжаясь в разные костюмы. Так были замечены Чебурашка, персонаж из шоу «Деревня дураков» и сотни кокошников, в том числе та самая троица с хот-догами, которая прославилась на чемпионате мира в 2018 году. Кое-кто из активных фанатов попытался организовать совместный с финнами проход до стадиона от соседнего со стадионом ресторана, но получилось так себе. Гости из Финляндии разбежались почти сразу, из россиян многие тоже не дотерпели до 15:00. В итоге в колонне было около 50 человек. С песнями про Катюшу они так и дошли до стадиона, никого особо не впечатлив. Сотрудники Росгвардии смотрели на это с откровенной скукой. Никакого нерва. А вот игра началась с шока.



Спасибо VAR

Финны забили уже на третьей минуте. Тут даже самые стойкие болельщики на трибунах поникли духом. Российские защитники устроили опасную перепасовку с мячом у своих ворот. В итоге финны перехватили и в два касания забили гол. Райтала навесил в штрафную, а Похьянпало точно ударил головой в падении. К счастью, после видеопросмотра судьи отменил взятие ворот из-за офсайда.

В дальнейшем таких ляпов у своих ворот россияне уже не допускали, зато по полной программе отрывались в чужой штрафной. У россиян была масса возможностей забить, но игроки промахивались или просто терялись в решающий момент. Так, Магомед Оздоев на 10-й минуте отправил мяч выше перекладины, находясь почти вплотную к воротам. На 13-й Дзюба попал в штангу, хотя тут судья зафиксировал офсайд.

В середине первого тайма россияне потеряли Марио Фернандеса, неудачно приземлившегося на спину.

Все это настоящая катастрофа для Станислава Черчесова, ранее уже потерявшего нескольких основных защитников. Фернандеса госпитализировали, а на поле вышел Вячеслав Караваев.



Победный гол уже в добавленное время первого тайма забил Алексей Миранчук.

Еще один стопроцентный момент был у Дзюбы в середине второго тайма, но удар капитана сборной России вытащил вратарь Лукаш Градецки. В итоге россияне добыли победу с минимальным счетом 1:0 и кучей нереализованных возможностей.

Следующая остановка — Дания

Из других хороших новостей: у Фернандеса не обнаружили повреждения позвоночника.

— Мы довольны тем, как использовали схему с пятью защитниками, — заявил после игры Черчесов. — Миранчук забил великолепный гол. Естественно, мы рады. Наш план на игру легко читался. Получать мячи через инсайдные зоны, проходы, прострелы. У них середина закрыта тремя центральными полузащитниками. Моменты у нас были, как и у финнов пара хороших контратак. Думаю, игра держала всех в напряжении. Мы в турнире. Ждем завтрашней игры и будем готовиться дальше.

Теперь сборной России предстоит еще одно испытание: встреча с Данией в Копенгагене 21 июня. Тут главное — не бояться и продолжать нагнетать.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»