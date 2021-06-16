У стен Петропавловской крепости открылась уличная выставка «Серебряное ожерелье России»: россыпь из 11 гигантских бусин украсила газон на Заячьем острове близ вертолетной площадки.
У выставки множество поводов: День России, Евро-2020. Но главная ее задача — напомнить о межрегиональном туристском маршруте, объединяющем регионы Северо-Запада России, их памятники истории, культуры и природные достопримечательности.
«Каждая бусина как составляющая часть единого смыслового и художественного целого расположена в соответствии с географической локацией регионов Северо-Запада, воплощена в размере 1,8 метра и выполнена из серебряного материала», — рассказали в ЦВЗ «Манеж», который проводит эту выставку в рамках паблик-арт-проекта «Музейная линия» при поддержке городских и федеральных властей.
Дизайн «бусин» придумывали художники, актеры, режиссеры, деятели искусства и науки, космонавты — каждый из объектов так или иначе обыгрывает ключевой образ, связанный с заданным регионом. Среди тех, кто работал над проектом, — Андрей Малахов (Мурманская область), Михаил Шемякин (Калининградская область), Борис Эйфман (Ленинградская область), Михаил Зыгарь (Новгородская область), Ольга Перетятько (Республика Карелия), Полина Осетинская (Псковская область), Карина Разумовская (Вологодская область), Сергей Крикалев (Республика Коми), Василий Бархатов (Архангельская область), Анна Ялова (Ненецкий АО).
Бусина-Петербург расположена фактически в центре охваченного пространства, она выполнена в виде зеркального шара, в котором отражается как сам город, так и другие бусины-регионы. У нее конкретного автора нет.
Выставка будет открыта до 16 сентября.
Напомним, к Северо-Западному федеральному округу относятся Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Республики Карелия и Коми, Ленинградская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Новгородская и Псковская области и Санкт-Петербург.