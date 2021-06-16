У стен Петропавловской крепости открылась уличная выставка «Серебряное ожерелье России»: россыпь из 11 гигантских бусин украсила газон на Заячьем острове близ вертолетной площадки.



У выставки множество поводов: День России, Евро-2020. Но главная ее задача — напомнить о межрегиональном туристском маршруте, объединяющем регионы Северо-Запада России, их памятники истории, культуры и природные достопримечательности.



«Каждая бусина как составляющая часть единого смыслового и художественного целого расположена в соответствии с географической локацией регионов Северо-Запада, воплощена в размере 1,8 метра и выполнена из серебряного материала», — рассказали в ЦВЗ «Манеж», который проводит эту выставку в рамках паблик-арт-проекта «Музейная линия» при поддержке городских и федеральных властей.