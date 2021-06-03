Нешуточный конфликт разгорелся 3 июня между футболисткой и водителем троллейбуса в центре Петербурга. Владелица «Киа Спортейдж» встала слишком близко к остановке, заблокировав проезд общественному транспорту. Пассажиры сидели в «рогатом» несколько минут, пока водитель пыталась достучаться до дамы. Дело с мёртвой точки сдвинул журналист, после попытки нападения на которого дама всё же уехала.

Как рассказал «Фонтанке» очевидец и автор видео Артём, инцидент произошёл 3 июня на пересечении набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы. На кадрах прекрасно видно, как водитель троллейбуса сначала уговаривает женщину на «КИА» уехать, та в ответ высказывает своё «фи» и достаёт телефон для съемки. Затем к конфликту подключается молодой человек с бейджем СМИ. Он также начинает съемку и задаёт вопросы дерзкой автовладелице. Та в итоге не выдерживает, быстро выходит и пытается отобрать телефон у журналиста. После нескольких ударов по мужчине она садится в машину и уезжает.