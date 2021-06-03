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В Петербурге футболистка заблокировала проезд троллейбусу и набросилась на мужчину

Нешуточный конфликт разгорелся 3 июня между футболисткой и водителем троллейбуса в центре Петербурга. Владелица «Киа Спортейдж» встала слишком близко к остановке, заблокировав проезд общественному транспорту. Пассажиры сидели в «рогатом» несколько минут, пока водитель пыталась достучаться до дамы. Дело с мёртвой точки сдвинул журналист, после попытки нападения на которого дама всё же уехала.

Как рассказал «Фонтанке» очевидец и автор видео Артём, инцидент произошёл 3 июня на пересечении набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы. На кадрах прекрасно видно, как водитель троллейбуса сначала уговаривает женщину на «КИА» уехать, та в ответ высказывает своё «фи» и достаёт телефон для съемки. Затем к конфликту подключается молодой человек с бейджем СМИ. Он также начинает съемку и задаёт вопросы дерзкой автовладелице. Та в итоге не выдерживает, быстро выходит и пытается отобрать телефон у журналиста. После нескольких ударов по мужчине она садится в машину и уезжает.

По данным «Фонтанки», фигурирующий в видео автомобиль зарегистрирован на 30-летнюю уроженку Новосибирска Веронику Хуторную, чьи данные на 100% совпадают с данными полузащитницы женской футбольной команды «Звезда». Внешне героиня очень похожа на спортсменку, чьё фото выставлено на сайте Федерации футбола Санкт-Петербурга.

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Вероника заявила, что у неё не было никакого конфликта с водителем троллейбуса и вообще «КИА» с красивыми цифрами 222 ей не принадлежит.

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Комментарии (34)

266066395
Это лучше стоять на остановке чем встать на проезжей части и чтобы все объезжали по встречке
Если у нас город не решает проблемы по парковке в центре ! Даже для остановки нет мест не говоря уж о парковке
А автобус мог спокойно объехать а не докапываться.машина стоит в конце разметки а не в начале . При желании можно до всех докапаться
razdva.spb
Отправить эту быдло-бабу обратно в Новосибирск, коров доить.Зазвездилась немного, деревеньщина понаехавшая
***_555
Спортсменка, патриотка и просто ...
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